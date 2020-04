CHiPs è una serie televisiva arrivata in Italia nel 1981 che è stata riproposta negli anni su varie reti, riscuotendo sempre un gran successo.

Attori CHiPs- foto kino.de

La serie ideata da Rick Rosner racconta le avventure di Frank Poncherello e Jon Bake, due agenti della California Highway Patrol che pattugliano Los Angeles a bordo di motociclette.

Le storie poliziesche e gli inseguimenti dei banditi in fuga hanno mantenuto alta l’attenzione del pubblico per ben sei stagioni.

Il successo del telefilm ha portato anche alla realizzazione di un film per la televisione intitolato CHiPs ’99 e un adattamento cinematografico diretto da Dark Shepard.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie anni ’80? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto degli attori CHiPs: ieri e oggi.

Erik Estrada

Erik Estrada- foto buzzland.it

Erik Estrada è Francis Llwellyn “Frank” Poncherello “Ponch”, uno dei due agenti di polizia protagonisti della serie tv.

Nella prima puntata Ponch è un agente in prova in quanto troppo imprevedibile e difficile da gestire per il sergente Getraer.

Dopo la serie tv, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Noi siamo angeli, CHiPs ’99, Lizzie McGuire, Scrubs – Medici ai primi ferri, The Guardian, My Name is Earl, La vita secondo Jim e Big Time Rush.

Al cinema lo ritroviamo in film come C’è qualcosa di strano in famiglia, Il pentito, Colpi di luce, Andy Colby’s Incredible Adventure, Caged Fury, Alien Seed, Night of the Wilding, Twisted Justice, Prova di forza, Hawaii squadra speciale, The Lost Idol, Il ragazzo dalle mani d’acciaio, Spirits, Do or Die e The Divine Enforcer.

E ancora Le voci del silenzio, L’ultimo guerriero, Pezzi duri… e mosci, Tuesday Never Comes, Angel Eyes, Juana la Cubana, The Final Goal, The Misery Brothers, Visions – Premonizioni di un delitto, Le nuove avventure di Tom Sawyer, Shattered Dreams, Oliver Twisted, UP, Michigan!, Border Blues, Spring Break ’83 e CHiPs.

Erik Estrada ha trasformato il ruolo di Ponch in realtà, diventando diventato un vero agente di polizia a Sant’Antonio in Idaho nel 2016.

Larry Wilcox

Larry Wilcox- foto rabsramidest.ga

Larry Wilcox è Jonathan A. “Jon” Baker, l’altro agente protagonista della serie e compagno di Poch fino alla quinta stagione. È un agente modello che si distingue per puntualità e serietà.

Jon è uno dei primi personaggi a portare i tratti di un veterano della Guerra del Vietnam sul grande schermo.

Dopo CHiPs, l’attore si è dedicato ad altro fondando la casa di produzione la Wilcox Production con la quale ha prodotto film come Death of a Centerfold: The Dorothy Stratten Story.

In televisione l’attore è apparso nuovamente con serie televisive come Love Boat, La signora in giallo e 30 Rock.

Robert Pine

Robert Pine- foto macomelosai.it

Robert Pine è Joseph “Joe” Getraer “Sarge”, il sergente a capo degli agenti Frank Poncherello e Jon Bake. Il suo personaggio è severo e pronto a difendere la sua squadra dalle interferenze dei piani superiori.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione tra serie tv, film e soap di successo: Supercar, La signora in giallo, Beautiful, Senza traccia, Criminal Minds, Desperate Housewives, Grey’s Anatomy e Una renna sotto l’albero.

Si è dedicato molto anche al cinema con Independence Day, Confidence – La truffa perfetta, Red Eye, Love’s Unfolding Dream, La terrazza sul lago, Jobs, Annie Parker, Il segreto di Natale, Mother’s Day ed Era mio figlio.

Tom Reilly

Tom Reilly- foto tvseria.it

Tom Reilly è Robert “Bobby” “Hot Dog” Nelson, il secondo partener di Ponch che subentra a Jon all’inizio della sesta stagione.

Dopo la serie tv, l’attore ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo. Tra le sue apparizioni più importanti ricordiamo Young Warriors, Slaughterhouse Rock, Kiss and Be Killed, Married… with Children, Animal Instincts, Mirror Images II, Sworn to Vengeance, Animal Instincts 2, “Valley of the Dolls”, Caged Hearts, Ice Cream Man, Deep Cover e Shades of Gray.

Bruce Penhall

Bruce Penhall- foto tvserial.it

Bruce Penhall è Bruce Nelson, il fratello di Bobby che appare nelle ultime puntate della serie televisiva al fianco di Ponch.

Bruce inizia come cadetto dell’accademia della California Highway Patrol e diventa partner di Ponch per le ultime tre puntate.

L’attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con progetti come The Facts Of Life, The Love Boat, Camping del terrore, Picasso Trigger, Savage Beach, Guns, Do or Die, Hard Hunted, Fit to Kill, Enemy Gold, The Dallas Connection, Renegade e CHiPs ’99.