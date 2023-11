Veronica Peparini incinta di Andreas Muller: in arrivo due gemelli per la bellissima coppia vip del jet set nazionale? I due protagonisti e personaggi del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, saranno ospiti domani nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo, per annunciare in tv la gravidanza della famosa e popolare maestra e coreografa.

Il Blog di Isa e Chia ha pubblicato una segnalazione fragorosa: “Ciao ragazze, vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio. Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo“.

La blogger e influencer Deianira Marzano ha scritto sui suoi profili social: “Una famosa coreografa pare sia in attesa di due gemelli“.

La storia d’amore di Andreas Muller e Veronica Peparini

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono conosciuti tanti anni fa nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma l’amore tra i due è sbocciato soltanto cinque anni fa. Lo scorso anno si sono diffuse voci di crisi tra Andreas e Veronica. Rumors infondati e smentiti categoricamente dalla professoressa del talent show di Canale 5 al settimanale Nuovo: “Nessuna crisi fra noi. Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è. Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli”.

Ora per Andreas e Veronica Peparini è arrivato il momento di formare una famiglia. Auguri!