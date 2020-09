Anche i ricchi piangono (Los ricos también lloran) è una telenovela messicana di 248 episodi del 1979 andata in onda in Italia nel 1983.

Protagonisti di Anche i ricchi piangono- foto wapa.pe

La telenovela ispirata alla sceneggiatura di un dramma radiofonico di Inés Rodena è stata adattata al piccolo schermo prima da María Zarattini Dan e dopo da Valeria Phillips.

La protagonista dello show è Mariana Villareal, una giovane orfana di madre che viene cacciata dalla matrigna subito dopo la morte del padre. La ragazza è costretta a lasciare la fattoria di famiglia e inizia a cercare l’aiuto da un amico di suo padre che vive a Città del Messico.

Dopo averlo trovato ed essere stata respinta dalla cameriera, Mariana trova rifugio nella chiesa di Padre Adrián. Il sacerdote l’affida a Don Alberto Salvatierra e consorte e le cose iniziano ad andare bene, fino all’arrivo del figlio della coppia, Luis Alberto (Luis Antonio nella versione italiana). Da lì la storia diventerà avvincente.

Amori, tradimenti e intrighi per una storia che ha il tanto desiderato happy ending per il personaggio di Verónica Castro.

Ma come saranno diventati i protagonisti della telenovela? Scopriamolo insieme con la nostra carrellata di foto di attori Anche i ricchi piangono: ieri e oggi!

Verónica Castro

Verónica Castro- foto guioteca.com

Verónica Castro è Mariana Villareal, la protagonista della telenovela. La ragazza si innamora di Luis Alberto, ma vive una storia travagliata fatta di malintesi, sospetti e cose non dette.

Luis Alberto viene incastrato da sua cugina Esther e aspetta un figlio non suo, fino a quando scopre la verità e torna tra le braccia di Mariana. I due si allontanano di nuovo e alla fine tornano insieme e ritroveranno anche il loro figlio perduto.

Dopo la telenovela, l’attrice ha continuato a lavorare sul piccolo schermo con Mariana, il diritto di nascere, Veronica, il volto dell’amore, Illusione d’amore, Il segreto di Jolanda, Felicità… dove sei, Amore proibito, Rosa selvaggia, La mia piccola solitudine, Valentina, Pueblo chico, infierno grande, Codigo postal, Mujeres asesinas, Los exitosos Pérez e La casa de las flores.

Al cinema la ritroviamo in film come Johnny Chicano, Navajeros, Chiquita pero picosa, Angelino e il Papa e Dios se lo pague.

Rogelio Guerra

Rogelio Guerra- foto mx.inviptus.com

Rogelio Guerra è Luis Alberto (Luis Antonio) Salvatierra, figlio di Don Alberto e Donna Elena Salvatierra e grande amore della protagonista.

Luis Alberto mal sopporta Mariana all’inizio, salvo poi innamorarsi di lei. I due affrontano varie difficoltà, ma riescono a tornare insieme e a ritrovare il loro figlio perduto.

L’attore, dopo la telenovela, è apparso in altri show televisivi: Vanessa, Chispita, Amalia Batista, Principessa, Chespirito, Vivir un poco, Gli anni perduti, White Angels, I parenti poveri, María José, Niente di personale, Tric-Trac, Tequila blu, Colpo basso, Zapata: amore in rivellione, Mañana es para siempre, Il successo di Pérez, Rafaela, Due casa, Brave Love, Qué bonito amor e Cosa mi ha rubato la vita.

Si è dedicato molto anche al cinema con film come Angel of Silence, Una leggenda d’amore, Yo, tú, el, y el otro, Fuori dalla legge, The Page, Quartiere coraggioso di Tepito, The Shadow of Jet, Emissario dell’odio, La fuga di Chapo, 7 donne, 1 omosessuale e Carlos, Due aurore, Figlie di sua madre: Las Buenrostro e Il treno per non dimenticare. Purtroppo ci ha lasciati nel 2018.

Augusto Benedico

Augusto Benedico- foto guioteca.com

Augusto Benedico è Don Alberto Salvatierra, marito di Donna Elena, padre di Luis Alberto e benefattore di Mariana. È a lui che Padre Adrián affida la ragazza.

