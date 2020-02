I Goonies: Fox lavora a un semi-reboot televisivo

Un sequel de I Goonies sembra sempre più lontano, ma i fan potrebbero tornare a sorridere grazie a una serie tv semi-reboot firmata Fox.

I Goonies- foto parkcircus.com

Secondo quanto riferito da Deadline, infatti, Fox Television sta lavorando a uno show televisivo semi-reboot sul film I Goonies.

Il progetto dovrebbe raccontare il tentativo di un insegnante supplente e tre studenti di realizzare un shot-for-shot del film cult del 1985.

Per il momento, però, la Fox ha ordinato solo l’episodio pilota firmato da Greg Mottola per la regista e Sarah Watson per la sceneggiatura.

Se il pilot dovesse andare bene, quindi, l’emittente potrebbe decidere di dare il via libera a un’intera stagione con il benestare del regista del film originale Richard Donner e il produttore Steven Spielberg.

Nel frattempo, però, i fan de I Goonies continuano a sperare nella realizzazione di un sequel della pellicola originale.

Non ci resta che attendere qualche informazione in più e sperare che qualcosa si muova sul fronte del sequel de I Goonies.