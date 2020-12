Chi non ricorda Niccolò nella serie Baby targata Netflix? Da quel momento, l’attore ha raccolto uno stuolo di fan attorno a se. Scopriamo 8 curiosità su Lorenzo Zurzolo!

Lorenzo Zurzolo- foto wikiramp.com

Il personaggio di Niccolò Rossi Govender nella serie televisiva Baby ha conquistato tutti e ha fatto finire Lorenzo Zurzolo sotto i riflettori.

L’attore è tornato sul piccolo schermo nei panni di Vincenzo nel film Sotto il sole di Riccione, sempre prodotto da Netflix.

Ma quanto ne sappiamo di lui? Scopriamo 8 curiosità su Lorenzo Zurzolo e impariamo a conoscerlo oltre i suoi personaggi.

Primi passi

Lorenzo Zurzolo è nato il 21 marzo 2000 a Roma e fin da piccolo ha sentito di appartenere al mondo della recitazione.

È cresciuto con mamma Gabria che gestisce un’agenzia di eventi e produzione, papà Federico che lavora come direttore a Radio 1 e la sorella Ludovica.

All’età di 7 anni inizia a fare vari provini e alla fine Lorenzo Zurzolo viene scelto per prendere parte a una pubblicità al fianco di Francesco Totti. Per lui è un sogno, visto che è un grande tifoso della Roma.

Per inseguire il suo sogno Lorenzo decide di frequentare corsi e accademie come l’Accademia degli Artisti di Roma.

Altri interessi

Oltre alla recitazione, Lorenzo Zurzolo ha frequentato lezioni di ballo impegnandosi in diversi stili (es. break dance, hip hop e IALS) e ha imparato a suonare il pianoforte.

Film e serie tv

L’esordio di Lorenzo Zurzolo avviene con un ruolo minore e sporadico in Com’è bello far l’amore di Fausto Brizzi.

Nel 2012 arriva il suo primo ruolo importante con Angelo in Una famiglia perfetta di Paolo Genovese, recitando al fianco di Sergio Castellitto, Carolina Crescentini e Marco Giallini.

Subito dopo l’esperienza con Una famiglia perfetta, poi, l’attore recita in Outing – Fidanzati per sbaglio del 2013, la miniserie Questo è il mio paese del 2015, Una pallottola nel cuore e Sconnessi del 2018.

L’anno successivo entra a far parte del cast di Compromessi sposi e nel 2020 interpreta Vincenzo in Sotto il sole di Riccione targato Netflix.

In realtà, prima di Com’è bello far l’amore, Lorenzo Zurzolo aveva preso parte a vari progetti televisivi: Don Matteo, I liceali, Ho sposato uno sbirro e Un passo dal cielo.

Baby

Lorenzo Zurzolo è diventato famoso con Niccolò Rossi Govender, uno dei protagonisti della serie Baby targata Netflix. Al suo fianco ci sono Benedetta Porcaroli, Alice Pagani e Claudia Pandolfi.

Vestire i panni di Niccolò è stato facile per il giovane attore, visto che ha affermato in più occasioni di identificarsi in alcuni aspetti del personaggio.

Sotto il sole di Riccione

La performance in Sotto il sole di Riccione è stata sorprendente sotto ogni punto di vista, perché l’attore è riuscito a rendere perfettamente il viaggio di scoperta di un ragazzo non vedente.

Molti hanno pensato che Lorenzo Zurzolo fosse realmente cieco, ma in realtà si tratta soltanto di una prova interpretativa formidabile.

Il caso Skam

Forse i fan più affezionati lo sapevano già, ma Lorenzo Zurzolo non è in Skam. Il suo coinvolgimento in molti film e serie tv per ragazzi spinge ad associarlo in molti progetti ai quali, in realtà, non ha partecipato.

Ancor oggi si può parlare del “caso Skam”: Lorenzo Zurzolo è stato scambiato con l’attore Ludovico Tersigni che ha recitato nel ruolo di Giovanni nella serie televisiva Netflix.

Social

Lorenzo Zurzolo ha un profilo Instagram molto seguito in cui pubblica post relativi a curiosità su di lui, ai posti che visita e ai momenti di svago.

Tra le foto più apprezzate dai followers spiccano quelle in cui posa come modello per servizi fotografici e riviste.

L’attore usa i social soprattutto per promuovere il proprio lavoro di attore tra trailer, poster, scatti sul set e notizie sui nuovi progetti.

Vita privata

A quanto pare Lorenzo Zurzolo non è fidanzato. Nonostante la fama conquistata con i suoi ruoli, infatti, l’attore è sempre stato attento a quello che condivide sui social.

Da quello che traspare dai suoi profili social non si può dire se l’attore viva una storia sentimentale o stia frequentando qualcuno.

Si sa soltanto che, tra il 2015 e il 2017, Lorenzo Zurzolo è stato legato a Carolina Cannizzaro. Le cose tra i due non devono essere andate bene, visto che l’attore ha cancellato le foto social che li ritraevano insieme.