Unica di Ilary Blasi su Netflix: le prime dichiarazioni dell’ex marito Francesco Totti

Unica di Ilary Blasi su Netflix sta riscuotendo grande successo. Ne parlano tutti da giorni e giorni. Che cosa ne pensa l’ex marito Francesco Totti? La famosa e popolare conduttrice tv di Mediaset ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in merito alla chiacchieratissima separazione dall’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio senza nascondere nulla. Dichiarazioni fragorose e rivelazioni scottanti che stanno mandando in tilt la macchina del gossip nazionale.

Oggi va a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary e Bastian. Idem per la relazione sentimentale di Francesco Totti con Noemi Bocchi. Però Ilary Blasi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nel documentario Unica, rivelando verità molto scomode sul conto dell’ex marito Francesco Totti.

Il giorno dopo l’uscita del documentario Unica di Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma è volato in Cina per lavoro insieme ad altri divi evergreen del calcio internazionale. Secondo il Corriere della Sera però l’ex fuoriclasse romanista avrebbe fatto in tempo a vedere il trailer e avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni e commenti agli amici più stretti.

Sul Corriere della Sera si legge: “Chi lo conosce da vicino, parla di un Totti rassegnato ma sereno, impermeabile alle stilettate della conduttrice tv – che certo non gli hanno fatto piacere, ma ci si è abituato. Il Capitano ha visto il trailer di Unica prima di partire per la Cina, a Wuhan, per l’All Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio. Totti ha detto un generico: «Faccia e dica quello che vuole», riferito da altri. Non gliene importa niente”.

E poi ancora: “Con Ilary invece i rapporti sono meno di zero. Quando lei ha organizzato la festa di compleanno per Cristian, che il 6 novembre ha compiuto 18 anni, senza invitarlo di proposito, Francesco ci è rimasto malissimo. Credeva che almeno per un giorno, per il bene del figlio, come spesso succede tra genitori separati, i rancori coniugali potessero essere messi da parte. Non è stato così. Lui è stato escluso e questo non lo perdona”.