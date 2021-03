Gabriel Macht: biografia, carriera, Suit, Jacinda Barrett e Instagram

La serie televisiva Suit ha conquistato il pubblico non solo per la presenza di Meghan Markle, ma anche per il talento di Gabriel Macht. Quanto ne sappiamo dell’attore?

Gabriel Macht- foto instagram.com

Gabriel Macht ha collezionato un successo dietro l’altro prima e dopo Suit, ricevendo il consenso di pubblico e critica diventando uno degli attori da tenere d’occhio nei prossimi anni.

Ma quanto ne sappiamo dell’interprete dell’avvocato Harvey Specter.? Quanti anni ha Gabriel Macht? Dove abita Gabriel Macht? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Biografia

Gabriel Macht è nato nel Bronx a New York il 22 gennaio 1972 dall’attore Stephen Macht e sua moglie Suzanne Victoria Pulier.

La famiglia si trasferisce in California quando Gabriel ha 5 anni ed è proprio lì che cresce e studia alla Beverly Hills High School fino a laurearsi al Carnegie Mellon College of Fine Arts.

Carriera

Gabriel Macht oggi è un attore conosciuto e apprezzato, ma ha iniziato la sua carriera a 8 anni con il nome d’arte di Gabriel Swann nel film Why Would I Lie? di Larry Peerce.

Dopo una decina di anni dal suo debutto, l’attore appare in un episodio della serie Beverly Hills 90210 e da quel momento in poi non si fermerà più.

Partecipa a molti altri progetti televisivi come Seguendo il fiume, Spin City, Sex and the City, Wasteland, The Others, The Audrey Hepburn Story, Archangel, Suits e Pearson.

A 26 anni torna al cinema con L’oggetto del mio desiderio e inizia a prendere parte a tantissimi altri film: The Adventures of Sebastian Cole, Semplicemente irresistibile, The Bookie’s Lament, 101 Ways, Gli ultimi fuorilegge, Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, Bad Company – Protocollo Praga, La regola del sospetto, Grand Theft Parsons, Una canzone per Bobby Long, The Good Shepherd – L’ombra del potere, Perché te lo dice mamma, The Spirit, Middle Men, Whiteout – Incubo bianco, One Way to Valhalla, Amore & altri rimedi, S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine 2, A Bag of Hammers e Breaking at the Edge.

Suit

Uno dei ruoli più apprezzati di Gabriel Macht è quello dell’avvocato Harvey Specter nella serie televisiva Suits.

Harvey Specter è l’avvocato di punta dello studio Pearson Hardman ed è un uomo egocentrico e ambizioso che non ama perdere. Per questo si spinge oltre i limiti del codice etico.

Gabriel Macht ha ribadito più volte di apprezzare il personaggio di Suit, ma di essere molto diverso da Harvey Specter.

Vita privata

Gabriel Macht è sposato con Jacinda Barrett, con la quale ha avuto due figli: Satine Anais Geraldine nel 2007 e Luca nel 2014.

Contrariamente dall’avvocato Harvey Specter, l’attore statunitense è molto legato alla sua famiglia e ama trascorrere molto tempo in loro compagnia.

Sarah Rafferty

Gabriel Macht e Sarah Rafferty sono colleghi in Suits, ma sono molto legati anche nella vita reale. I due si sono conosciuti al Williamstown Theatre Festival nel 1993.

Da quel momento in poi, i due attori sono diventati amici intimi e hanno dichiarato che anche le loro rispettive figlie sono molto amiche.

Instagram

Gabriel Macht ha un profilo Instagram che vanta milioni di followers e ama condividere con loro foto promozionali dei suoi progetti e scatti di vita quotidiana.