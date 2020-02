Rick Moranis tornerà nel sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Rick Moranis torna a vestire i panni di Wayne Szalinski in Shrunk, il sequel del film cult diretto da Joe Johnston nel 1989, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.

Rick Moranis in Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi- foto buzzfeed.com

Stando a quanto rivelato da Variety, infatti, Rick Moranis ritornerà a interpretare uno dei ruoli più iconici, quello di Wayne Szalinski in Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.

Il personaggio interpretato da Moranis è quello dello scienziato maldestro che rimpicciolisce i suoi figli e i figli dei vicini in seguito a un esperimento mal riuscito. Da lì, saranno solo pasticci!

Dal canto suo, Disney non ha ancora dato conferma ufficiale del ritorno dell’attore comico per il progetto diretto da Joe Johnston su una sceneggiatura di Todd Rosenberg.

L’ufficialità della notizia da parte della major rappresenterebbe il ritorno di Rick Moranis sul grande scherno dopo 26 anni di assenza.

L’attore di origini canadesi si è ritirato a vita privata per dedicarsi ai figli in seguito alla morte della moglie causata da un cancro al seno nel 1991.

Non si sa molto del progetto, ma molto probabilmente servirà a recuperare la storia divertente della famiglia Szalinski con Josh Gad in prima fila (figlio dello scienziato) e magari a trasformarla in una saga.

La storia sarà più o meno simile a quella originale con il secondogenito di Wayne che da scienziato/inventore creerà una macchina in grado di rimpicciolire gli oggetti e si ritroverà nei guai.

In ogni caso il sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi dovrà competere con i due sequel Tesoro, mi si è allargato il ragazzino del 1992 e Tesoro, ci siamo ristretti anche noi del 1997.