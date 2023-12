Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: matrimonio e due figli in cantiere. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal settimanale Nuovo. Dopo un periodo buio e difficile per la celebre conduttrice tv, showgirl, modella e stilista argentina naturalizzata italiana, è arrivato l’uomo che le ha cambiato in meglio la vita. Sull’ultimo numero di Nuovo si legge: “Rodriguez è pronta a sposare il suo Elio e ad avere nuovi figli. ‘Sposo Elio e poi facciamo due figli’”.

L’imprenditore bresciano nonché presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl è follemente innamorato dell’ex presentatrice del programma tv Le Iene. L’amore è reciproco e appassionato.

Dopo la fine definitiva della sua storia con l’ex marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez è finita prima in clinica e poi ha combattuto contro la depressione come ha svelato di recente a Domenica In da Mara Venier: “Il matrimonio è in salute e malattia, penso di essere stata sempre abbastanza in salute poi quando è arrivata la malattia – perché la depressione lo è, è una brutta malattia – non hanno saputo farlo, non hanno saputo accompagnarmi, mi sono sentita sola, tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il nostro rapporto non è finito per un tradimento è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto…con tutte quante, una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”.

Ora è tutta un’altra storia. Elio le ha già fatto una proposta di matrimonio: “L’anello? Sì me la regalato lui, tutti hanno parlato di un matrimonio. Stavamo andando alle Maldive, abbiamo fatto scalo a Dubai. Io gli ho detto ‘mi hai preparato un anello per sposarmi?’. Lui mi ha detto ‘no, tu sei ancora sposata, quando arriva il divorzio te lo regalo’. Così io gli ho detto ‘ma stiamo andando alle Maldive dove ci sono scenari pazzeschi, lingue di sabbia e lì potresti fare una proposta meravigliosa, dove lo trovi un posto più bello?’. Poi a Dubai mi ha comprato un anello simbolico e mi ha chiesto di sposarlo. Tutto in aeroporto in mezzo ai turisti. Diciamo che mi sono un po’ autoproposta, però ho detto di sì e quindi la proposta c’è stata davvero. Sono tanto emozionata“.