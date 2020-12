I Soprano (The Sopranos) è una serie televisiva statunitense targata HBO trasmessa sul piccolo schermo in Italia dal 2001 al 2008.

Lo show composto da sei stagioni e firmato David Chase racconta la vita di Tony Soprano, boss della mafia italoamericana del New Jersey tra i clan newyorkesi e la Camorra.

Gli attacchi di panico di Tony lo portano in terapia e quindi a sfogarsi con la psicoanalista, dal rapporto con la madre Livia al legame con la moglie fino al ruolo di padre.

I problemi personali corrono parallelamente ai guai “lavorativi”, dal fratello del padre che vuole contrastarlo alla battaglia contro le famiglie rivali fino all’interferenza dell’FBI.

La serie ha ottenuto un successo notevole per i temi trattati e il realismo, ricevendo il consenso della critica, collezionando premi televisivi e diventando l’ispirazione per altri show (es. Boardwalk Empire e The Wire).

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Cosa avranno fatto dopo? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori I Soprano: ieri e oggi.

James Gandolfini

James Gandolfini è Tony Soprano, boss della mafia italoamericana e protagonista della serie televisiva. Vive a Newark ed è sposato con Carmela con la quale ha avuto due figli, Meadow e Anthony Jr..

Tony è oppresso dai problemi personali e dalle questioni “lavorative”, dall’ingerenza dell’FBI ai traditori fino alle famiglie rivali.

Dopo I Soprano, l’attore è apparsi di nuovo in televisione con le serie tv Cinema Verite, Hemingway & Gellhorn e Nicky Deuce.

Si è dedicato molto al cinema con American Breakdown, In the Loop, Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana, Welcome to the Rileys, Mint Julep, Down the Shore, Violet & Daisy, Cogan – Killing Them Softly, Not Fade Away, Zero Dark Thirty, The Incredible Burt Wonderstone, Non dico altro e The Drop.

Purtroppo James Gandolfini ci ha lasciati all’età di 51 anni nel 2013 a causa di un attacco di cuore.

Edie Falco

Edie Falco è Carmela Soprano, moglie di Tony Soprano e madre di Meadow e Anthony Jr.. È una donna forte e carismatica che, pur essendo a conoscenza degli affari del marito, ne resta estranea.

Dopo vari tradimenti e incomprensioni, pur difendendolo dinnanzi all’FBI e agli estranei, Carmela decide di allontanarsi da Tony e si separa da lui durante la quarta stagione, salvo poi riavvicinarsi.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in televisione con 30 Rock, Nurse Jackie – Terapia d’urto, Law & Order True Crime: The Menendez Murders e Tommy.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Quando tutto cambia, The Comedian, Landline, Sergente Rex, La seconda vita di Anders Hill e Viper club.

Jamie-Lynn Sigler

Jamie-Lynn Sigler è Meadow Soprano, la figlia maggiore di Tony e Carmela. La ragazza è al college e vive diverse relazioni ed esperienze che provocano l’ira e il disappunto del padre.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare per altri show televisivi come How I Met Your Mother, Entourage, Ugly Betty, Drop Dead Diva, L’uomo di casa, Guys with Kids, Dads, Lettera di Natale, Baby Daddy, CSI: Cyber, Magnum P.I. e Beef House.

Al cinema ritroviamo Jamie-Lynn Sigler nella pellicola Divorzio d’amore di S. V. Krishna Reddy.

Robert Iler

Robert Iler è Anthony Jr. Soprano, il figlio di Tony e Carmela. È un adolescente ingenuo che non fa altro che creare problemi a scuola e che arriva a farsi espellere dall’istituto.

Dopo lo show, però, l’attore si è ritirato dal mondo dello spettacolo ed è apparso in un episodio di Law & Order – I due volti della giustizia.

Steve Van Zandt

Steve Van Zandt è Silvio Dante, il confidente e gestore del locale di Tony Soprano chiamato Bada Bing!. È il covo in cui si tengono gli incontri con gli altri esponenti del crimine.

