Dallas è una serie televisiva in stile soap creata da David Lewis Jacobs portata avanti dal 1978 al 1991 per quattordici stagioni, conquistando un posto tra gli show più longevi di sempre.

La serie ha ottenuto un successo mondiale, arrivando in oltre 90 nazioni e collezionando una percentuale elevatissima di share per alcuni episodi centrali.

Dalla serie Dallas sono nati due film per la televisione (Dallas – Il ritorno di J.R. del 1996 e Dallas – La guerra degli Ewing del 1998), una miniserie (L’alba di Dallas del 1986) e un sequel (Dallas del 2012).

Al centro della serie c’è la rivalità tra la famiglia Ewing e i Barnes. Jock Ewing ha estromesso il socio Digger Barnes dalla compagnia e ha sposato la fidanzata del rivale. Da allora sono in guerra.

La storia si sviluppa intorno alle lotte di potere della compagnia petrolifera degli Ewing, alle vendette familiari, agli intrighi e agli amori impossibili.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie americana? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Dallas: ieri e oggi!

Jim Davis

Jim Davis è John Ross “Jock” Ewing Sr, il patriarca della famiglia Ewing e fondatore della società Ewing Oil. L’uomo ha estromesso il suo socio, Digger Barnes, ed è riuscito a sposare la fidanzata del rivale.

Jock è un vecchio cowboy che vive in perenne contrasto con l’ex socio in affari Digger. Il personaggio morirà in seguito alla scomparsa dell’attore nel 1981.

Barbara Bel Geddes

Barbara Bel Geddes è Eleanor Southworth Ewing Farlow, moglie di Jock Ewing e madre di J.R., Gary e Bobby. È una donna dolce e gentile che sa affrontare le difficoltà con tenacia.

L’attrice approda nello show dopo varie esperienze televisive, cinematografiche e teatrali. Purtroppo si è spenta nel 2005.

Larry Hagman

Larry Hagman è John Ross Ewing Jr., il fratello maggiore dei figli di Jock Ewing e Sue Ellen Shephard. È un uomo avido, manipolatore e senza scrupoli intrappolato in un matrimonio infelice.

John vive una rivalità accesa con il fratello minore Bobby e per questo cerca di interferire con la sua vita lavorativa e sentimentale.

Dopo Dallas, l’attore è apparso in altri show: California, Disneyland, Dallas: Il ritorno di J.R, L’alba di Dallas, Dallas: La guerra degli Ewing, Orleans, Nip/Tuck, La nave dei sogni, Desperate Housewives e Dallas.

Al cinema lo ritroviamo in Gli intrighi del potere – Nixon, , Il terzo gemello, I colori della vittoria, Fuel e The Flight of the Swan. Purtroppo è venuto a mancare nel 2012.

Patrick Duffy

Patrick Duffy è Robert “Bobby” James Ewing, il fratello maggiore J.R. È un uomo onesto, sensibile e integro.

Bobby sposa Pamela Barnes, figlia del rivale di suo padre. Questo evento scatena l’avidità e la gelosia di J.R., il quale vorrebbe sedere alla presidenza della compagnia.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Daddy, Una bionda per papà, Sisters, Texas – L’ultima frontiera, Dallas – Il ritorno di J.R., Per salvare Katie, Dallas – La guerra degli Ewing, Un detective in corsia, La pistola del morto, Sotto massima protezione e Twice in a Lifetime.

E ancora Le avventure segrete di Jules Verne, Il tocco di un angelo, Reba, Desolation Canyon, Colpo di fulmine, Beautiful, L’amore apre le ali, Miracolo d’amore, Lovin’ Lakin, Dallas, Welcome to Sweden, The Fosters, Station 19 e Random Acts of Christmas.

Si è dedicato anche al cinema con film come Vittoria col cuore, Walk Hard – La storia di Dewey Cox, He’s Such a Girl, Ancora tu! e Hotel Dallas.

Ted Shackelford

Ted Shackelford è Garrison “Gary” Arthur Ewing, fratello di J.R. e Bobby e padre di Lucy. Vive un po’ come la pecora nera della famiglia. Viene allontanato dopo aver sposato Valene.

