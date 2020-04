Il franchise The LEGO Movie passa alla Universal

Dopo mesi di trattative finalmente la notizia è ufficiale: la Universal ha acquistato i diritti del franchise di The LEGO Movie dalla Warner Bros..

The LEGO Movie- foto hdqwalls.com

La Warner Bros. è arrivata alla scadenza dell’accordo con la LEGO Group senza riuscire a produrre un film ispirato al mondo del mattoncini.

A quel punto la Universal è subentrata entrando in collaborazione con la società in occasione di LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar e Jurassic World: The Secret Exhibit.

Stando a Deadline, però, ora Donna Langley di Universal e Jill Wilfert di LEGO Group avrebbero chiuso un accordo in esclusiva di 5 anni per sviluppare, produrre e distribuire film basati su idee originali ispirate ai mattoncini LEGO.

Fino a questo molto il franchise di The LEGO Movie ha riscosso oltre un miliardo di dollari al boxoffice con i suoi film di animazione The LEGO Movie, The LEGO Movie 2, The LEGO Batman e The LEGO Ninjago.

L’accordo tra le due major, quindi, potrebbe portare la Universal a legare il franchise ad alcuni brand di successo come Jurassic Park e Fast and Furious.

Il capo di Universal Filmed Entertainment Group ha commentato l’accordo positivamente: “La collaborazione con un marchio così iconico che rimane rilevante e in costante evoluzione permette di mettere la creatività al servizio della narrazione. Siamo entusiasti di iniziare a costruire il prossimo capitolo dei film LEGO insieme a Jill e al team LEGO”.