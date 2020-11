Hannah Montana è una serie televisiva americana creata da Michael Poryes, Barry O’Brien e Rich Correll per la Disney. In Italia è andata in onda dal 2006 al 2011.

Attori Hannah Montana- foto itunesmaxhd.com

La situation commedy composta da 4 stagioni (l’ultima ribattezzata Hannah Montana Forever) ci ha raccontano la storia di Miley Stewart, una teenager che nasconde la sua vita da pop star: Hannah Montana. Solo il padre Robbie, il fratello Jackson e i suoi amici stretti Lilly e Oliver conoscono il suo segreto.

L’intera serie ruota intorno ai tentativi di Miley di vivere la sua vita da adolescente normale e di tenere nascosta a tutti la sua vita da idolo americano.

Il successo dello show è stato talmente dirompente da permette di lavorare a un film ispirato alla serie televisiva: Hannah Montana: The Movie.

Ma come saranno diventati i protagonisti dello show Disney? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Hannah Montana: ieri e oggi!

Miley Cyrus

Miley Cyrus- foto pinterest.com

Miley Cyrus è Miley Stewart/ Hannah Montana, la protagonista della serie. È una teenager normale di giorno e una pop star di fama mondiale di sera.

La ragazza riesce a mantenere il segreto anche grazie all’aiuto della sua famiglia e dei suoi migliori amici Lilly ed Oliver. Alla fine, però, svelerà al mondo la sua vera identità.

Dopo lo show, l’attrice ha collezionato un successo dietro l’altro: Due uomini e mezzo, A Very Murray Christmas, Crisi in sei scene e Black Mirror in televisione e Justin Bieber: Never Say Never, LOL – Pazza del mio migliore amico, Una spia al liceo e Sballati per le feste al cinema.

Nel frattempo la cantante country Billy Ray Cyrus ha proseguito la sua carriera musicale con diversi dischi e singoli.

Emily Osment

Emily Osment- foto heard.zone

Emily Osment è Lilly Truscott, la migliore amica di Miley. Ha scoperto il segreto dell’amica entrando di nascosto nel camerino di Hannah Montana.

Lilly, dopo aver scoperto l’identità del suo idolo, assume una falsa identità e diventerà Lola Luftnagle, la migliore amica piuttosto eccentrica di Hannah Montana.

L’attrice e cantante, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Cyberbully, Life with Boys, Due uomini e mezzo, L’incubo di mia figlia, Young & Hungry, Mom, Il metodo Kominsky e Almost Family.

Al cinema la ritroviamo in diversi film come Kiss Me, Provaci ancora Jose, Love Is All You Need? e Christmas Wonderland.

Mitchel Musso

Mitchel Musso- foto worldvoz.com

Mitchel Musso è Oliver Oscar Oken, il migliore amico della protagonista. Anche lui, come Lilly, conosce il segreto di Miley.

Dopo aver scoperto l’identità dell’amica, Oliver assume un’identità segreta per seguire Hannah Montana nei concerti: Mick Rofono Lee III. Nella terza stagione diventa il ragazzo di Lilly.

L’attore, dopo Hannah Montana, è apparso in altri progetti televisivi quali Coppia di re, So Random!, Phineas e Ferb: Il film – Nella seconda dimensione e Scherzi da star.

Al cinema lo ritroviamo in She will be free, Sins of our youth e The Sand e si è dedicato molto anche alla musica.

Jason Earles

Jason Earles- foto kbcchannel.tv

Jason Earles è Jackson Rod Stewart, il fratello maggiore di Miley. È un simpatico scansafatiche che usa la doppia vita della sorella per avere appuntamenti con le fan diHannah Montana.

Spesso Jackon si mostra geloso delle attenzioni che gli altri riservano alla sorella, ma alla fine fa sempre la cosa giusta. Il suo migliore amico è Cooper.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in televisione con Kickin’ It – A colpi di karate ed è apparso sul grande schermo con Super Buddies.

Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus- foto factceleb.com

Billy Ray Cyrus è Robby Ray Stewart, il padre di Jackon e Miley. L’uomo è rimasto solo dopo la morte della moglie Susan, ma dedica le sue giornate a gestire le produzioni e i concerti della figlia.

Anche Robby Ray è molto attento alla privacy e per questo indossa dei baffi quando interpreta il ruolo di produttore e manager di Hannah Montana.

L’attore e cantante, dopo lo show, è apparso in altri progetti (90210, Newsreaders e Still the King per la televisione e Sharknado 2 – A volte ripiovono per il cinema), ma il suo impegno è sempre rivolto alla musica.

Moisés Arias

Moisés Arias- foto tinnhac.com

Moisés Arias è Rico Suave Jr, un compagno di classe di Miley. È un ragazzino molto ricco che gestisce il chiosco in cui lavora Jackson.

Rico crea scompiglio tra Jackson, Miley e Robby, ma in realtà è innamorato della piccola di casa Stewart. Ha avuto una cotta anche per Sarah, alla quale piace Jackson. Alla fine troverà un nuovo lavoro all’amico: provare videogiochi e modificarli.

Dopo la serie, l’attore è apparso in pochi progetti televisivi (come The Middle), ma si è dedicato al cinema con The Kings of Summer, Ender’s Game, Effetto Lucifero, Ben-Hur, Pitch Perfect 3, A un metro da te, Monos – Un gioco da ragazzi e Il re di Staten Island.