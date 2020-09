Balliamo e cantiamo con Licia è una serie televisiva tutta italiana trasmessa su Italia 1 nel 1988 e ispirata al cartone Kiss Me Licia.

Licia e Mirko Balliamo e cantiamo con Licia- foto lospaccatv.it

La serie arriva dopo una serie di progetti ispirati all’anime, da Love Me Licia del 1986 a Licia dolce Licia e Teneramente Licia del 1987.

Tutto ha inizio quando Mike, Jim e Paul danno ospitalità a Steve e si ritrovano a dover lottare contro un vicino di casa che organizza scherzi stupidi a loro danni e non paga l’affitto.

L’uomo piazza bomba nell’appartamento dei Bee Hive, ma loro la rispediscono al mittente facendolo andare via dall’appartamento. A occuparlo saranno Steve e Paul.

Verso la fine della serie, Steve e Paul si innamorano di Jessica Sloan e fanno di tutto per conquistarla e il primo riuscirà a fidanzarsi con lei.

Marika convive con Satomi e assume una governante stravagante di nome Teodora. Quando questa si licenzia, i due assumeranno un maggiordomo originario della Transilvania di nome Mortimer De Funeralis.

Andrea, Elisa e Grinta hanno una maestra più dolce della precedente mentre Marrabbio vive un’accesa rivalità con un venditore ambulante.

Alla fine Licia telefona a Steve e viene invitato a far parte della band che ha messo su. Il finale lascia spazio a quello che succederà nella serie spin-off Arriva Cristina.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Balliamo e cantiamo con Licia: ieri e oggi!

Cristina D’Avena

Cristina D’Avena- foto aiohotgirl.com

Cristina D’Avena è Licia, una delle protagoniste della serie Balliamo e cantiamo con Licia.

Dopo lo show, oltre a continuare la sua carriera di cantante, ha continuato a lavorare in altre serie tv con Arriva Cristina, Cristina, Cri Cri e Cristina, l’Europa siamo noi.

In televisione, Cristina D’Avena è apparsa anche in alcuni programmi famosi come L’allegria fa 90, Sabato al circo, Evviva l’allegria, Luna Party, Il grande circo di Retequattro, Cantiamo con Cristina, Buona Domenica, Quelli di ‘Buona Domenica’ in partita finale, Buon Natale Bim bum bam, La sai l’ultima?, Game Boat al circo, L’attesa, Game Boat, Zecchino d’Oro, Buon Natale a tutto il mondo, Serenate, Concerto di Primavera, Matricole & Meteore, Karaoke Super Show!, Radio Crock’n’Dolls, Colorado e Sanremo Young.

Pasquale Finicelli

Pasquale Finicelli- foto social.excite.it

Pasquale Finicelli è Mirko, il leader dei Bee Hive e grande amore di Licia.

Dopo la serie, l’attore ha recitato nella serie televisiva Occhio di falco ed è apparso alla reunion dei Bee Hive al Telefilm Festival di Milano. Dopodiché ha lasciato il mondo dello spettacolo.

Sebastian Harrison

Sebastian Harrison- foto yeslife.it

Sebastian Harrison è Satomi, uno dei membri dei Bee Hive.

Dopo la serie, l’attore è tornato a Los Angeles per dedicarsi agli studi. Successivamente ha messo su un’azienda chiamata Cellular Abroad e ha investito nel mercato immobiliare.

Salvatore Landolina

Salvatore Landolina- foto vitadamamma.com

Salvatore Landolina è Marrabbio, padre di Licia e grande protagonista della serie televisiva.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a coltivare la carriera di doppiatore e attore, dedicandosi al teatro. Al cinema lo ritroviamo in Ladri di saponette, Servo d’amore e Happy Family.

Valerio Floriani

Valerio Floriani- foto caffeinamagazine.it

Valerio Floriani è Andrea, il dolce fratellino di Mirko e grande amico del gatto Giuliano.

Il giovane protagonista, dopo la serie, ha deciso di proseguire gli studi diventando un manager di una azienda importante.

In televisione è riapparso soltanto nelle serie Cristina e in Arriva Cristina e ha collezionato varie esperienze teatrali.

Francesca Cassola

Francesca Cassola- foto tvserial.it

Francesca Cassola è Elisa, un’amichetta di Andrea.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato nel doppiaggio e in radio mentre è apparsa in televisione con Come stanno bene insieme e al cinema con La partita e Anni ’90.

Emanuela Pacotto

Emanuela Pacotto- foto tvserial.it

Emanuela Pacotto è Marika, la fidanzata di Satomi.

L’attrice, dopo la serie televisiva, si è dedicata particolarmente al doppiaggio di film di animazione e cartoni animati. È diventata co-produttrice, autrice e interprete della serie web FAVOLANANNA.

Luciano De Marini

Luciano De Marini- foto tvserial.it

Luciano De Marini è Paul, uno dei membri dei Bee Hive.

Dopo lo show, l’unica occasione per rivedere l’attore è stata la reunion dei Bee Hive. A quanto pare ha intrapreso un’altra strada professionale.

Germano Di Mattia

Germano Di Mattia- foto tvserial.it

Germano Di Mattia è Jim, un altro componente dei Bee Hive.

L’attore, dopo la serie, ha collezionato diverse esperienze in televisione e nell’ambito teatrale e musicale.

Tra le sue apparizioni televisive ricordiamo Orgoglio e Distretto di polizia mentre al cinema lo ritroviamo in Riflesso in verde, The more I see you, Compagna di viaggio, Mandolino del capitano Corelli, Italian Soldiers, Only you, La Leggenda del Lago Fucino, Director’s cut, The Celestinian Code, Il Mistero dell’Aquila e Dante detto inferno.

Vincenzo Rinaldi

Vincenzo Rinaldi- foto tvserial.it

Vincenzo Rinaldi è Mike, un altro membro dei Bee Hive.

Dopo Balliamo e cantiamo con Licia si sono un po’ perse le tracce dell’attore. Sappiamo che si occupa di produzione di cibo BIO.