Gary riesce a riappacificarsi con sua moglie e si trasferisce con lei a Knots Landing, uscendo dalla serie e diventando la stad dello spin-off California.

L’attore, dopo lo show, è apparso in California, Spin City, Space Precinct, Oltre i limiti, Cybill, Knots Landing: Back to the Cul-de-Sac, Intrappolati al centro della Terra, Terra promessa, Dead Man’s Gun, Savannah, The Practice – Professione avvocati, Crossing Jordan, The Division, Febbre d’’amore e Dirty Sexy Money.

Linda Gray

Linda Gray è Sue Ellen Shephard, ex Miss Texas e moglie di J.R.. La donna vive un matrimonio infelice che cerca di dimenticare con l’alcool.

L’attrice, dopo lo show, si è concentrata su altri progetti televisivi: Lovejoy, Highway Heartbreaker, Perché mia figlia?, Bonanza: The Return, Il coraggio di volare, Delitto per delitto, Se un giorno mio figlio non tornasse, Melrose Place, Models, Inc., Il tocco di un angelo, Dallas – Il ritorno di J.R., La culla vuota, Dallas – La guerra degli Ewing, Beautiful, McBride – Omicidio di classe, Pepper Dennis, 90210, Dallas, Due cuori e un matrimonio, Winterthone, Significant Mother e Hollyoaks.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ricordiamo Star of Jaipur, Reflections of a Life, Expecting Mary, The Flight of the Swan, Luna nascosta e Wally’s Will.

Victoria Principal

Victoria Principal è Pamela “Pam” Barnes Ewing, figlia di Digger Barnes e moglie di Bobby Ewing. L’amore tra lei e il minore degli Ewing scatena lo scompiglio nelle famiglie.

Pam è una donna forte, determinata e testarda che cerca in tutti i modi di mettere fine alla rivalità fra le due famiglie.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Nightmare – Come in un incubo, Prova schiacciante, I tre volti della seduzione, Morte sul Rio Grande, Solo per il tuo bene, Quell’uragano di papà, Passi di follia, The Larry Sanders Show, The Abduction, The Rosie O’Donnell Show, Un’altra città, un altro amore, Chicago Hope, Just Shoot Me!, Jack & Jill, Providence, The Practice – Professione avvocati e Titans.

Al cinema ritroviamo Victoria Principal soltanto nel film Michael Kael contro la World News Company di Christopher Smith.

Joan Van Ark

Joan Van Ark è Valene “Val” Clements, moglie di Gary e madre di Lucy. La donna, dopo qualche avventura, si trasferisce con Gary a Knots Landing.

Dopo la soap, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione: California, Love Boat, Il tocco di un angelo, Willy, il principe di Bel Air, La Tata, Le tenebrose avventure di Billy & Mandy, Febbre d’amore, Nip/Tuck, My Name is Earl e Dallas.

Tra le sue apparizioni cinematografiche più apprezzate ricordiamo Vittime innocenti, Held for Ransom, UP, Michigan, Net Games, Diamond Zero e Channels.

Charlene Tilton

Charlene Tilton è Lucy Ann Ewing, figlia di Gary e nipote di J.R. e Bobby. La ragazza è cresciuta con i nonni, ma è diventata impertinente e ribelle.

La ragazza presta attenzione soltanto al cowboy Ray Krebbs e tra i due nasce una relazione che viene minata dall’arrivo di Pamela.

Dopo Dallas, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Sposati… con figli, La teoria del tutto, Uno sconosciuto alla mia porta, DeVanity, Dallas e The Middle.

Si è dedicata molto al cinema con Piccola peste torna a far danni, Scommessa mortale, Il centro della ragnatela, Il silenzio dei prosciutti, Detonator – Bomber, Totally Blonde, Dickie Roberts – Ex piccola star, Superhero – Il più dotato fra i supereroi, La scelta di Sarah, #1 Cheerleader Camp, Buttwhistle, Lucky Dog, Vendetta – Una storia d’amore e Amnesia d’amore.

