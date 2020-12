Instant Star è una serie televisiva canadese con protagonista Alexz Johnson andata in onda per 4 stagioni in Italia dal 2006 al 2012.

Cast Instant Star- foto senscritique.com

Lo show è incentrato su Jude Harrison, un’adolescente che vince il concorso musicale Instant Star e diventa una rock star.

La quindicenne firma un contratto con un’etichetta e inizia a lavorare con Tommy Q, ex membro di una boyband. Tra i due si instaura un feeling, ma il ragazzo si frena per via dell’età di Jude.

Da quel momento in poi la serie si concentra sulle dinamiche emotive dei protagonisti, dalla rivalità tra Jude e Sadie (sorella maggiore della cantante che si fidanza con Tommy Q) all’arrivo di nuovi amori (Shay e Vincent Spiederman) fino alla reazione agli imprevisti e alle incomprensioni con Tommy Q.

Nonostante il successo esplosivo della serie, i produttori decisero di far terminare lo show dopo 4 stagioni, anche se Instant Star avrebbe dovuto terminare con la quinta stagione. A nulla è servita la petizione dei fan.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie tv canadese? Scopriamolo insieme nella carrellata di foto di attori Instant Star: ieri e oggi.

Alexz Johnson

Alexz Johnson- foto tvserial.it

Alexz Johnson è Jude Harrison, la protagonista della serie. È una ragazza di quindici anni che vince il concorso di Instant Star. Da quel momento in poi vivrà il successo, l’industria musicale e grandi amori.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Smallville, Una sconosciuta nell’ombra, The Listener e Haven. Al cinema la ritroviamo in House of Bodies.

L’attrice Alexz Johnson si è dedicata molto alla musica, pubblicando album studio, raccolte di demo, EP e album live

Tim Rozon

Tim Rozon- foto tvserial.it

Tim Rozon è Tom “Tommy Q” Quincy, ex membro della boyband Boys Attack e produttore di Jude. Il ragazzo sente subito un feeling con Jude, ma sa benissimo che la cantante ha solo quindici anni.

Tra storie passeggere e incomprensioni varie, però, Tommy Q riesce a dichiarare il suo amore alla giovane rock star.

Dopo lo show, ritroviamo l’attore in altri progetti televisivi, tra cui ricordiamo Long Gone Day, St. Roz, Screamers: The Hunting, Wild Roses, The Listener, Territories, Rookie Blue, Flashpoint, Befriend and Betray, Against The Wall, 18 to Life, Lost Girl, A Sister’s Revenge, The Legend of Sarila, Being Human, Schitt’s Creek, Vagrant Queen e Wynonna Earp.

Laura Vandervoort

Laura Vandervoort- foto tvserial.it

Laura Vandervoort è Sadie Harrison, la sorella maggiore di Jude. La ragazza si fidanza con Tommy Q, suscitando la gelosia della cantante.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con Marcie, una detective fuori controllo, V, Riverworld, Smallville, Amori, affari e Babbo Natale, Broken Trust – Fiducia Tradita, White Collar, Haven, Bitten, Supergirl, Ice e V Wars.

Al cinema la ritroviamo in film come Trappola in fondo al mare 2 – Il tesoro degli abissi, The Jazzman, Damage, Una spia non basta, Ted, Scelta d’amore, Saw: Legacy e Rabid.

Kristopher Turner

Kristopher Turner- foto tvserial.it

Kristopher Turner è Jamie Andrews, il migliore amico di Jude. Il ragazzo è innamorato di Jude, ma si fidanza con Kat, proprio la migliore amica della rock star.

Dopo Instant Star, l’attore è apparso in A Wake, An Old Fashioned Thanksgiving, Whitout a paddle 2 – Il richiamo della Natura, Bloodletting & Miraculous Cures, The Triumph of Dingus McGraw: Village Idiot, Cold Feet, Saving Hope, First Response, This Life, Golden Boys, Alison, Stuck e Flowers of the Field.

Simon Reynolds

Simon Reynolds- foto tvserial.it

Simon Reynolds è Stuart Harrison, il padre di Sadie e Jude. L’uomo è un appassionato di musica e supporta la figlia. Nel corso della serie divorzia dalla moglie, gettando le ragazze nello sconforto.

L’attore, dopo lo show, è apparso in Traditor, Bull, Flash of Genius, Only, Flashpoint, Il destino dei Kissels, Rent-a-Goalie, Jenny, Warehouse 13, Haven, The Firm, The Listener, A Dark Truth, The Conspiracy e I’ll Follow You Down.

Wes Williams

Wes Williams- foto tvserial.it

Wes Williams è Darius Mills, l’uomo che dirige l’etichetta G Major. Durante la serie copre la sorella che uccide l’ex ragazza di Tommy.

Dopo lo show canadese, l’attore lavora in altri progetti come Andre in The Line, Neko in Crash & Burn, Trake in Eagleheart, Jason Coleman in The Listener, Devon in Transporter: The Series e Paul Dwyer in Mr. D.

Mark Taylor

Mark Taylor- foto tvserial.it

Mark Taylor è Kwest, l’amico di Tommy Q. Il ragazzo vive un breve flirt con Sedie, dopo che la ragazza ha chiuso con il produttore.

L’attore, dopo la serie tv, ha lavorato in Being Erica, Flashpoint, Who is Clark Rockfeller?, Beauty and the Beast, MediDating, First Kill Redemption e One Drop.

Tyler Kyte

Tyler Kyte- foto tvserial.it

Tyler Kyte è Vincent Spiederman, il chitarrista della band di Jude. Il ragazzo avrà un breve flirt con la protagonista.

Dopo la serie tv, oltre alla musica, l’attore ha lavorato in By Charlie Walter, Screwed Over, in Cock’d Gunns, The Latest Buzz, Murdoch Mysteries, Degrassi Takes Manhattan, 24 Hours Rental e Republic of Doyle.