Baywatch è una serie televisiva popolare ispirata al lavoro dei Los Angeles County Lifeguards che ha conquistato il pubblico dal 1989 al 2001.

Cast Baywatch- foto focusontrips.com

In oltre 242 episodi la serie ha portato sul piccolo schermo le storie di salvataggio, la vita privata e le problematiche del mondo degli adulti e dei ragazzi.

Stagione dopo stagione il focus si è spostato alle Hawaii, luogo in cui viene creato il centro di addestramento “Baywatch Hawaii Lifeguard Training Center” con i migliori guardaspiaggia del mondo e i guardaspiaggia locali.

La serie madre si è conclusa con il film Baywatch – Matrimonio alle Hawaii del 2003 mentre il concept è stato trasformato in un film omonimo per il cinema nel 2017.

Il successo di Baywatch ha dato vita al documentario Baywatch Summerfest Special del 1992 e allo spin-off Baywatch Nights del 1995.

Ma come saranno diventati le star della serie? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Baywatch: ieri e oggi!

David Hasselhoff

David Hasselhoff – foto happyfacts.me

David Hasselhoff è Mitch Buchannon, guardaspiaggia senior e capo della squadra di salvataggio al centro della serie.

Mitch è un po’ il mentore di tutti e nel corso delle stagioni diventa prima luogotenente, poi detective e infine capitano dei bagnini.

Dopo Baywatch, l’attore ha lavorato molto in televisione tra film e serie tv: West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Il vero amore di Dana, Shaka Zulu: The Citadel, Jekyll & Hyde: The Musical, Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, Still Standing, Fast N’ Loud, News Movie, Knight Rider, Anaconda 3 – La nuova stirpe, Sons of Anarchy e Hoff the Record .

È apparso anche al cinema nei film Layover – Torbide ossessioni, Palle al balzo – Dodgeball, SpongeBob – Il film, Fugitives Run, Cambia la tua vita con un click, Dancing Ninja, To Live and Dine in L.A., Hop, Piranha 3DD, Stretch – Guida o muori, Ted 2, Sharknado 3, Sharknado 4, Guardiani della Galassia Vol. 2, Baywatch e Killing Hasselhoff.

Jeremy Jackson

Jeremy Jackson – foto gossiptrender.com

Jeremy Jackson è Hobie Buchannon, figlio di Mitch e personaggio ricorrente in tutta la serie. Diventerà anche lui un guardaspiaggia.

Hobie è stato interpretato da Brandon Call per la prima stagione, salvo poi essere affidato a Jeremy Jackson per le altre stagioni.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, The Melt e DTLA.

Al cinema, invece, lo ritroviamo in Ring of Darkness – Il cerchio del diavolo, Tombstone Brides, Blood Effects e Dreams.

L’attore si è concentrato anche sui programmi televisivi come The Rachael Ray Show, The Tyra Banks Show, Confessions of a Teen Idol e Celebrity Rehab with Dr. Drew.

David Chokachi

David Chokachi – foto stern.de

David Chokachi è Cody Madison, aspirante nuotatore olimpico e guardaspiaggia testardo e ambizioso che fa parte del team dei guardaspiaggie per le prime tre stagioni.

Dopo Baywatch, l’attore ha proseguito la sua carriera in televisione con Psycho Beach Party, Witchblade, A Crime of Passion, She Spies, Crimson Force e Beyond the Break – Vite sull’onda.

È apparso anche in qualche film per il cinema, tra cui The Dreamless, Bats 2, Terrore ad alta quota, Atlantic Rim e Jet Stream.

David Charvet

David Charvet- foto dailypix.ru

David Charvet è Matt Brody, un guardaspiaggia impavido che movimenta le operazioni di salvataggio durante le prime stagioni della serie.

Dopo la serie televisiva, però, l’attore francese è apparso nel ruolo di Craig Field in Melrose Place e nei panni di Jim Wilkes in The Perfect Teacher mentre al cinema lo ritroviamo in Prisoners of the Sun.

L’attore si è dedicato molto alla musica con vari singoli e gli album David Charvet, Leap of faith e Se laisser quelque chose.

Michael Newman

Michael Newman – foto nexofin.com

Michael Newman è Michaeal Newman, sé stesso nel ruolo di un guardaspiaggie della squadra di Mitch. In realtà era stato assunto come consulente per rendere lo show più credibile, ma poi è entrato a far parte della serie.

Il guardaspiaggie è apparso in tutti i progetti legati a Baywatch, ma non ha proseguito la carriera di attore e ha intrapreso la strada di agente immobiliare.

Billy Warlock

Billy Warlock – foto pinterest.com

Billy Warlock è Eddie Kramer, un guardaspiaggia importante per le prime due stagioni. Il personaggio si innamora di Shauni e lascia con lei Los Angeles durante la terza stagione.

L’attore, dopo la serie, è apparso in tutti i progetti collegati a Baywatch, nel film per la televisione Onora il padre e la madre – La vera storia dell’omicidio Menendez e nella soap Una vita da vivere.

