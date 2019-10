Spider-Man: Dove Cameron si candida al ruolo di Gwen Stacy

La storia di Spider-Man è destinata a espandersi sia nell’Universo Marvel che nello Spider-Verse Sony e per Dove Cameron non ha perso tempo a mostrare il suo interesse per il ruolo di Gwen Stacy.

Prima o poi, considerando il successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo, la performance di Emma Stone in The Amazing Spider-Man dovrà lasciare spazio a una nuova versione di Gwen Stacy.

Kevin Feige non ha parlato del personaggio, ma c’è chi è pronto a scommettere che lo vedremo in vista di Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 e lo spin-off al femminile dello Spider-Verse.

A pensarla così è l’attrice di Descendants e Agents of S.H.I.E.L.D Dove Cameron, già doppiatrice del personaggio nella serie animata per bambini Marvel Rising.

Ora la giovanissima attrice si è detta interessata a interpretare Gwen Stacy anche nei prossimi live action del Marvel Cinematic Universe.

“Mi piacerebbe interpretare Gwen Stacy. Amerei interpretare Spider-Gwen, o Ghost Spider, o qualsiasi altra identità abbiano intenzione di darle. Penso che lei sia veramente un grande personaggio. Voglio dire, ho adorato Emma Stone come Gwen Stacy, ma mi sono sentita veramente onorata quando mi hanno chiesto di doppiarla, e amerei fare un provino”.

E ancora: “Mi piacerebbe che fosse una cosa ad armi pari. Mi piacerebbe che fosse un personaggio forte, ma anche emotivamente complessa, non così definita e inquadrata. Le darei un carattere forte e complicato, come quello delle ragazze vere”.

Myriam