Pomeriggio 5 di Myrta Merlino non decolla negli ascolti: nuovi e imminenti cambiamenti

Secondo il quotidiano Il Foglio si starebbe ipotizzando un passaggio di testimone. C’è anche il nome della papabile sostituta. Stando all’ultima indiscrezione scoppiettante, si tratterebbe di Simona Branchetti, storico volto Mediaset che ha già guidato Pomeriggio 5 News.

“A Mediaset, la prima scommessa, quella di Pomeriggio 5, viene invece già data per persa”, si legge sul quotidiano. E ancora: “A prendere il testimone di Merlino, Branchetti, volto Mediaset, Tg5, e che ha condotto Pomeriggio Cinque news”.

Pare inoltre che in molti dello staff di Pomeriggio 5 non apprezzino le richieste eccessive di Myrta Merlino. Per l’ex conduttrice tv di L’Aria che tira non è un bel periodo.