Al cinema, invece, lo ritroviamo nei film Opposite Corners di Louis D’Esposito e Sea Ghost – Il fantasma degli abissi di Jim Wynorski.

Jason Momoa

Jason Momoa – foto viralka.cz

Jason Momoa è Jason Ioane, un giovane guardaspiaggia protagonista delle ultime stagioni della serie, quelle alle Hawaii.

Dopo la serie, la sua carriera è decollata. In televisione lo ritroviamo in Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, Ritorno a Kauai, North Shore, Stargate Atlantis, The Game, Il Trono di Spade, The Red Road, Drunk History, Frontiera e See.

Ha lavorato molto anche al cinema con Arrivano i Johnson, Pipeline, Conan the Barbarian, Jimmy Bobo – Bullet to the Head, Road to Paloma, Debug, Wolves, Batman v Superman: Dawn of Justice, The Bad Batch, Sugar Mountain, C’era una volta a Los Angeles, Justice League, Braven – Il coraggioso e Aquaman.

Pamela Anderson

Pamela Anderson – foto ellahoy.es

Pamela Anderson è Casey Jean Parker, la bombastica guardaspiaggia per cinque stagioni e proprietaria del Beach Cafe.

C.J. ha fatto innamorare molti personaggi della serie e tantissimi telespettatori grazie al suo aspetto fisico e alla sua sensibilità.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato in televisione con V.I.P., Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, 8 semplici regole, Una pupa in libreria e Package Deal.

Al cinema la ritroviamo in Scooby-Doo, Scary Movie 3 – Una risata vi seppellirà, Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, Blonde and Blonder, Superhero – Il più dotato fra i supereroi, Costa Rican Summer, Hollywood & Wine e Baywatch.

Pamela Anderson si è dedicata anche alla carriera di modella con varie copertine di Playboy e di showgirl con il programma Dancing On Ice.

Alexandra Paul

Alexandra Paul – foto nexofin.com

Alexandra Paul è Stephanie Holden, la bagnina protagonista nelle stagioni centrali della serie (dalla terza fino alla sesta).

La sorella di Caroline ha un carattere forte e si mostra protettiva nei confronti della sorella in ogni situazione.

Dopo Baywatch, l’attrice ha lavorato molto in televisione tra film e show: Codice d’emergenza, La metà ignota, Baywatch Nights, Love Boat – The Next Wave, La sfida di Artù, Melrose Place, Chicken Soup for the Soul, Green Sails, Volo 534 – Panico ad alta quota, Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, She Spies, Saving Emily, Landslide – La natura si ribella, Tradimento e vendetta, Dangerous Isolation, Disaster Zone – Vulcano a New York, La nemica della porta accanto, Gospel of Deceit, Shockwave – L’attacco dei droidi, Fantasmi dal passato, Mad Men, A Sister’s Secret, Binky, Betrayed at 17, Christmas Spirit, Love at the Christmas Table, Mentor e Firequake.

Si è dedicata anche al cinema: Kiss & Tell, Naked in the Cold Sun, 12 Bucks, Un volto dal passato, Papà, comando io!, For the Love of May, Above & Beyond, 10 Attitudes, Una vita quasi perfetta, Diario di un’ossessione intima, Breaking Up Really Sucks, Sangue in copertina, Una seconda possibilità, In fuga dalla legge, The Phone Ranger, Tru Loved, Murder.com, He’s Such a Girl, Family of Four, Benny Bliss and the Disciples of Greatness, Christmas Crash, In My Sleep, The Boy She Met Online, Javelina, 16-Love, A Beer Tale e Dinner at Le Cruel.

Yasmine Bleeth

Yasmine Bleeth – foto albanydailynews.com

Yasmine Bleeth è Caroline Holden, una bagnina bella e coraggiosa che entra a far parte della squadra di Mitch dalla quarta all’ottava stagione. È la migliore amica di C.J.

Dopo Baywatch, l’attrice è apparsa nelle serie televisive Nash Bridges e Titans e nel film Baywatch – Matrimonio alle Hawaii.

Nicole Eggert

Nicole Eggert- foto from-ua.com

Nicole Eggert è Summer Quinn, uno dei membri più giovani della squadra che vive con sua madre Jackie e gestisce il ristorante Jackie’s Summer Place.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con The Super Mario Bros. Super Show! e al cinema con The demolitionist, Amanda and the alien, Triplice inganno, Il prezzo dell’amore, Trappola negli abissi, Visione di un omicidio, La stanza dei segreti, Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, Tornado, la furia del diavolo, Il Segreto Della Montagna, Decoys, Un desiderio di troppo, Mi vuoi sposare?, Past Lies e Turbulent Skies.

Geena Lee Nolin

Geena Lee Nolin – foto pinterest.com

Geena Lee Nolin è Neely Capshaw, la cattiva ragazza che non riesce a entrare nelle grazie di Mitch e dei suoi colleghi.