È la persona di cui Tony si fida di più e per questo viene promosso a consigliere ufficiale della famiglia DiMeo, occupandosi anche delle sue finanze e di sbarazzarsi di traditori e informatori.

Per chi non lo sapesse, Steve Van Zandt è il chitarrista di Bruce Springsteen ed è stato scelto dal creatore David Chase dopo averlo visto sulle copertine dei dischi.

Dopo l’apparizione nella serie, il musicista è apparso nella serie tv Lillyhammer e nei film per il cinema His Will Be Done, Qualcuno salvi il Natale e The Irishman.

Tony Sirico

Tony Sirico è Paulie Gualtieri, un membro della famiglia DiMeo sin dai tempi di Johnny Boy Soprano (padre di Tony).

È un uomo egoista, irascibile e poco diplomatico che viene incarcerato nella quarta stagione e lascia il suo ruolo a Christopher (che però non si dimostra all’altezza).

Paulie si sente abbandonato e inizia a fare il doppio gioco passando informazioni ai Lupertazzi, salvo poi tornare indietro quando viene allontanato da loro.

Dopo I Soprano, l’attore è apparso in televisione con Chuck, Medium, Nicky Deuce e Lilyhammer e al cinema con Cafè Society e La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel.

Vincent Pastore

Vincent Pastore è Sal “Big Pussy” Bonpensiero, figlio di Lino Bonpensiero e scagnozzo di Tony e di suo padre. È un criminale molto esperto.

L’uomo diventa informatore dell’FBI per evitare l’ergastolo ma, dopo essere stato scoperto, viene ucciso da Tony, Paulie e Silvio.

Big Pussy appare specialmente nelle prime due stagioni mentre le sue apparizioni successive sono soltanto dei flashback o sogni dei protagonisti.

L’attore, dopo lo show, è apparso in televisione nelle serie tv The Practice- Professione avvocati e Coppia di re e al cinema con Strike, Return to Sleepaway e Cose nostre – Malavita.

Micheal Imperioli

Micheal Imperioli è Christopher “Chris” Moltisanti, il cugino di Carmela Soprano considerato da Tony come un nipote. Diviene ben presto affiliato alla famiglia e passa sotto il controllo di Paulie.

La lealtà di Christopher viene messa in discussione da Tony che, complice un incidente stradale, finisce per soffocare il nipote.

L’attore, dopo I Soprano, ha continuato a lavorare in altri show televisivi come Un giorno ancora, Life on Mars, Mercy, La vita segreta di una teenager americana, Detroit 1-8-7, Girls, Terapia d’urto, The Office, Nicky Deuce, Rake, Californication, Mad Dogs, Blue Bloods, Lucifer, Dice, Hawaii Five-0, Escape at Dannemora e Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ha partecipato a progetti come La vita interiore di Martin Frost, The Lovebirds, Amabili resti, The Call, Oldboy, Vijay – Il mio amico indiano, Cantinflas, Era mio figlio e One Night in Miami….

Steve Schirripa

Steve Schirripa è Bobby “Bacala” Baccalieri, figlio di Bobby Baccalieri Sr. (esponente della famiglia DiMeo). È un gangster sui generis: non ama la violenza ed è molto umano.

Dopo la morte del padre e di sua moglie Karen, Bobby si dimostra incapace di reagire, arrivando a fare cose inconsulte. Da quanto viene circuito da Janice, si omologherà al resto del clan.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con Ugly Betty, Brothers, La vita segreta di una teenager americana, Il mio finto fidanzato, Black Box, Blue Bloods e Sirens.

Al cinema lo ritroviamo in The Hungry Ghosts, Hereafter, Bulletproof Man, Jersey Boys, Houses, Chasing Yesterday e La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel.

Joseph R. Gannascoli

Joseph R. Gannascoli è Vito Spataforte, un uomo del clan di Ralph Cifaretto al servizio di Tony. Appare nella seconda stagione e riesce a farsi strada nelle vicende della serie.

