After 3 e 4 sono in produzione. Parola dei protagonisti

After 2 – Un cuore in mille pezzi ha fatto il suo debutto nelle sale italiane e ha contribuito a riportare le persone al cinema, ma l’attenzione si è già spostata già sui sequel After 3 e 4.

After- foto meionorte.com

Il secondo capitolo tratto dalla serie di romanzi di Anna Todd è arrivato al cinema, superando le aspettative legate a questo momento storico particolare.

I fan della fan fiction sui One Direction, nata sulla piattaforma Wattpad, sperano di vedere la trasposizione cinematografica di tutti i cinque capitoli (Italia ne sono stati pubblicati cinque a fronte dei quattro originali perché il terzo romanzo è stato diviso in due parti).

Appena dopo l’uscita di After 2 è arrivata una bella notizia a proposito di After 3 e 4: i protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin hanno confermato i sequel.

Gli interpreti di Tessa e Hardin hanno postato un video sul profilo ufficiale AfterMovie Instagram nel quale parlano della saga After.

Il volto di Hardin ha dichiarato di essere elettrizzato per le reazioni di chi ha visto il secondo film e a quel punto l’interprete di Tessa ha dissipato ogni incertezza sui futuri film: After 3 e 4 si faranno.

“Possiamo finalmente annunciarvi che il terzo e il quarto film stanno ufficialmente andando in produzione” ha dichiarato Josephine Langford.

Non resta che attendere ulteriori news sul terzo capitolo tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute e il quarto capitolo tratto dal libro After 5 – Amore infinito.