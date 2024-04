Chi è Vladimir Luxuria? Età, altezza, vero nome, prima, da giovane, fidanzato, vitalizio e Isola dei famosi

Chi è Vladimir Luxuria? Per la verità sono davvero in pochi a non sapere chi è l’ex deputata di Rifondazione Comunista nonché la prima deputata transgender di uno Stato europeo. Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Qual è il suo vero nome all’anagrafe? Come si chiama il suo fidanzato? Percepisce un vitalizio per la sua passata attività di parlamentare? Ha figli? Ora conosciamola meglio scoprendo biografia, carriera e vita privata.

Chi è Vladimir Luxuria? Biografia e vita privata

Vladimir Luxuria è nata uomo come Wladimiro Guadagno sotto il segno zodiacale del Cancro il 24 giugno del 1965 a Foggia in Puglia. I suoi genitori sono Antonio e Maria Michela Guadagno. Alta 178 cm, pesa 74 chili, capelli castani e occhi marroni. Dopo l’infanzia e la gioventù vissuta nella sua città natale, Vladimir si è poi trasferita a Roma dove si è laureata alla Sapienza – Università di Roma in Lingue e Letterature straniere con 110 e lode e una tesi sullo scrittore Joseph Conrad.

Dopo essere stata prima atea e poi buddista per tanti anni, si è poi convertita al cattolicesimo. Luxuria è transgender e non si è mai sottoposta a intervento chirurgico di vaginoplastica, ma a un’operazione di elettro-coagulazione per inibire la crescita della barba e in seguito, nel 2007, una rinoplastica e una mastoplastica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ha figli ed è felicemente fidanzata. Chi è il suo compagno? Il suo fidanzato è un ex concorrente al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, Gennaro Siciliano. Gennaro Siciliano e Vladimir Luxuria stanno insieme da diversi anni, dopo essersi conosciuti durante un weekend in Costiera Amalfitana nel 2020.

Chi è Vladimir Luxuria? Carriera

Ha iniziato la sua carriera come organizzatrice di feste e serate a tematica lgbtqia+ nella Capitale. Parallelamente si è contraddistinta per il suo attivismo a favore dei diritti della comunità gay. Ha recitato come attrice in diversi film oltre ad essere direttrice artistica di numerosi festival cinematografici a tematica lgbtqia+.

La sua carriera come personaggio tv inizia grazie al compianto e celebre conduttore e autore televisivo Maurizio Costanzo che l’ha ospitata in modo fisso dal 1999 al 2005 al Maurizio Costanzo Show, spalancando le porte dello spettacolo. Ha svolto il ruolo di opinionista, giurata, concorrente e inviata per diversi programmi tv e radiofonici oltre ad aver vinto la sesta edizione del reality show L’Isola dei famosi.

Nel 2006 è stata eletta deputata nelle liste di Rifondazione Comunista, diventando la prima donna transgender a diventare parlamentare in Europa. Al momento non percepisce il vitalizio da parlamentare poiché non ha raggiunto l’età pensionabile.

Importante e significativa anche la sua attività letteraria oltre a sporadiche esperienze musicali. Nel 2024 prende il posto di Ilary Blasi, come conduttrice de l’Isola dei famosi.