Vito diventa il boss del clan Aprile dopo la morte di Ralph Cifaretto e diventa una miniera d’oro per Tony. Tuttavia la scoperta della sua omosessualità diventa un disonore per Phil Leotardo (cugino della moglie) che chiede la sua testa a Tony. Il boss lo protegge.

Dopo essere scappato con Johnny “Cakes”, però, torna in città e viene massacrato da Phil, dando vita alla guerra che segna la fine della serie.

L’attore, dopo I Soprano, è apparso in altri progetti, tra i quali ricordiamo In viaggio per il college, White Collar, Man in Black 3, Rob the Mob, Rob the Mob e An Act of War.

Dan Grimaldi

Dan Grimaldi è Patsy Parisi, un uomo di Tony. È sposato con Donna Parisi, ma si fa vedere spesso in compagnia di altre donne.

Soltanto alla fine della serie si scopre che ha due figli (Patrick e Jason) e approva l’unione tra Meadow e Patrick.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con Blue Bloods, iMurders, Chasing the Green, The Quitter e The Atlantic Hotel.

Federico Castelluccio

Federico Castelluccio è Furio Giunta, un killer della camorra. Il personaggio entra in scena nel ruolo di assassino e di guardia del corpo di Tony e vivrà una relazione platonica con Carmela.

Dopo I Soprano, l’attore è apparso in televisione con Dragon Dinasty e Law & Order: Criminal Intent e al cinema con Guida per riconoscere i tuoi santi, El Cantante, Lucky Days, La Pantera Rosa 2, Una sposa in affitto, The Orphan Killer, Brutal, Aftermath e The Brooklyn Banker.

Dominic Chianese

Dominic Chianese è Corrado Junior Soprano, fratello di Johnny Boy Soprano e zio di Tony. L’uomo aspira ad assumere il comando delle famiglie.

Dopo la morte del fratello, zio Junior diventa una specie di figura paterna per Tony, ma non gli perdonerà mai l’ascesa al potere.

Dal canto suo, invece, Tony continua a far credere allo zio di essere il capo in modo da trovare un capro espiatorio con l’FBI.

L’attore, dopo la serie, ha proseguito la sua carriera con altri show televisivi: What About Sal?, Damages, Blue Bloods, Boardwalk Empire – L’impero del crimine, La vita segreta di una teenager americana, The Good Wife, Il commissario Montalbano e The Village.

Per quanto riguarda il cinema, lo ritroviamo in film come Adrift in Manhattan, The Last New Yorker, I pinguini di Mr. Popper, Cose nostre – Malavita, Active Adults e Playing with Matches.

Lorraine Bracco

Lorraine Bracco è Dr. Jennifer Melfi, la psicoanalista di Tony. È lei che raccoglie i racconti e le confidenze del protagonista e riesce a calmare la sua rabbia velata.

Durante le sedute, infatti, Tony le rivela fatti ed eventi della sua vita dei quali non è a conoscenza nemmeno la moglie Carmela.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con Un Natale perfetto, Lipstick Jungle, Long Island Confidential, Law & Order: Criminal Intent, Women Without Men, Rizzoli & Isles, Mulaney, Dice, Blue Bloods, Jerk e AJ and the Queen.

L’attrice si è dedicata anche al cinema con i film Son of Morning, Monday Nights at Seven e The Birthday Cake.

Drea de Matteo

Drea de Matteo è Adriana La Cerva, la fidanzata di Christopher Moltisanti. La donna muore per mano di Silvio Dante.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato ad apparire in altri show televisivi: Joey, Desperate Housewives, CSI Miami, Law & Order – Unità vittime speciali, Californication, Agents of S.H.I.E.L.D., Sons of Anarchy, Sulle tue tracce e Shades of Blue.

È apparsa anche al cinema con Walker Payne, Broken English, New York, I Love You, Once More with Feeling, Free Ride e Dark Places – Nei luoghi oscuri.