Scary Stories To Tell In The Dark 2 verrà prodotto da Guillermo del Toro

Il film Scary Stories to Tell in the Dark 2 diretto da André Øvredal ha trovato un produttore d’eccezione, Guillermo del Toro.

Scary Stories To Tell In The Dark – foto darkvane.com

Scary Stories to Tell in the Dark 2 darà forma al sequel del thriller horror di successo che ha incassato oltre 100 milioni di dollari al botteghino lo scorso anno.

Ora, stando a quanto diffuso da The Hollywood Reporter, sembra che il regista messicano sarebbe pronto a produrre la storia ideata da lui stesso e diretta da André Øvredal.

A sviluppare la sceneggiatura di Scary Stories to Tell in the Dark 2 su un’idea di Guillermo del Toro saranno Dan Hageman e Kevin Hageman.

Non sono stati ancora diffusi i dettagli su, trama, cast e data di uscita, ma sembra proprio che la pellicola riporterà sul grande schermo le atmosfere ispirate ai racconti di Alvin Schwartz.

La storia del primo film era ambientata nel 1968 nella piccola cittadina americana di Mill Valley, dove per generazioni l’ombra della famiglia Bellows ha fatto da padrone. Nella loro dimora ai margini della città, una ragazza ha trasformato la sua vita in una serie di storie spaventose scritte in un libro che superava il tempo ed è stato scoperto da un gruppo di adolescenti.

Molto probabilmente nel sequel Stella Nicholls cercherà di scoprire di più sul volume terrificante che ha dato vita agli aventi del primo capitolo per liberare i suoi amici. Non ci resta che attendere altre news.