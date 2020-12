La classifica dei più famosi supereroi

Supereroi Dc, Avengers o supereroi Marvel? È difficile scegliere il beniamino che vorremmo essere o avere al nostro fianco, ma una classifica dei più famosi supereroi può essere d’aiuto.

Supereroi – foto geekspin.com

Dai fumetti al grande schermo: ormai i film sui supereroi ci hanno conquistato e continuano stupirci in un mondo che a volte avrebbe bisogno del loro intervento.

C’è chi ama un solo personaggio e c’è chi non sa proprio chi scegliere: ecco una classifica più famosi supereroi.

Spider-Man

Spider-Man è sicuramente uno dei supereroi più amati e seguiti di sempre da quando Peter Parker è stato morso da un ragno radioattivo e ottiene poteri eccezionali.

Il personaggio nasce dal genio di Stan Lee e Steve Ditko nel 1962 e conquista il grande schermo con la trilogia dei film interpretati da Tobey Maguire.

Un secondo tentativo di portare Spider-Man al cinema è stato fatto con un reboot con protagonista Andrew Garfield, ma l’insuccesso portò ad abbandonare la trilogia.

Il Marvel Universe ha riportare in auge l’Uomo Ragno prima con Capitan America: Civil War e dopo con Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home e Spider-Man – Un nuovo universo.

Wolverine

Wolverine è un supereroe misterioso e affascinante nato dall’idea di Len Wein e Herb Trimpe nel 1971. Il passaggio dal fumetto al grande schermo è avvenuto grazie all’interpretazione di Hugh Jackman.

Il supereroe appare in X-Men le origini – Wolverine, Wolverine- L’immortale e Logan – The Wolverine.

Iron Man

Iron Man è stato creato da Stan Lee, Larry Lieber e Don Heck nel 1963 e da allora l’industriale Tony Stark nei panni del supereroe è entrato nell’immaginario collettivo.

Il supereroe interpretato da un affascinante Robert Downey Jr. appare in l’industriale Iron Man, Iron Man 2 e Iron Man 3.

Capitan America

Lo abbiamo amato subito da quando Capitan America è arriva al cinema nel film Capitan America – Il primo Vendicatore.

L’alter ego di Steven Grant “Steve” Rogers creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941 è apparso anche di Capitan America: The Winter Soldier e Capitan America: Civil War. A interpretarlo c’è stato Chris Evans.

Hulk

Hulk è uno dei supereroi più amati di sempre perché ci si immedesima in lui in un momento di rabbia, salvo poi non diventare grande, possente e forzuto.

È un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1962 e arrivato al cinema con Hulk con Eric Bana, L’incredibile Hulk con Edward Norton e nei film sugli Avengers con Mark Ruffalo.

Batman

Batman ha una folta schiera di piccoli e grandi ammiratori grazie a cartoni animati, serie tv e film dedicati.

Il supereroe nasce da un’idea di Bob Kane e Bill Finger nel 1939 e da allora Bruce Wayne lotta contro il crimine assetato di giustizia.

L’Uomo Pipistrello è protagonista di film diretti da Tim Burton con protagonista Michael Keaton, due film diretti da Joel Schumacher, la trilogia di Christopher Nolan con Christian Bale, Batman v Superman: Dawn of Justice con Ben Affleck e The Batman con Robert Pattinson.

Superman

Superman nasce dai fumetti di Jerry Siegel e Joe Shuster del 1933 e arriva al cinema con tantissimi film:

Lo ritroviamo in Superman, Atom Man vs Superman, Superman and the Mole Men, Superman, Superman II, Superman III, Supergirl, Superman IV, Superman Reborn, Superman Lives, Batman vs Superman, Superman: Flyby, Superman Returns, L’uomo di acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League e Zack Snyder’s Justice League.

Wonder Woman

Wonder Woman è l’eroina che tutte le bambine vorrebbero essere: bella, forte e indipendente. Insomma girl power all’ennesima potenza.

Il personaggio nasce da un’idea di da William Moulton Marston e H. G. Peter nel 1941 ed è stata la prima eroina femminile di DC Comics.

Al cinema arriva con Wonder Woman e Wonder Woman 1984 con Gal Gadot come protagonista.