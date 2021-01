Il personaggio Sarah Cameron ci ha fatto impazzire nella serie Outer Banks Netflix: ma quanto ne sappiamo dell’attrice? Ecco 4 curiosità su Madelyn Cline!

Madelyn Cline- foto cheatsheet.com

Per qualcuno Madelyn Cline può essere considerata una bambina prodigio, ma la realtà è che la giovanissima attrice è diventata l’artista da tenere d’occhio.

Ma quanto ne sappiamo di questa giovane stella hollywoodiana? Ecco 4 curiosità su Madelyn Cline da sapere!

Inizi

Madelyn Cline è nata a Charleston (North Carolina) il 21 dicembre 1997 e ha vissuto l’adolescenza nella città natale.

La sua passione per lo spettacolo è stata sostenuta dai genitori, anche quando si trattava di spot pubblicitari per T-mobile, Next e Sunny D..

Dopo aver terminato la scuola superiore, però, i piccoli lavoretti non sono bastati alla giovane Madelyn e per questo ha deciso di dedicarsi completamente alla carriera di attrice.

E così, dopo qualche ruolo marginale, Madelyn Cline approda a serie televisive molto famose, come Vice Principals, Stranger Things e The Originals.

Nel 2018 l’attrice viene scelta per entrare a far parte del cast Boy Erased – Vite cancellate, il film diretto da Joel Edgerton con protagonisti Nicole Kidman, Russell Crowe, Lucas Hedges, Xavier Dolan e altri ancora.

Outer Banks

Nel 2019 arriva la svolta con Outer Banks, la serie ideata da Josh Pate, Shannon Burke e Jonas Pate targata Netflix.

Lo show è ambientato nella località balneare di Outer Banks del North Carolina, una striscia in cui si trova una società divisa tra i Kooks (ricchi che vivono nel lusso) e i Pogues (lavoratori che vivono di lotte e stenti).

Nella serie l’attrice interpreta il personaggio di Sarah Cameron, figlia dell’imprenditore locale Ward Cameron. La ragazza è una Kooks a tutti gli effetti, ma si avvicina al mondo dei Pogues.

Amore

Madelyn Cline ha trovato anche l’amore sul set di Outer Banks: si è fidanzata con il collega Chase Stokes, l’interprete di John B, leader del gruppo dei Pogues e interesse amoroso di Sarah Cameron.

In effetti le prime voci sulla loro relazione risalgono ai primi mesi del 2020, quando l’attore Chase Stokes aveva dichiarato di essere in quarantena insieme a Madalyn Cline e altri colleghi (Drew Starkey e Rudy Pankow).

A confermare la notizia è stata la stessa attrice, pubblicando una foto su Instagram con la didascalia “Cats outta the bag” o meglio “Il gatto è fuori dal sacco”, la riprova che i rumors erano veri.

I fan della serie sono letteralmente impazziti al pensiero che la storia d’amore tra Sarah e John B sia stata la scintilla tra i due protagonisti.

Social

Madelyn Cline è attiva sui social e il suo profilo Instagram è molto seguito grazie ai post dedicati alla serie televisiva e agli scatti che la immortalano insieme ad amici e colleghi.

L’attrice ha anche un account Twitter e, anche se non è molto attiva sul social, ha collezionato tantissimi followers dopo l’uscita di serie Outer Banks.