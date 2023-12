Amadeus e Presta si sono detti addio, Dagospia: “Lucio è stato sbattuto fuori dal Festival di Sanremo”

Amadeus e Lucio Presta si sono detti addio. Il rapporto professionale tra il celebre conduttore Rai e il potente manager è giunto al capolinea proprio a un mese e mezzo dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Perché? Che cosa è successo? Italia Oggi ha rivelato: “Alla base di tutto ci sarebbero delle divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso e che il Festival ha accentuato. Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti“.

Il Corriere della Sera ha aggiunto: “Amadeus e Lucio Presta si sono detti addio. Un altro divorzio clamoroso nel mondo dello spettacolo per quella che era una coppia di fatto. Un sodalizio lunghissimo che ha attraversato anche gli ultimi quattro Festival di Sanremo, ma non è sopravvissuto al quinto. Le frizioni tra Amadeus e Presta non sono recenti, già da qualche tempo circolavano voci di malumori tra i due, sempre più separati in casa nonostante le questioni di lavoro. Voci che si sono allargate e non sono state più arginabili quando Amadeus ha comunicato alla Rai la sua decisione“.

FESTIVAL DI SANREMO 2024: PROBABILI VINCITORI, QUOTE E SCOMMESSE

Il sito di gossip e attualità diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, ha pubblicato dei retroscena che riguardano anche la scelta degli ospiti: “Flash! – così è stato sbattuto fuori da Sanremo Lucio Presta: sia l’ad Roberto Sergio sia il dirigente Giampaolo Rossi non volevano le imposizioni degli ospiti scelti dall’agente. E quando Presta ha chiesto l’appoggio di Amadeus, si è sentito rispondere picche: lui, come direttore artistico del festival, era d’accordo con i vertici della Rai (si sussurra di contrasti anche tra Presta e il suo assistito dalle uova d’oro, Checco Zalone)“.

Notizia vera. Ma c’è anche altro …

‘Politica e – sanremo 2025’. Bugie e qui davvero errori di comunicazione … vedi caso Mattarella ospite . So che non posso essere smentito . pic.twitter.com/Om5kU0rsqZ — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 28, 2023

Chi vincerà Sanremo 2024? La lista dei favoriti

Quali sono le quote scommesse, aggiornate al 27 dicembre 2023, sul Festival della canzone italiana edizione 2024? Chi vincerà? Tra i favoriti spiccano Alessandra Amoroso e Geolier. Seguono Annalisa e Angelina Mango.

Con quali quote? Ecco la lista:

Fiorella Mannoia 20.00

Geolier 3.50

Dargen D’Amico 33.00

Emma 25.00

Fred De Palma 66.00

Angelina Mango 9.00

Diodato 25.00

Il Tre 66.00

La Sad 66.00

Renga e Nek 33.00

Sangiovanni 50.00

Alfa 50.00

Il Volo 12.00

Alessandra Amoroso 3.50

Gazzelle 25.00

Negramaro 9.00

Irama 25.00

Rose Villain 50.00

Mahmood 12.00

Ghali 33.00

Big Mama 66.00

Annalisa 6.00

Mister Rain 33.00

Maninni 66.00

I Ricchi e Poveri 100.00

Loredana Berté 50.00

The Kolors 25.00

Altro 25.00