Violetta è una telenovela argentina di successo andata in onda in Italia dal 2012 al 2015 prima su Disney Channel e dopo su Rai Gulp.

Violetta- foto twitter.com

Lo show diviso in tre stagioni racconta la storia di Violetta, una ragazza di 15 anni che si iscrive a una scuola di canto, ballo e recitazione a Buenos Aires a insaputa del padre.

Il successo della telenovela è stato dirompente e ha portato alla realizzazione di film per il cinema, concerti, programmi correlati e prodotti merchandising.

Ma come saranno diventati i protagonisti della telenovela ideata da Solange Keoleyan e Sebastián Parrotta? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Violetta: ieri e oggi!

Martina Stoessel

Martina Stoessel- foto tvserial.com

Martina Stoessel è Violetta Castillo, figlia dell’ingegnere di bioedilizia Germán Castillo e della cantane lirica Maria Saramego. A soli cinque anni perde la mamma e da quel momento il padre non vuole che canti.

La giovane protagonista della telenovela argentina è una ragazza gentile con un grande talento per il canto. Decide di iscriversi alla scuola di musica e ballo Studio 21 di Buenos Aires, all’insaputa del padre.

L’avventura di Violetta si divide tra l’amore (prima León e dopo Leon), amicizia (Francesca, Camilla e Maxi), rivalità (Ludmilla e Nata) e famiglia (nonna e zia Angie).

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Violetta: The Journey, Soy Luna e Five Stars ed è apparsa al cinema in Tini – La nuova vita di Violetta e The Diary.

L’attrice ha ricoperto il ruolo di giudice in La Voz Argentina e Susanna Giménez e le vesti di assistente in La voz España, oltre ad aver realizzato diversi dischi e tournée.

Diego Ramos

Diego Ramos- foto tvserial.com

Diego Ramos è Germán Castillo, il padre di Violetta. È un uomo inflessibile e testardo che prova a proteggere sua figlia da ogni pericolo della vita.

Germán proverà ad allontanare Violetta dal suo sogno e dallo Studio 21, ma poi appoggerà la passione della figlia.

All’inizio della serie è fidanzato con Jade, ma si innamorerà di Angie senza sapere che in realtà è la sorella della moglie defunta.

Nella seconda stagione, però, si innamorerà di Esmeralda, salvo poi scoprire che la donna era un’attrice in accordo con Jade e Matías per rovinarlo e sottrargli il denaro.

Dopo Germán si innamorerà a Priscilla Ferro, la madre di Ludmilla (rivale poi diventata amica di Violetta). Soltanto alla fine capirà che l’unica donna a renderlo felice è Angie.

L’attore, dopo la telenovela, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con la telenovela argentina Educando a Nina, Rizhoma Hotel, El Host e God’s Equation.

Pablo Espinosa

Pablo Espinosa – foto todateen.uol.com.br

Pablo Espinosa è Tomas Heredia, il primo amore di Violetta. È un ragazzo semplice che, a volte, si mostra un po’ insicuro.

Tomas suona la chitarra e ama cantare di cose che riguardano la sua personalità e la ricerca verso il suo essere artista. All’interno dello Studio 21 assiste il professor Beto.

È nato in Spagna, ma è arrivato a Buenos Aires con la madre per assistere la nonna. Ed è proprio lì che torna per lavorare con la sua musica.

Dopo Violetta, Tomas si fidanza prima con Ludmilla e poi con Francesca, ma capisce di essere innamorato di Violetta.

Dopo la telenovela, l’attore è stato impegnato in televisione con Altrimenti ci arrabbiamo e Bienvenidos al Lolitae al cinema con Soul Man.

Jorge Blanco

Jorge Blanco- foto tvserial.it

Jorge Blanco è León Vargas, il grande amore di Violetta. All’inizio è fidanzato con Ludmilla ma, subito dopo aver conosciuto la protagonista della telenovela, la lascia per mettersi con lei.

Nella prima stagione, León e Violetta staranno insieme, nonostante l’attrazione della ragazza per Tomas. Alla fine si lasceranno, ma continueranno a sentire qualcosa l’uno per l’altro.

Nella seconda stagione si dedicherà al motocross e tornerà con Violetta, ma si lasceranno a causa dell’arrivo di Diego. Così si fidanzerà con Lara, salvo poi capire di amare Violetta.

L’attore, dopo Violetta, è stato impegnato con il Violetta Live International Tour ed è apparso al cinema con Tini – La nuova vita di Violetta.

Diego Domínguez

Diego Domínguez- foto tvserial.it

Diego Domínguez è Diego, il ragazzo che mette in crisi il rapporto tra Violetta e León. È un ragazzo con molto fascino e l’aria da duro.

Violetta si fidanza con Diego nella speranza di dimenticare León, ma subito dopo scopre che il ragazzo e Ludmilla sono in combutta per cacciarla dalla scuola.

