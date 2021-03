8 Semplici Regole (8 Simple Rules) è una sitcom statunitense in 3 stagioni (76 episodi in totale) trasmessa in Italia dal 2002 al 2005.

Attori 8 Semplici Regole- foto nettavisen.no

Inizialmente lo show è intitolato 8 Semplici Regole … per uscire con mia figlia (8 Simple Rules… for Dating My Teenage Daughter), ma ha subito un cambio titolo a seguito della morte dell’attore John Ritter e del suo personaggio.

La sitcom statunitense racconta il cambio di vita del giornalista sportivo Paul Hennessy che, dopo anni di trasferte, decide di essere più presente in casa.

Paul asseconda il desiderio della moglie Cate di tornare a lavorare e assumersi l’onere di seguire i figli, ma si ritroverà a gestire i figli adolescenti: Bridget di 16 anni, Kerry di 15 anni e Rory di 13 anni.

Per gestire la situazione in casa, quindi, Paul decide di stilare 8 semplici regole che i figli dovranno seguire per non subire punizioni.

La sitcom è divertente ma, dopo la morte di John Ritter, perde uno dei suoi protagonisti più promettenti e inizia a trattare temi più seri, pur mantenendo il lato spensierato con l’arrivo di nonno Jim e del nipote C.J..

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom? A quali altri progetti si saranno dedicati? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori 8 Semplici Regole: ieri e oggi!

Katey Sagal

Katey Sagal- foto pinterest.com

Katey Sagal è Cate Hennessy, moglie di Paul e madre di Bridget, Kerry e Rory. Torna a lavorare come infermiera e accetta un posto nella scuola dei figli.

Cate è una madre molto comprensiva con i figli e non si comporta in modo troppo protettivo, diversamente dal marito Paul.

Alla fine della terza stagione, dopo la morte di Paul, si scopre che ha una storia con il preside della scuola dei figli.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato ad apparire in altri progetti televisivi: The Shield, Lost, Boston Legal, The Winner, CSI – Scena del crimine, Eli Stone, Sons of Anarchy, Glee, The Bastard Executioner, Brooklyn Nine-Nine, The Big Bang Theory, This Is Us, Dirty Dancing – film TV, Superior Donuts, Shameless, The Conners, Grand Hotel e Amiche per la morte – Dead to Me.

Al cinema la ritroviamo in film come I’m Reed Fish, House Broken – Una casa sottosopra, Jack and the Beanstalk, There’s Always Woodstock, Pitch Perfect 2 e Bleed – Più forte del destino.

John Ritter

John Ritter- foto looper.com

John Ritter è Paul Hennessy, marito di Cate e padre di Bridget, Kerry e Rory. È un giornalista sportivo che decide di rallentare col lavoro per dedicarsi alla famiglia.

Paul si comporta in modo molto protettivo, specialmente con le sue figlie ed è per loro che stabilisce le 8 regole di comportamento.

Il personaggio esce di scena con un incidente in un supermercato a causa della morte improvvisa dell’attore in seguito a un infarto durante le riprese sul set.

Kaley Cuoco

Kaley Cuoco- foto ms.justinfeed.com

Kaley Cuoco è Bridget Hennessy, figlia maggiore di Paul e Cate e sorella di Kerry e Rory. È una sedicenne alla moda e svampita sempre a caccia di ragazzi.

Dopo la sitcom, l’attrice ha continuato la sua carriera nel mondo della televisione con Streghe, Secrets of a Small Town, Separated at Worth, The Big Bang Theory, To Be Fat Like Me, Prison Break,The Philanthropist, Mercy, Drew Peterson: l’amore fa impazzire e The Flight Attendant.

Non ha trascurato neanche il cinema con Farewell Bender, Cougar Club, Killer Movie, The Penthouse, Hop, The Last Ride, Authors Anonymous, The Wedding Ringer – Un testimone in affitto e Handsome.

Amy Davidson

Amy Davidson- foto tvserial.it

Amy Davidson è Kerry Hennessy, la secondogenita di Paul e Cate e sorella di Bridget e Rory. È una quindicenne molto intelligente e un po’ nerd: ama l’arte e combatte per i diritti degli animali.

Kerry crede di vivere all’ombra della sorella e di non essere fortunata in amore, ma in realtà non è così.

L’attrice, dopo la sitcom, è apparsa ancora in televisione con Il promontorio di Annie, Brandy & Mr. Whiskers, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Malcolm, CSI: NY, The Capture of the Green River Killer, Criminal Minds, Ghost Whisperer – Presenze, Firebreather, CSI – Scena del crimine, Dr. House – Medical Division, Major Crimes, Vegas, Bones e Better Call Saul.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Netherbeast Incorporated di Dean Matthew Ronalds e Goyband di Christopher Grimm.

Martin Spanjers

Martin Spanjers- foto tvserial.it

Martin Spanjers è Rory Hennessy, il figlio più piccolo di Paul e Cate e fratello di Bridget e Kerry. Ha tredici anni e fa la spia per conto del padre.

Dopo la serie, l’attore ha proseguito la sua carriera con altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Cold Case, Grey’s Anatomy, Il peggiore allenatore del mondo, True Blood e Buona fortuna Charlie.

Billy Aaron Brown

Billy Aaron Brown- foto tvserial.it

Billy Aaron Brown è Kyle, il fidanzato prima di Bridget e dopo di Kerry. È un ragazzo molto carino, ma strano. Purtroppo non raccoglie le simpatie di Paul.

L’attore, dopo la sitcom, ha lavorato in altri show come Primal Park – Lo zoo del terrore, NCIS – Unità anticrimine, Ghost Whisperer, Underemployed – Generazione in saldo, CSI – Scena del crimine, Chicago P.D. e Mike & Molly.

David Spade

David Spade- foto cutewallpaper.org

David Spade è C.J. Barnes, il nipote ventenne di Paul e Cate. È un ragazzo carino che si dimostra molto infantile e infantile.

C.J. ha un passato da militare e lavora come insegnante. Si trasferisce dagli zii dopo la morte di suo zio Paul.

Dopo la serie, l’attore comico è apparso ancora in televisione con The Showbiz Show with David Spade, Le regole dell’amore, Accidentally On Purpose, The Spoils of Babylon e Love.

Si è dedicato molto al cinema con Striscia, una zebra alla riscossa, Lil’ Pimp, Le follie di Kronk, Cocco di nonna, Gli scaldapanchina, Io vi dichiaro marito e… marito, Un weekend da bamboccioni, Jack e Jill, Un weekend da bamboccioni 2, Entourage, The Ridiculous 6, Joe Dirt 2 – Sfigati si nasce, The Do-Over, Il padre dell’anno e La Missy sbagliata.

James Garner

James Garner- foto pinterest.com

James Garner è Jim Egan, papà di Cate e nonno di Bridget, Kerry e Rory. L’uomo va a vivere a casa della figlia dopo la morte del genero.

Dopo 8 Semplici Regole, James Garner è apparso ancora con il film per il cinema L’ultimo regalo del 2006. Purtroppo l’attore è scomparso nel 2014.