Godzilla vs Kong arriverà in streaming su HBO Max?

C’è grande attesa per l’uscita di Godzilla vs Kong, ma la notizia di un possibile debutto in streaming ha sollevato l’indignazione dei fan.

Godzilla vs Kong- foto

Stando alcune indiscrezioni, infatti, l’attesissimo del MonsterVerse che riunirà Godzilla e King Kong diretto da Adam Wingard potrebbe arrivare in streaming su HBO Max.

È bastato questo rumor per sollevare le polemiche dei fan dei mostri giganti che non riterrebbero il piccolo schermo adeguato per godere di uno spettacolo così immenso.

Secondo quanto sottolineato da The Hollywood Reporter, però, Warner Bros. starebbe preparando un’offerta per distribuire il film nella sua piattaforma HBO Max.

Tuttavia dire sì allo streaming non cancellerebbe l’idea di far uscire il film nelle sale nel 2021, almeno in quelle cinesi dove il servizio non è attivo e ci sono buone probabilità di ottenere ottimi riscontri.

Ad ogni modo sembra che major non avrebbe intenzione di sfruttare Netflix e, secondo The Hollywood Reporter, per questo avrebbe rifiutato 200 milioni di dollari da parte del colosso.

Tutto quello che sappiamo è che Godzilla e King Kong verranno attirati da una strana attività sismica sull’isola di Skull mentre Monarch lavora per un futuro al fianco dei Titani. Tuttavia, le fazioni che vogliono manipolare i Titani iniziano a organizzare una cospirazione che minaccia di spazzare via la vita.

La data di uscita di Godzilla vs Kong nei cinema americani del 21 maggio 2021 resta ancora confermata al momento, sperando che la pellicola non incontri ulteriori difficoltà sulla sua strada.

Di fatto Godzilla vs. Kong è stato annunciato nell’ottobre 2015, ma ha visto battere il primo ciak soltanto a novembre 2018. Il film è slittato da maggio 2020 a novembre 2020, salvo poi essere posticipato ancora a causa della pandemia.