“Come facciamo a chiudere Pomeriggio 5 di Myrta Merlino?” Dagospia rilancia il gossip

“Come facciamo a chiudere Pomeriggio 5 di Myrta Merlino?” Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, rilancia il gossip fragoroso sulla chiusura anticipata del programma pomeridiano di Canale 5. I vertici del Gruppo sono preoccupati per i bassi ascolti tv e share. Lo scontro tv con La Vita in Diretta di Alberto Matano è al momento davvero impari. Sembra non esserci davvero partita tra i due programmi pomeridiani di Rai e Mediaset.

Dagospia rilancia il gossip bomba

Su Dagospia è apparso il rumor del rischio chiusura per il programma di Myrta Merlino: “Nei corridoi Mediaset aleggia una domanda a cui nessuno finora ha dato una risposta: ‘Come facciamo a chiudere il programma di Myrta Merlino?’ Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari“.

FLASH! Nei corridoi #Mediaset aleggia una domanda a cui nessuno finora ha dato una risposta: ” Come facciamo a chiudere il programma di #MyrtaMerlino?” – Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari…

Il Foglio spoilera la sostituta di Myrta Merlino

Secondo il quotidiano Il Foglio si starebbe ipotizzando un passaggio di testimone. C’è anche il nome della papabile sostituta. Stando all’ultima indiscrezione scoppiettante, si tratterebbe di Simona Branchetti, storico volto Mediaset che ha già guidato Pomeriggio 5 News.

“A Mediaset, la prima scommessa, quella di Pomeriggio 5, viene invece già data per persa”, si legge sul quotidiano. E ancora: “A prendere il testimone di Merlino, Branchetti, volto Mediaset, Tg5, e che ha condotto Pomeriggio Cinque news”.

Pare inoltre che in molti dello staff di Pomeriggio 5 non apprezzino le richieste eccessive di Myrta Merlino. Per l’ex conduttrice tv di L’Aria che tira non è un bel periodo.

Al momento l’indiscrezione de Il Foglio è stata smentita categoricamente da fonti Mediaset. Secondo quanto riporta il giornalista Giuseppe Candela sui suoi profili social ufficiali, fonti da Cologno Monzese avrebbe commentato così la notizia diffusa da Il Foglio: “Fantasia”. Per ora né Myrta Merlino né Mediaset hanno accennato a un cambiamento imminente. Bisognerà vedere se queste voci verranno confermate e se quanto pronosticato corrisponderà alla realtà.

Resta il fatto che fin dal suo debutto a Pomeriggio 5, Myrta è stata travolta dalle polemiche. La giornalista e neo conduttrice tv di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, ha cambiato scenografia e regista dopo soltanto la prima puntata che ha fatto molto scalpore in Rete e non solo per via del gobbo in bella vista. Ermanno Corbella è stato allontanato dalla trasmissione pomeridiana di Canale 5 per far spazio a Franco Bianca.

Sul web si è subito scatenato un vero e proprio putiferio. Il regista ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvBlog.it in cui ha ammesso che il gobbo in vista è stato un errore che non rifarebbe e ha sottolineato che non è stato licenziato da Mediaset. Essendo un uomo di mondo, lui frequenta la tv dal 1980 e ha lavorato con Gianfranco Funari, Enrico Mentana, Michele Santoro, Alda D’Eusanio e Sabina Guzzanti.