Ken Kercheval

Ken Kercheval è Cliff Barnes, figlio del cofondatore della Ewing Olil e fratello di Pamela. È un avvocato di professione, ma diventa un petroliere nel corso della serie.

Cliff vive una profonda rivalità con J.R. non solo sul piano lavorativo, ma anche in campo amoroso (visto che si innamora di Sue Ellen).

L’attore, dopo Dallas, ha continuato a lavorare in televisione con I segreti di Suzanne, I Still Dream of Jeannie, Diagnosi di un delitto, Avvocati a Los Angeles, La signora in giallo, Belle e pericolose, L’ispettore Tibbs, Tre donne in pericolo, Cuori al Golden Palace, Walker Texas Ranger, Lovejoy, La legge di Burke, Perry Mason: Dietro la facciata, Ritorno a Dallas, Dallas – La guerra degli Ewing, E.R. – Medici in prima linea, Un detective in corsia, Crossing Jordan e Dallas.

Ritroviamo l’attore anche al cinema con progetti come Beretta’s Island, Un poliziotto sull’isola, Rusty, cane coraggioso, Blind Obsession, Corrado, The Promise e Surviving in L.A.. purtroppo è scomparso nel 2019.

Steve Kanaly

Steve Kanaly è Ray Krebbs, il cowboy che gestisce il Southfork Ranch. L’uomo vive una relazione con Lucy, fino a quando non incontra Pamela.

Nel corso della serie Ray scopre di essere il figlio illegittimo di Jock e sposa Donna, dalla quale avrà due figlie.

Dopo lo show, l’attore è apparso anche in La valle dei pini, Dallas: La guerra degli Ewing, Walker Texas Ranger, The Division e Dallas.

Al cinema lo ritroviamo in film come Driving me Crazy, L’uno contro l’altro praticamente gemelli, The Marksmen, Leaving the Land e Lost in Plainview.

Susan Howard

Susan Howard è Donna Culver Krebbs Dawlin, moglie di Ray Krebbs. Nonostante le due figlie, la donna divorzia dal cowboy e si trasferisce a Washington, dove trova l’amore con un senatore.

Dopo la serie, l’attrice non ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo ed è tornata a recitare soltanto in occasione del film Come the Morning di Michael O. Sajbel.

Howard Keel

Howard Keel è Clayton Farlow, un petroliere distinto. L’uomo sposa Miss Ellie, dopo la morte del marito Jock.

L’attore, dopo lo show, è apparso in altri progetti televisivi come Good Sports, La signora in giallo e Walker Texas Ranger. Al cinema lo ritroviamo in My Father’s House. Purtroppo è scomparso nel 2004.

Priscilla Beaulieu Presley

Priscilla Beaulieu Presley è Jenna Wade Krebbs, ex fidanzata di Bobby e madre di Lucas. La donna sposa Ray Krebbs, dopo il divorzio da Donna.

Dopo Dallas, l’ex moglie di Elvis Presley è apparsa ancora in televisione con Il tocco di un angelo, Melrose Place, Spin City e Hayley Wagner.

L’attrice ha lavorato anche al cinema con Una pallottola spuntata, Le avventure di Ford Fairlane, Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura e Una pallottola spuntata 33? – L’insulto finale.

Dack Rambo

Dack Rambo è Jack Ewing, nipote di Jock e cugino di J.R., Gary e Bobby. L’uomo sposa April Stevens, salvo poi divorziare da lei e vederla risposarsi proprio con Bobby.

Dopo la soap, l’attore ha lavorato in altre produzioni televisive, tra cui Lonely Knights, Hunter, Autostop per il cielo, La signora in giallo e Destini.

Al cinema lo ritroviamo nei film Shades of Love: Lilac Dream, The Spring, River of Diamonds e Ultra Warrior. L’attore è scomparso nel 1994.

Sheree J. Wilson

Sheree J. Wilson è April Stevens, ex moglie di Jack Ewing. La donna ritrova l’amore con Bobby Ewing, ma muore durante la luna di miele.