Dopo lo show, l’attore è apparso ancora in televisione con le telenovelas Eclipse, Vivir un poco, Carousel e Mi pequeña Soledad e la serie Destinos. Purtroppo è scomparso nel 1992.

Alicia Rodriguez

Alicia Rodriguez- foto tvseria.it

Alicia Rodriguez è Donna Elena Salvatierra, moglie di Don Alberto e madre di Luis Alberto. Non è una fan di Mariana e per questo fa di tutto per sostenere i tentativi della nipote Esther di allontanarla da casa.

Dopo la telenovela, l’attrice è apparsa in altri show per la televisione, tra i quali ricordiamo Abrázame muy fuerte, Al diablo con los guapos, Il Segreto e Una familia con suerte.

Rocio Banquells

Rocio Banquells- foto shnyagi.net

Rocio Banquells è Esther, la cugina di Luis Alberto. La ragazza è innamorata del cugino da sempre e fa di tutto per far naufragare la relazione tra il ragazzo e Mariana.

Esther arriva a far credere a Luis Alberto di aver passato una notte di passione insieme e di essere incinta. I due di sposano, ma la donna muore durante il parto rivelando che in realtà il figlio è del suo amante Diego.

L’attrice, oltre al teatro, si è dedicata ad altri show televisivi: Querer volar, Juegos del Destino, Bianca Vidal, La Fiera, Te dejare de Amar, Cantando por un sueño, Cantando por un sueño: Reyes De La Canción, Pasión, Cuidado con el Angel, Mujeres Asesinas 3, 2010, Cuando me enamoro, Corazón Indomable, Un camino hacia el destino e La mexicana y el güero.

Flor Procuna

Flor Procuna- foto subscribe.ru

Flor Procuna è Irma, la matrigna di Mariana. Dopo la morte del padre della protagonista, si approprierà della fattoria e delle terre e caccerà la figliastra.

Dopo questa esperienza, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione. Tra le sue apparizioni più apprezzate ricordiamo Vanessa, Rosa selvaggia, Velo de novia, Duelo de pasiones e Tormenta en el paraíso.

Miguel Palmer

Miguel Palmer- foto infokava.com

Miguel Palmer è Diego, l’amante di Esther. I due hanno una relazione segreta e concepiscono il bambino che Esther fa passare per il figlio di Luis Alberto.

Dopo la telenovela, l’attore ha continuato a recitare per progetti televisivi: Una mujer marcada, La madre, Al rojo vivo, Toda una vida, Al final del arco iris, Leona Vicario, Bonas de odio, El maleficio, Cosas de casados, Herencia maldita, Sendra de floria, Nosotros los Gómez, Milagro y magia, Marimar, Fuera de la ley, Amigas y rivales, Dos Hogares e Señora Acero.

Leonardo Daniel

Leonardo Daniel- foto tvserial.it

Leonardo Daniel è Leonardo Mendizabal, il compagno della protagonista dopo Luis Alberto. Mariana lo lascerà per tornare tra le braccia del suo grande amore, ma la sua presenza creerà un malinteso che la porterà di nuovo lontano da Luis Alberto.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con Juventud, Ambición, El hogar que yo robé, Chispita, La fiera, Sí, mi amor, Principessa, Juana, Seducción, Como duele callar, Rosa salvaje, Encadenados, Papá soltero, De frente al sol, Baila conmigo, Agujetas de color de rosa, María José, María la del Barrio, Cañaveral de pasiones, La antorcha encendida, El secreto de Alejandra, Azul Tequila, Háblame de amor, Lo que callamos las mujeres, Cuando seas mía, La duda, Agua y aceite e Rebeca.

E ancora in Inocente de ti, Las dos caras de Ana, Mi vida eres tú, Valeria, Más sabe el diablo, Pobre Diabla, Alma indomable, Corazón valiente, Rosario, Dama y obrero, Amor sin reserva, El capitán Camacho, El Señor de los Cielos , El Vato, El Chema, La hija pródiga, Milagros de Navidad, Enemigo íntimo , Mi familia perfecta, Yankee e Cuna de lobos.

Yolanda Mérida

Yolanda Mérida- foto worldi.ru

Yolanda Mérida è Ramona, la madre di Esther. La donna asseconda gli intrighi della figlia, ma cambia atteggiamento quando la ragazza muore. Decide di restare al fianco di Mariana.

