L’abbiamo amata in L’Amica Geniale con il suo ruolo di Lila dal carattere dispettoso e coraggioso. Ma quanto ne sappiamo di lei? Ecco 6 cose da sapere su Gaia Girace!

Gaia Girace- foto pinterest.fr

L’Amica Geniale è una di quelle serie televisive che lasciano il segno e riescono a tenere col fiato sospeso i telespettatori. Parte del merito va a lei, Gaia Girace nel ruolo di una delle due protagoniste.

Ma, se il personaggio di Lila non ha più segreti, non si può dire lo stesso della sua giovane grande interprete. Ecco 6 cose da sapere su Gaia Girace!

Biografia

Gaia Girace è nata a Vico Equense nel 2004 da un agente immobiliare e un’insegnante. La piccola star si è divisa tra il liceo linguistico e gli studi di recitazione alla Scuola di Teatro e Cinema di Marianna de Martino.

Provino

La sua passione per la recitazione la porta a partecipare al suo primo provino, quello per la nuova serie L’Amica Geniale creata da Saverio Costanzo e tratta dai libri di Elena Ferrante: Gaia viene scelta per la parte di Raffaella Cerullo, detta Lila.

A proposito del ruolo di Lila l’attrice ha dichiarato a SkyTg24: “Anche se quello era il mio primo provino, fare l’attrice era il mio sogno: ci tenevo tantissimo, volevo essere scelta […] Ho letto il primo libro dopo essere stata presa. La scrittura della Ferrante mi ha dato emozioni fortissime per l’originalità della storia, per lo stile, la cura dei dettagli. In una parola: magia”.

Progetti

L’Amica Geniale ha avuto un successo tale da rendere Gaia Girace una delle giovani attrici più promettenti. Sogna di diventare un’attrice famosa e poter lavorare con i grandi attori e registi di Hollywood.

Per il momento, però, la giovane attrice continuerà a lavorare alla serie L’Amica Geniale per completare il ciclo di racconti nati dalla penna di Elena Ferrante.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco

Gaia Girace e Margherita Mazzucco hanno trascorso molto tempo insieme per portare sul grande schermo le piccole Lila e Lenù. Il loro rapporto è cresciuto e le due attrici sono diventate molto amiche.

Per molti il fatto che le due giovani attrici abbiano legato subito è stato un elemento decisivo per la riuscita della serie tv.

Set

Agli amanti delle “curiosità” piacerà sapere che Gaia Girace ha avuto difficoltà ad adattarsi all’arrivo di Alice Rohrwacher come sostituta di Saverio Costanzo alla regia.

Il cambiamento di regia e l’assenza di Saverio Costanzo hanno provocato uno stress tale da portare l’attrice ad allontanarsi dal set per una settimana.

“Mi sono ammalata quando abbiamo girato a Ischia. Ammetto di aver provato non poche difficoltà ad approcciare con la nuova regista, Alice Rohrwacher. Lo stress è stato determinante. Ho avuto tonsillite, congiuntivite, febbre e ho passato una settimana terribile. Per due giorni sono stata segregata in camera a prendere antibiotici. Per fortuna è passata e grazie a Saverio Costanzo ho legato anche con Alice. Dovermi relazionare ad un’altra figura che non fosse lui per me è stato traumatico, perché si era creato un legame molto forte tra noi”.

Social

Gaia Girace è attiva sui social, ma ha deciso di usarli soltanto per promuovere i suoi progetti lavorativi e tenere aggiornati i fan su quanto accade sul set.

Il suo account Instagram vanta tantissime foto che la ritraggono nel ruolo di Lila, articoli, interviste e altre info.