Dopo Dallas, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Matlock, Renegade, Walker Texas Ranger, Walker Texas Ranger – Riunione Mortale, Past Tense – Tempo Passato, La legge di Burke, Sons of Thunder, La libreria del mistero: Chi è stato?, Walker, Texas Ranger: Processo infuocato, Pioggia di fuoco, Pink, Leaving Bliss, Il Natale di Belle e DeVanity.

Si è dedicata molto anche al cinema. Tra le sue apparizioni ricordiamo I due criminali più pazzi del mondo, Dal college con furore, Hellbound – All’inferno e ritorno, Midnight Expression, Birdie & Bogey, Fragile, Killing Down, The Gundown, Easy Rider: The Ride Back, Dug Up, A Country Christmas, Jail Wagon e The Silent Natural.

George Kennedy

George Kennedy è Carter McKay, capo della WestStar Oil e rivale di J.R.. L’uomo acquista il ranch di Ray Krabbs e dichiara guerra agli Ewing.

L’attore, dopo a soap, ha continuato a lavorare in televisione con Colomba solitaria, Dallas: il ritorno di J.R., Dallas: La guerra degli Ewing e Febbre d’amore.

Si è dedicato anche al cinema con Uomini d’assalto, L’auto più pazza del mondo, Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura, Una pallottola spuntata 33? – L’insulto finale, Dennis colpisce ancora, Non bussare alla mia porta, Another Happy Day e The Gambler. Purtroppo l’attore è scomparso nel 2016.

Cathy Podewell

Cathy Podewell è Cally Harper Ewing, la seconda moglie di J.R.. La donna lavora come cameriera in un hotel e intreccia una relazione con il rampollo di casa Ewing.

Cally finge di essere incinta per farsi sposare da J.R. e prova a far funzionare le cose, salvo poi scoprire che il marito non è innamorato di lei.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Paradise, Earth Angel, La signora in giallo, Beverly Hills 90210, Walker Texas Ranger, Dallas, Unmatched e Be Here Now.

Lesley-Anne Down

Lesley-Anne Down è Stephanie Rogers, addetta alle Pubbliche Relazioni. La donna fa di tutto per portare Cliff al successo politico.

L’attrice britannica, dopo Dallas, ha continuato a lavorare in televisione con La tata, Heaven & Hell: North & South, Book III, Sospetti in famiglia, Beastmaster – L’occhio di Braxus, Un detective in corsia, Sunset Beach, I giorni della nostra vita, Cercasi mamme single per papà single, Una moglie perfetta, Sarai solo mia, Beautiful, Lo stalker della finestra di fronte e Un Natale da Cenerentola.

Kimberly Foster

Kimberly Foster è Michelle Stevens, sorella di April. La donna sposa Cliff, ma lo uccide dopo aver scoperto che è responsabile della morte della sorella. Finisce dietro le sbarre, ma riesce a uscire grazie a J.R..

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in vari progetti, tra cui ricordiamo In viaggio nel tempo, La valle dei pini, Broken Trust e Love Bites.

Barbara Stock

Barbara Stock è Liz Adams, una vecchia amica di Bobby. La donna conosce Cliff e si innamora di lui, ma la storia tra i due vivrà molti alti e bassi.

Liz vende la sua compagnia petrolifera a J.R. con l’obiettivo di acquistarne una per Cliff a Washington. L’uomo non accetterà e lei uscirà di scena.

Dopo Dallas, l’attrice è apparsa in altri progetti: Pacific Station, Seinfeld, Hearts Afire, Trade Winds, Il tocco di un angelo, Hijacked: Flight 285, Port Charles, Baywatch, Streghe e The Princess & the Marine.

David Wayne

David Wayne è Willard “Digger” Barnes, ex socio di Jock Ewing, cofondatore della Ewing Oil e padre di Pamela e Cliff.

È un uomo alcolizzato che nutre risentimento per Jock per averlo cacciato dalla compagnia e aver perso Miss Ellie.

Dopo la serie tv, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con La famiglia Bradford, Visite a domicilio, Matt Houston, La signora in giallo e Love Boat.