Dopo Violetta, l’attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con Demañananopasa, Perdoname Señor, Box 314: La rapina di Valencia, Wake Up e Hielos El Musical.

Clara Alonso

Clara Alonso- foto tvserial.it

Clara Alonso è Angela “Angie” Saramego, la zia di Violetta. La donna ha cercato di contattare la nipote, ma senza riuscirci. Così decide di fingersi un’istitutrice.

Angie si fa assumere da Germán e inizia a frequentare sia la nipote che il cognato, col quale scatta la scintilla e inizia una storia travagliata.

Zia Angie lavora come insegnante di canto allo Studio 21 e continua a dare lezioni private alla nipote, ma lascia Buenos Aires nella seconda stagione.

La donna decide di tornare dalla nipote per starle vicino e finalmente riesce a coronare il suo sogno d’amore con Germán.

Dopo la telenovela, l’attrice è apparsa con Angie e le ricette di Violetta in televisione e Tini – La nuova vita di Violetta, Piuma, Insane Love e Il tuttofare al cinema.

Mercedes Lambre

Mercedes Lambre- foto tvserial.it

Mercedes Lambre è Ludmilla Ferro, la rivale (poi amica) di Violetta. È una ragazza viziata e sicura di sé che conquista le attenzioni dello Studio 21.

Ludmilla teme il talento e la spontaneità di Violetta e per questo trama contro la rivale insieme alla sua spalla Nata.

Stagione dopo stagione, però, Ludmilla diventa più buona e cerca di farsi perdonare da Violetta, scoprendo le debolezze di una ragazza condizionata da sua madre.

Dal punto di vista sentimentale, invece, è infatuata di Tomas (che è innamorato di Violetta), ma si innamorerà con Federico (che le rimarrà sempre a fianco).

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in Heidi Bienvenida in televisione e Tini – La nuova vita di Violetta al cinema.

Ruggero Pasquarelli

Ruggero Pasquarelli- foto tvserial.it

Ruggero Pasquarelli è Federico, un ragazzo italiano arrivato allo Studio in seguito a un programma di scambio tra studenti. È ospite di Germán (amico di sua madre).

Federico vince il reality web di Youmix e diventa una stella a livello internazionale e dopo rientra allo Studio con più grilli per la testa.

Durante la seconda stagione si innamora di Ludmilla, ma sembra essere in disaccordo con lei su tutto. Nonostante ciò i due ragazzi si amano e si sostengono a vicenda.

Dopo Violetta, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Soy Luna e Argentina, tierra de amor y venganza.

Lodovica Comello

Lodovica Comello- foto tvserial.it

Lodovica Comello è Francesca Cauviglia, un’amica di Violetta, Camilla e Maxi. La ragazza frequenta la scuola di canto e ballo soltanto grazie agli sforzi economici della sua famiglia.

Francesca è una ragazza molto intelligente e mostra un talento innato sia nel canto che nella danza.

Dal punto di vista sentimentale, invece, prima di innamora di Tomas (innamorato di Violetta) e dopo di Marco (una new entry della scuola).

Nella terza stagione Francesca si metterà con Diego ma, per paura della reazione di Violetta, non le dice nulla. Alla fine la protagonista scoprirà tutto, ma riuscirà a perdonarla.

L’attrice, dopo la telenovela, è apparsa in televisione con Un Posto al Sole, Romolo + Giuly ed Extravergine. La ritroviamo al cinema con Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi.

Ha prestato la voce ai film per il cinema La principessa e l’aquila e Smallfoot – Il mio amico delle nevi e ha condotto diversi programmi tv come Italia’s Got Talent, Singing in the Car, Kid’s Got Talent e X Factor 2021.

Facundo Gambandè

Facundo Gambandè- foto tvserial.it

Facundo Gambandè è Maximiliano “Maxi” Ponte, uno dei migliori amici di Violetta. È un ragazzo creativo e divertente che ama la musica, ma possiede un grande talento per il ballo.

Maxi condivide con Camilla, Violetta e Francesca il suo disprezzo per Ludmilla, León e gli altri ragazzi più amati della scuola (anche perché non ha successo con le ragazze).

Nelle prime due stagioni si innamora di Nata e vive con lei un rapporto fatto di alti e bassi (soprattutto per via di Ludmilla).

Nella terza stagione si fidanza con una fan di nome Matilda, salvo poi lasciarla perché ancora innamorato di Nata.

Dopo Violetta, Facundo Gambandè è apparso anche in Educando A Nina, Cantantes en Guerra, Por Amarte A Sì, Bruno Motoneta e Solo El Amor.

Candelaria Molfese

Candelaria Molfese- foto tvserial.it

Candelaria Molfese è Camila Torres, un’amica di Violetta, Francesca e Maxi. È molto dotata, ma non è riuscita ancora a diventare una cantante di successo.

La ragazza è pronta a difendere le proprie idee e gli amici nel momento del bisogno, senza tirarsi mai indietro.

