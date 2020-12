Animali Fantastici 3, i fan sostengono Johnny Depp dopo la sua sostituzione con Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp in Animali Fantastici 3 nel ruolo di Gellert Grindelwald, ma i fan continuano a sostenere ancora l’attore hollywoodiano.

Johnny Depp in Animali Fantastici- foto nerdreport.com

Il terzo capitolo di Animali Fantastici dirà addio a Johnny Depp nei panni del principale antagonista della saga. A sostituirlo sarà l’attore danese Mads Mikkelsen.

D’altro canto era stato lo stesso Johnny Depp a confermare su Instagram qualche settimana fa che la Warner Bros. gli aveva chiesto di dire addio al ruolo e che lui aveva accettato.

La richiesta della casa produttrice è arrivata dopo che l’attore aveva perso la causa per diffamazione contro il tabloid inglese The Sun (che lo aveva accusato pubblicamente di violenza su Amber Heard).

Gellert Grindelwald del prequel ambientato 70 anni prima della saga Harry Potter avrà il volto di Mads Mikkelsen, noto per aver interpretato Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal.

La sostituzione di Depp dovrebbe essere abbastanza semplice, considerando che l’attore ha girato una scena per via del blocco delle riprese sul set a causa della pandemia.

Dopo l’annuncio, però, i fan della saga continuano a mostrarsi indignati per il licenziamento di Johnny Depp e continuano a sostenere l’attore.

I fan non discutono Mads Mikkelsen come sostituto di Johnny Depp, ma il fatto che la Warner Bros. abbia utilizzato misure diverse licenziando l’attore da Animali Fantastici e tenendo Amber Heard in Aquaman 2.

La posizione presa da molti fan potrebbe distruggere le aspettative promettenti di Animali Fantastici 3 che arriverà nei cinema a luglio 2022.