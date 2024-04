Chi è Sonia Bruganelli? Anni, altezza, Wikipedia, figli, Paolo Bonolis, nuovo fidanzato, Instagram

Chi è Sonia Bruganelli? Quanti anni ha? Quali sono le sue origini? Che cosa faceva prima di diventare famosa? Che azienda ha? Dopo la fine del suo lungo matrimonio con il celebre showman e conduttore televisivo Paolo Bonolis, con chi sta adesso? Chi è il suo nuovo fidanzato? Ha una pagina su Wikipedia? Sonia Bruganelli è diventata popolare grazie alla sua storia d’amore con Bonolis. Poi si è imposta nello star system nazionale come imprenditrice, talent scout e personaggio tv. Dopo aver svolto il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip è stata scelta sempre per lo stesso ruolo anche all’Isola dei famosi 2024 condotta da Vladimir Luxuria. Qualche altra curiosità sul suo conto? Ora conosciamola meglio, scoprendo biografia, carriera e vita privata.

Chi è Sonia Bruganelli? Biografia e vita privata

Sonia Bruganelli è nata il 20 febbraio 1974 sotto il segno zodiacale dei Pesci a Roma. Alta 1,75 m, pesa 65 chili, occhi celesti e fisico perfetto. Ha un fratello di nome Mauro, il quale è sposato con Miss Claudia, la Bonas di Avanti un altro. Sin da piccola ha avuto la passione per la moda. Ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione. Tra i suoi hobby spicca la lettura.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sonia si è unita in matrimonio con il famoso e popolare presentatore tv di Mediaset Paolo Bonolis nel 2002 dopo essersi conosciuti nel 1997. Dalla loro storia matrimoniale sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Una delle sue figlie, Silvia, è nata con una disabilità motoria e soffre di cardiopatia. La loro è una grande famiglia dato che Paolo Bonolis aveva già avuto due figli dal primo matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller: Stefano e Martina, entrambi residenti in America.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati ufficialmente nel 2023 dopo ben 21 anni di matrimonio. Negli ultimi tempi si è vociferato molto su un nuovo compagno di Sonia, ma al momento non ci sono conferme dirette e ufficiali. Ha un profilo su Facebook, Twitter e Instagram. Al momento non ha una pagina su Wikipedia.

Chi è Sonia Bruganelli? Carriera

Sin da piccola ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda. Poi è diventata modella e ha fondato un brand di abbigliamento per bambini. In seguito è diventata imprenditrice presso l’agenzia di casting per teatro, cinema e tv nota come SDL. È proprio questa a provinare tutti i concorrenti che verranno scelti per far parte dei programmi televisivi dell’ormai ex marito Paolo Bonolis.

Sonia è anche scrittrice. Ha pubblicato un libro e conduce un format web chiamato I Libri di Sonia. Nel 2021 ha svolto il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6. Idem al GF Vip 7.

Nel 2024 è nel cast dell’Isola dei famosi sempre come opinionista fissa.