Neely assume un ruolo di rilievo durante le stagioni in quanto ex moglie di Mitch e donna impetuosa. Verrà licenziata a causa dei suoi problemi con l’alcool.

In realtà il personaggio è stato interpretato da tre attrici diverse (Heather Campbell, Jennifer Campbell e Gena Lee Nolin), ma l’attrice originaria del Minnesota è quella entrata nell’immaginario comune.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con Sheena, Baywatch – Matrimonio alle Hawaii e Sharknado 4 e al cinema con The Underground Comedy Movie, The Flunky e Killing Hasselhoff.

Carmen Electra

Carmen Electra – foto scribol.com

Carmen Electra è Lani McKenzie, una bagnina con il sogno di diventare una ballerina presente soltanto nell’ottava stagione.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa al cinema con Two Guys, a Girl and a Pizza Place, Gli specialisti, Hyperion Bay, Malcolm & Eddie, The Drew Carey Show, King of the Hill, Greetings from Tucson, Eve, Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, Detective Monk, Method & Red, Joey, Dr. House – Medical Division, Hope & Faith, Summerland, Tripping the Rift, Una pupa in libreria e Franklin & Bash.

Al cinema la ritroviamo in Scary Movie, Sol Goode, Fashion Crimes, Get Over It, Le ragazze dei quartieri alti, La figlia del mio capo, Starsky & Hutch, Dirty Love – Tutti pazzi per Jenny, Il ritorno della scatenata dozzina, Hot Movie – Un film con il lubrificante, Scary Movie 4, American Dreamz, Epic Movie e 14 anni vergine.

Poi ancora in Christmas in Wonderland, I want Candy, 3ciento – Chi l’ha duro… la vince, Disaster Movie, Racconti incantati, Back Nine, Perfect Catch, Barry Munday, Mardi Gras – Fuga dal college, The Axe Boat, 2-Headed Shark Attack, Monica e Chocolate City.

Erika Eleniak

Erika Eleniak foto worldemand.com

Erika Eleniak è Shauni McClain, un personaggio importante nelle prime due stagioni della serie.

Shauni ha poca esperienza e per questo tende a fare un passo indietro nelle situazioni più pericolose, ma pian piano acquisirà fiducia in se stessa.

Dopo Baywatch, la modella di Playboy e attrice ha continuato a lavorare in televisione con 87º distretto: donne in trappola, Brooklyn South, La calda notte dell’assassino, Fantasilandia, Aftershock – Terremoto a New York, Colpo di Natale, Protezione testimoni!, Chi è Victoria Paige?, Van Helsing – Dracula’s Revenge, Absolute Zero, CSI: Miami, Desperate Housewives e Holiday Spin.

Non ha trascurato neanche il cinema con A Beverly Hills… signori si diventa, Una bionda sotto scorta, Girl in the Cadillac, Giorni di fuoco, Il piacere del sangue, Prigioniera, Segreto militare, Charades, Stealth Fighter, Crociera di sangue, The Opponent, Vegas, City of Dreams, Snowbound, Second to Die, Virus – Corsa contro il tempo, Obiettivo sopravvivere, Strike Force, Brilliant, La formula della morte, Fatal Reunion e Changing Hands.

Donna D’errico

Donna D’errico – foto lapps.es

Donna D’errico è Donna Marco, protagonista della settima e dell’ottava stagione della serie. È il nuovo proprietario del bar e sogna di diventare una bagnina.

L’attrice, dopo lo show, ha lavorato in televisione con Nick Freno: Licensed Teacher, Holding the Baby, BattleBots e Reno 911! e al cinema con Men in white, Candyman – Il giorno della morte, Austin Powers in Goldmember, Kiss the Bride, Comic Book: The Movie, Intervention, Inconceivable, The Making of Plus One e Nanny Surveillance.

Shawn Weatherly

Shawn Weatherly – foto tvserial.it

Shawn Weatherly è Jill Riley, una bagnina della squadra che appare soltanto per 22 episodi. La sua morte in seguito all’attacco di uno squalo, però, sconvolgerà i guardaspiaggie e li segnerà per le prime stagioni.

Dopo la serie tv, però, l’attrice è apparsa ne La Signora in Giallo e Cold Case – Delitti irrisolti e nel film Love in the Time of Monsters.

Traci Bingham

Traci Bingham- foto to10.gr

Traci Bingham è Jordan Tate, una bagnina protagonista delle ultime stagioni. È importante perché è la prima guardaspiaggia afroamericana nella serie.

L’attrice, dopo lo show, ha lavorato in televisione Sin City Spectacular, Exploring the Fantasy, D.R.E.A.M. Team, The Dream Team, The Jamie Foxx Show, Malcolm & Eddie, Strepitose Parker, Strip Mall, Black Scorpion, Rendez-View, BattleBots, Rock Me, Baby, Girlfriends, Reno 911! e Celebrity Paranormal Project.

Al cinema la ritroviamo nei film The Private Public di Dana Altman e Hanging in Hedo di Gregg Cannizzaro.