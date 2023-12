Chi vincerà Sanremo 2024 di Amadeus? Questa è una delle domande più ricercate sui motori di ricerca da quando è stata annunciata la lista dei cantanti big e giovani in gara alla kermesse canora nazional popolare. Il Festival della canzone italiana è in programma dal 6 al 10 febbraio dal Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. Questa dovrebbe essere l’ultima edizione di Amadeus alla guida del celebre e storico concorso canoro nazionale.

Chi vincerà Sanremo 2024? La lista dei cantanti in gara

Nel cast dei Big sono entrati a far parte di diritto anche i vincitori di Sanremo Giovani 2023: Clara, Santi Francesi e Bnkr44. Il cast artistico del Festival di Sanremo 2024 è ormai completo da qualche settimana.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Dargen D’Amico – “Onda Alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto Qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu No”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Bertè – “Pazza”

Mahmood – “Tuta Gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr. Rain – “Due Altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click Boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza”

Clara – “Diamanti grezzi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

bnkr44 – “Governo punk”

Chi vincerà Sanremo 2024? Il regolamento del Festival

Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione, esprimendo il loro voto secondo l’attuale Regolamento, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio.

Scompare dunque la Giuria Demoscopica che sarà sostituita da una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.

Durante la Prima Serata le 26 canzoni in gara verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica.

Nel corso della seconda e della terza serata le 13 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. Anche in queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni.

Nel corso della Quarta serata, la serata-evento dedicata alle Cover, i 26 Artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le Giurie: dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni e l’Artista primo classificato sarà decretato “vincitore della serata”.

Nella finalissima, la Quinta Serata, verranno reinterpretate nuovamente tutte le 26 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il Televoto. Sarà comunicata al pubblico la classifica generale delle 26 canzoni/Artisti determinatasi al termine della precedente quarta serata e al termine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica generale delle 26 canzoni/Artisti.

Il pubblico, tuttavia, conoscerà solo le prime 5 canzoni/Artisti della nuova classifica generale.

Dopo la riproposizione dei brani interpretati dai primi 5 classificati le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) che avranno un peso percentuale sul risultato complessivo così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33% ; Giuria delle Radio 33%.

La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice di SANREMO 2024.

Chi ci sarà sul palco con Amadeus alla conduzione? Per la prima serata, nella veste di super ospite e co-conduttore, Ama ha scelto il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni. Il mercoledì sarà la volta di Giorgia, cantante dalle straordinarie doti vocali, veterana del Festival oltre che vincitrice nel 1995. Il giovedì ci sarà Teresa Mannino, artista strepitosa della tv, del teatro e del cinema, mentre, il venerdì Lorella Cuccarini, l’eclettica conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina. Per la finale del Festival di Sanremo 2024 ci sarà il suo grande amico Fiorello con il quale ha esordito nella sua prima edizione di Sanremo.

Chi vincerà Sanremo 2024? La lista dei favoriti

Quali sono le quote scommesse, aggiornate al 27 dicembre 2023, sul Festival della canzone italiana edizione 2024? Chi vincerà? Tra i favoriti spiccano Alessandra Amoroso e Geolier. Seguono Annalisa e Angelina Mango.

Con quali quote? Ecco la lista:

Fiorella Mannoia 20.00

Geolier 3.50

Dargen D’Amico 33.00

Emma 25.00

Fred De Palma 66.00

Angelina Mango 9.00

Diodato 25.00

Il Tre 66.00

La Sad 66.00

Renga e Nek 33.00

Sangiovanni 50.00

Alfa 50.00

Il Volo 12.00

Alessandra Amoroso 3.50

Gazzelle 25.00

Negramaro 9.00

Irama 25.00

Rose Villain 50.00

Mahmood 12.00

Ghali 33.00

Big Mama 66.00

Annalisa 6.00

Mister Rain 33.00

Maninni 66.00

I Ricchi e Poveri 100.00

Loredana Berté 50.00

The Kolors 25.00

Altro 25.00