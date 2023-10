Oriana Marzoli smentita dalla produzione del Gran Hermano Vip: il video mostra un’altra verità

Oriana Marzoli è stata smentita dalla produzione del Gran Hermano Vip che ha deciso di rendere pubblico il video del suo confessionale in cui emerge un’altra verità. L’ex concorrente del GF Vip italiano è stata cacciata dal Gran Hermano Vip oppure ha scelto di abbandonare volontariamente il reality show spagnolo? Durante l’ultima puntata il conduttore del reality show spagnolo ha mandato in onda il video del confessionale incriminato.

Oriana Marzoli: il video incriminato del confessionale

Nella clip si vede la fidanzata di Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli, lamentarsi davanti la porta alla sinistra della poltrona: “Aprimi questa c**o di porta che me ne voglio andare, aprimi questa c** di porta! Voglio andarmene! Voglio andarmene! Non ne posso più! Non ne posso più!”. A questo punto si sente la voce del Grande Fratello chiederle: “¿Te quieres ir del concurso?“, letteralmente “Vuoi abbandonare il gioco?” e la sua risposta è stata: “Sì, no aguanto más“, ovvero “Sì, non ne posso più”.

Il video è stato commentato in studio anche dal conduttore che ha specificato: “Sono state pubblicate molte teorie a riguardo. Non le discuteremo. Il rapporto contrattuale di Gran Hermano Vip è solo con Oriana, con nessun altro. Lei voleva che entrasse il suo ragazzo e non c’è mai stato un accordo per farlo. La porta della produzione dove era Oriana dà alla strada, all’uscita”.

E poi ancora: “L’altra porta, quella davanti, dà alla Casa. Lei lo sapeva bene, come dimostra il video. Nessuno ha spinto Oriana fuori, lei sapeva quello che stava facendo. Lei ha deciso di uscire. […] Non entreremo nel merito dei modi cattivi con cui Oriana ha parlato agli autori. Le decisioni sono decisioni. Questo programma non appartiene ai concorrenti o ai presentatori, appartiene al pubblico. Se non lo sai, grazie mille e arrivederci”.

Super: “¿Te quieres ir del concurso?”

Oriana: “Si, no aguanto más” Así fue el abandono de Oriana de #GHVIP #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/VAuV1Itz2F — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2023

Come andrà a finire questa brutta storia? Lo scopriremo molto presto. Stay tuned su iGossip.it!