Alfonso Cuarón sigla un accordo con Apple

Il regista premio Oscar Alfonso Cuarón ha siglato un accordo con Apple per sviluppare nuove serie tv in esclusiva per Apple TV+.

Il servizio di streaming Apple TV Plus debutterà in America il 1 novembre proponendo varie serie tv come The Morning Show, For All Mankind, See e Dickinson.

Ben presto però gli utenti di Apple TV+ potranno seguire i nuovi progetti televisivi firmati dal regista messicano tramite la sua casa di produzione Esperanto Filmoj.

L’accordo tra il regista di Roma e la major ha una durata di cinque anni e prevede l’esclusiva per Apple TV+ dei progetti firmati dal team di Alfonso Cuarón, alcuni dei quali realizzati con Anonymous Content.

Prima di questi progetti, il regista si è interessato al mondo della televisione con il dramma Believe, la serie messicana La Hora Marcada e la serie horror Ascension.

Cuarón non è l’unico creatore entrato a far parte recentemente del team Apple: prima di lui hanno firmato Kerry Ehrin, Justin Lin e Jason Katims.

Myriam