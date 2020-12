L’attrice polacca Anna-Maria Sieklucka ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Laura Biel nel film 365 Giorni targato Netflix. Ecco 9 cose da sapere su Anna-Maria Sieklucka!

Anna-Maria Sieklucka- foto chillizet.pl

Da quando la trilogia di Cinquanta Sfumature ha fatto il suo debutto al cinema c’è stata una “corsa” ai film di genere e ai romanzi erotici. 365 Giorni è stata una vera e propria rivelazione.

Il film nato dall’omonima trilogia di Blanka Lipi?ska ci ha fatto scoprire il talento e il fascino di Anna-Maria Sieklucka nei panni della bella Laura.

Ma se la sua interpretazione al fianco di Michele Morrone nel ruolo del boss Massimo Torricelli non ha più segreti, non si può dire lo stesso della sua vita.

Scopriamo insieme 9 cose da sapere su Anna-Maria Sieklucka tra biografia, formazione e carriera nel mondo del cinema.

Biografia

Anna-Maria Sieklucka è nata a Lublino (Polonia) il 31 maggio 1992 e lì si ha frequentato la scuola superiore prima di iscriversi alla State Theater School L. Solski a Breslavia, dove ha studiato Arte Drammatica.

Dopo il diploma nel 2018, l’attrice ha cominciato a calcare i palcoscenici di diverse produzioni teatrali e a sperimentare l’arte della recitazione prima di arrivare al film targato Netflix.

La sua carriera è stata sempre sostenuto dal padre avvocato, il quale l’ha lasciata libera di inseguire il suo sogno di diventare un’attrice famosa.

Poliglotta

Anna-Maria non è solo bellissima e bravissima. L’attrice si è dedicata allo studio delle lingue arrivando a parlare fluentemente anche l’inglese, il tedesco e il francese.

Televisione

Prima di diventare la bella Laura in 365 Giorni, l’attrice ha vestito i panni di Aniela Grabek nella serie tv Na Dobre i Na Zle, una specie di medical drama polacco che racconta le storie di medici e paramedici.

365 Giorni

L’occasione di Anna-Maria arriva grazie a 365 Giorni, il film diretto da Barbara Bia?ow?s e Tomasz Mandes tratto dai libri di Blanka Lipi?ska.

Anna-Maria Sieklucka è Laura Biel, una bellissima trentenne che arriva in Italia per trascorrere le vacanze con il fidanzato e un’altra coppia. La ragazza viene notata dal boss Massimo Torricelli e viene rapita per trascorrere con lui 365 giorni per innamorarsi di lui.

Laura sperimenta una vita fatta di lusso e abiti costosi e, nonostante i suoi tentativi di fuga, troverà più difficile resistere alle avances di Massimo.

Michele Morrone

Chi ha amato 365 Giorni ha fantasticato sulla coppia Anna-Maria Sieklucka–Michele Morrone anche nella vita reale.

I due attori hanno mostrato una forte alchimia, rendendo anche le sequenze hot davvero coinvolgenti e autentiche.

Questo ha fatto registrare record di visualizzazioni in tutto il mondo e ha fatto credere che tra i due attori ci fosse qualcosa di più.

Purtroppo non è nata la storia d’amore che tutti aspettavano: Michele Morrone è divorziato e padre di due bambini mentre Anna-Maria è fidanzata con il registra ?ukasz Witt-Micha?owski di 18 anni più grande.

Anna-Maria Sieklucka e ?ukasz Witt-Micha?owski si sono conosciuti durante gli anni dell’accademia e convivono a Varsavia

L’attrice, pur essendo molto riservata, si è trovata costretta a pubblicare uno scatto su Instagram in compagnia del fidanzato per mettere a tacere le voci di una liaison con Morrone.

Critiche

Anna-Maria Sieklucka è stata coinvolgente nella sua interpretazione di Laura Biel in 365 Giorni, ma il film ha sollevato un po’ di critiche proprio come è avvenuto per la trilogia di Cinquanta Sfumature.

In molti hanno criticato il film a causa delle sue scene troppo spinte e a volte eccessive mentre qualcun altro ha definito i due protagonisti meno dotati di Dakota Johnson e Jamie Dornan.

Indecisione

Dietro l’interpretazione che tutti noi conosciamo in 365 Giorni c’è stata molta esitazione da parte di Anna-Maria Sieklucka.

All’agenzia polacca Newseria Lifestyle, infatti, l’attrice ha dichiarato di aver esitato prima di dire sì alla parte: “I colloqui con i creatori hanno richiesto molto tempo, per approfondire le mie paure, quello che avrei voluto evitare e anche le cose che temo di più al mondo. Quando mi sono confrontata con loro, però, sapevo di essere in buone mani e che tutto sarebbe andato per il verso giusto”.

Modella

Non molti sanno che Anna-Maria Sieklucka lavora anche come modella (come si può vedere dai suoi profili social).

In realtà l’attrice potrebbe diventare un’influencer visto che continua a collezionare followers su Instagram.

Teatro

Il successo mondiale di 365 Giorni non ha fatto cambiare idea ad Anna-Maria Sieklucka. Per lei la sua priorità è il teatro.

“Sono anche un’attrice teatrale, motivo per cui vorrei che il teatro mi accompagnasse sempre nella mia vita e nel mio sviluppo”.