Nella prima stagione vive una relazione con Brodway, ma i due si lasciano. La ragazza prova a dimenticarlo, ma tornerà da lui.

Dopo la telenovela, l’attrice ha partecipato al Violetta Live International ed è apparsa in Soy Luna, Bruno Motoneta e Quiero Vivir A Tu Lado.

Florencia Benítez

Florencia Benítez- foto tvserial.it

Florencia Benítez è Jade LaFontaine, la fidanzata di Germán. È una donna molto superficiale, egoista e manipolatrice.

Jade proviene da una famiglia ricca ma, quando perde la sua ricchezza, capisce che spostando Germán può mantenere il suo status.

La donna si mostra molto gelosa di Violetta perché è costretta a dividere le attenzioni di Germán con lei e non sopporta Angie perché la considera una rivale in amore.

Dopo aver tramato con il fratello ai danni di Germán, però, la donna prova a riconquistarlo, ma si ritrova a dover fare i conti con Priscila. Alla fine si fidanzerà con Nicolas.

L’attrice, dopo Violetta, ha continuato a lavorare in televisione con Heidi Bienvenida, La noche del buen marido e Go! Vive a tu manera ed è apparsa al cinema con Pendeja payasa y gorda.

Si è dedicata molto al cinema con opere come Damas & Sres del Musical, El pimiento Verdi, Sr. Imaginación, Noche Corta, Doña Rosita, la soltera o El lenguaje de las flores, La Gallina de los Huevos de Oro, Margaret, Taquicardia, Pieza plástica, Rufianes, Morir y vivir en Buenos Aires, The Rocky horror show, Nicolás Romero y amigos en concierto, Crisis, Amado mío e La naranja mecánica.

Joaquín Berthold

Joaquín Berthold- foto tvserial.it

Joaquín Berthold è Matías LaFontaine, fratello di Jade. A prima vista sembra il braccio destro di Jade, ma in realtà vuole raggiungere il suo obiettivo: impadronirsi della fortuna di Germán.

Dopo Violetta, l’attore è apparso in televisione con Juacas – I ragazzi del surf, Soy Luna, Cien días para enamorarse e Argentina tierra de amor y venganza.

Alba Rico

Alba Rico- foto tvserial.it

Alba Rico è Natalia “Nata” Vidal, la spalla di Ludmilla. È una ragazza altezzosa e stilosa che nasconde una profonda insicurezza.

Nata ha un grande talento per il canto e il ballo, ma Ludmilla non le da la possibilità di sfruttare il suo potenziale appieno.

La ragazza sa benissimo di non essere considerata da Ludmilla e per questo la abbandona più volte durante lo show.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, Nata si innamora di Maxi e, nonostante alti e bassi e le interferenze di Ludmilla, riusciranno a stare insieme.

Dopo Violetta, l’attrice appare soltanto nei Lope Enamorado, Un Lugar Donde Ser Feliz ed El tamaño si importa.

Samuel Nascimento

Samuel Nascimento- foto tvserial.it

Samuel Nascimento è Broadway, un ragazzo brasiliano che inizia a frequentare lo Studio 21. Non appena entra nella scuola riceve le attenzioni di Camilla e alla fine si innamora della ragazza.

Broadway viene lasciato da Camilla quando la ragazza scopre che le ha mentito riguardo la sua band, ma alla fine torneranno di nuovo insieme.

Dopo la telenovela, Samuel Nascimento appare in Violetta: en Concierto, Violetta – Backstage Pass, Soy Luna e GO! Vivi a modo tuo.

Rodrigo Pedreira

Rodrigo Pedreira- foto tvserial.it

Rodrigo Pedreira è Gregorio Casal, un insegnante di danza dello Studio 21. Fa di tutto per sabotare il lavoro di Pablo come direttore (considerandosi meglio di lui), ma alla fine si mostra incapace.

Gregorio mal sopporta la presenza di Angie perché crede che le idee sue possano danneggiare lo Studio in qualche modo.

Nella seconda stagione della telenovela, l’uomo scopre che Diego è suo figlio e finalmente cambia prospettiva e modo di pensare.

L’attore, dopo Violetta, ha continuato a recitare in Soy Luna, El Lobista, Complici del Silenzio e Fraternamente.

Pablo Sultani

Pablo Sultani- foto tvserial.it

Pablo Sultani è Roberto “Beto” Benvenuto, un insegnante di musica dello Studio. È un uomo stravagante dal talento innegabile.

Beto è stato l’insegnante di pianoforte di Violetta prima che iniziasse a frequentare la scuola e il tutor di Tomas.

Durante lo show si innamora di Jackie (un amore impossibile) e Olga (con la quale si lascerà a causa dei sentimenti che la donna prova per Roberto).

Dopo Violetta, l’attore si è diviso tra televisione e teatro. Tra le sue apparizioni più apprezzate ricordiamo Terra Ribelle, El Capo e Por Amor a Vos.