Scream 5, Neve Campbell tornerà nei panni di Sidney Prescott

Il franchise Scream tornerà a vivere con un quinto capitolo in fase di lavorazione e anche questa volta Neve Campbell vestirà i panni di Sidney Prescott.

Scream- foto reeltalkinc.com

I fan hanno aspettato anni per vedere muoversi qualcosa, dopo il discreto successo di Scream 4 e la dipartita di Wes Craven.

Finalmente l’anno scorso si era parlato di un quinto capitolo di Scream girato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet con David Arquette come interprete ancora una volta di Dewey Riley.

Poi qualche mese fa anche Courteney Cox aveva confermato la sua intenzione di tornare sul set del franchise horror diventato celebre negli anni ’90.

Ora, dopo mesi di incertezze, è arrivata la notizia tanto attesa: Neve Campbell vestirà nuovamente i panni di Sidney Prescott in Scream 5.

“Ci stiamo pizzicando perché non ci sembra vero – ha detto Radio Silence (gruppo cinematografico di cui fanno parte i registi) – È difficile esprimere quanto il personaggio di Sidney Prescott abbia plasmato il nostro amore per i film e avere la possibilità di lavorare con Neve è davvero un sogno che si avvera. Non sarebbe un film di Scream senza Neve e siamo così entusiasti e onorati di unirci a lei a Woodsboro”.

La conferma dell’attrice ha decisamente alzato le aspettative dei fan che adesso si aspettano un nuovo capitolo scritto da James Vanderbilt e Guy Busick in pieno stile Wes Craven.

I tre protagonisti storici del franchise lavoreranno al fianco di nuovi membri del cast, da Jack Quaid a Melissa Barrera fino a Jenna Ortega.

A noi non resta che attendere la data di uscita della pellicola prevista per gennaio 2022, salvo rinvii dell’ultimo minuto.