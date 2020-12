AMC annuncia la produzione di Fear the Walking Dead 7

Ormai è ufficiale: Fear the Walking Dead avrà una settima stagione. La conferma arriva direttamente dalla rete televisiva AMC.

Fear the Walking Dead- foto pinterest.com

AMC ha promosso la serie Fear the Walking Dead, annunciando l’intenzione di lavorare alla settima stagione dello spin-off di The Walking Dead.

A dare la notizia è stata l’emittente tramite i profili social della serie, approfittando del finale della prima parte della sesta stagione (che tornerà all’inizio del 2021): “Il passato è morto … ma il futuro è luminoso. #FearTWD torna per la settima stagione”.

Per quanto riguarda la sesta stagione sappiamo che riprende la narrazione esattamente dove si era fermata, esaminando quello che la famiglia è diventata.

Il gruppo guidato da Morgan Jones sta cercando di trovare i superstiti dispersi nei vari insediamenti: alcuni hanno trovato stabilità, altri sono ormai nel baratro mentre altri lottano contro una società violenta.

Sembra proprio che lo spin-off continui a legarsi a The Walking Dead, specie con l’arrivo del personaggio di Dwight in cerca della moglie di questa sesta stagione in corso.

Insomma i fan torneranno a entusiasmarsi con i personaggi interpretati da Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Danay García, Maggie Grace, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Alexa Nisenson, Karen David, Jenna Elfman, Rubén Blades, Colby Minifie e Austin Amelio.