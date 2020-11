2 Single a Nozze avrà un sequel? Vince Vaughn rivela di essere in trattative

Sono passati già 15 anni da quando 2 Single a Nozze ha conquistato i fan delle commedie romantiche piene di spirito e divertenti. Ora finalmente la pellicola potrebbe avere un sequel.

2 Single a Nozze- foto valetmag.com

È passato più di un decennio da quando abbiamo visto John e Jeremy imbucarsi ai matrimoni per scroccare cibo e conquistare le giovani donne.

Nel corso degli anni molti fan hanno continuato a chiedere la realizzazione di un sequel del film di David Dobkin, ma l’idea non era stata mai portata avanti.

Ora finalmente si apre la possibilità concreta di vedere il ritorno di Owen Wilson e Vince Vaughn nei panni dei due avvocati divorzisti e migliori amici John Beckwith e Jeremy Grey.

L’attore Vince Vaughn ha confermato di essere in trattative per il sequel durante una recente intervista con Entertainment Tonight.

“Owen, io e il regista stiamo parlando per la prima volta in modo serio di un sequel per il film. C’è questa idea che ci sembra decisamente forte… Quindi siamo nelle prime fasi delle conversazioni al riguardo”.

Le parole di Vince Vaughn tornano a ribadire quanto da lui dichiarato a CinemaBlend qualche tempo fa: “David Dobkin ha avuto un’idea davvero buona che è estremamente attuale. Non ho mai realizzato sequel di parecchi dei miei film perché mi sembrava come se stessimo rincorrendo il successo. Ma quello che mi piace di 2 Single a Nozze è che c’è qualcosa di reale che mi dà un’ottima sensazione”.

A spiegare perché il progetto non è mai andato in porto (fino ad ora si spera) è stato il regista David Dobkin: “Tutti continuano a insistere per un sequel di 2 Single a Nozze. Non abbiamo ancora una sceneggiatura. Per molto tempo ogni anno mi è stato offerto di fare un sequel, ma nessuno voleva rifare una copia dello stesso film. Ogni cosa di cui abbiamo parlato in quegli anni era praticamente lo stesso film, e noi ci chiedevamo: Perché?”

“Dieci anni dopo, quando mi è stato chiesto di nuovo e per l’ennesima volta ho agganciato il telefono, ho pensato: ‘Beh, sarei curioso di sapere come sarebbe per quelli sulla quarantina che finiscono per tornare single e rituffarsi nel mondo’. Uno spiraglio quindi c’è: “Che storia strana sarebbe, difficile e stimolante. E finché c’è di mezzo una vera storia, per me ci può essere un film”.

Non ci resta che scoprire se 2 Single a Nozze avrà finalmente il tanto sospirato sequel e come verrà adattata la trama rispetto all’originale.