Dopo lo show ha continuato ad apparire in tv con telenovelas (Bodas de odio, Pasión y poder, Balada por un amor, Valentina, Tres mujeres, ¡Amigos x siempre!, Amor real e Cuando me enamoro), serie tv (Aquí esta la Chilindrina, Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe, Los simuladores ed Embargado) e film (Entrada de la noche, Había una vez una estrella e La Chilindrina en Apuros). Si è spenta nel 2012.

Guillermo Capetillo

Guillermo Capetillo- foto infokava.com

Guillermo Capetillo è Alberto “Beto”, il figlio perduto di Mariana e Luis Alberto. La protagonista decide di affidarlo a una donna conosciuta per caso, ma non lo dimenticherà mai.

Dopo vent’anni, infatti, Mariana riconosce nella madre del ladro che si è introdotto in casa proprio la donna alla quale aveva dato il suo bambino. All’inizio mantiene il segreto, ma è costretta a rivelare tutto a Luis Alberto quando l’uomo crede che tra lei e il ragazzo ci sia una relazione.

Dopo Anche i ricchi piangono, l’attore è apparso in altre telenovelas come Colorina, La fiera, Los cuervos, Rosa selvaggia, Atrapada, Pueblo Chico, Infierno Grande, Una Luz en el Camino, Tres mujeres, Misión S.O.S., Pablo y Andrea, Mañana es para siempre, Soy tu dueña, Cuando Me Enamoro, Amores verdaderos e Lo imperdonable.

Edith González

Edith González- foto kurio.id

Edith González è María Isabel “Marísabel”, la figlia adottiva di Luis Alberto e Mariana. La ragazza si innamora di Beto, ma solo alla fine scopre di non essere sua sorella di sangue.

L’attrice, dopo lo show, ha lavorato in altre telenovelas: Ambición, El hogar que yo robé, Soledad, Bianca Vidal, La Fiera, Sí, mi amor, Un uomo da odiare, Rosa selvaggia, Flor y canela, Natalia, Cuore selvaggio, La sombra del otro, La jaula de oro, Nunca te olvidaré, Salomé, Mujer de madera, Mundo de fieras, Palabra de mujer, Doña Bárbara, Mujeres asesinas, Camaleones, Cielo rojo, Amore senza tempo ed Eva la trailera.

È apparsa anche in qualche telefilm come Mujer casos de la vida real, La hora marcada, Televiteatros, Las noches de Aventurera, Tarzzán el rey más mono, Cuentos de Navidad, Corazón salvaje, Romero y Chulieta, Plaza Sésamo, La hora pico, Bailando por un sueño e Mujeres asesinas.

Al cinema la ritroviamo in I guerrieri del terrore, Central camionera, Pero sigo siendo el rey, Trampa infernal, El muerto, Los cómplices del infierno, Salón México,Rogelio, Miss Justice e Deseo. Purtroppo è scomparsa nel 2019.

Rafael Banquells

Rafael Banquells- foto tvserial.it

Rafael Banquells è Padre Adrian, il parroco che da rifugio a Mariana e successivamente la affida a Don Alberto.

Dopo la telenovela, l’attore ha recitato in La llama de tu amor, Soledad, Una limosna de amor, Infamia ed El cristal empañado.

Al cinema è apparso in film come La sucesión, Ni de aquí, ni de allá, Cabalgando con la muerte ed El jinete de la divina providencia. Purtroppo è morto nel 1990.

Christian Bach

Christian Bach- foto ng.regeneracion.mx

Christian Bach è Joanna, la madre naturale di María Isabel. La donna inizia a lavorare come maestra di danza in casa Salvatierra in modo da conoscere la figlia. Alla fine le due si riconciliano.

Dopo la telenovela, l’attrice è apparsa in televisione con La venganza del lobo negro, Soledad, Colorina, Duelo a muerte, El amor nunca muere, Bodas de odio, De pura sangre, Secuestro sangriento, Gavilán o paloma, Encadenados, Los placeres ocultos, Atrapada, Soy libre, Yo, tú, el, y el otro, Bajo un mismo rostro, El hombre de Blanco, La antorcha encendida, La chacala, Agua y aceite, Trancoso, retazos de vidas, Vidas robadas, Il Segreto, La Patrona, Deseo e La impostora. Purtroppo è scomparsa nel 2019.