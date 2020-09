Twin Peaks: Kyle MacLachlan è pronto a ritornare sul set

L’dea di realizzare un’eventuale quarta stagione di Twin Peaks non è stata accantonata, quantomeno non dall’attore Kyle MacLachlan.

Twin Peaks- foto dazeddigital.com

La star de I segreti di Twin Peaks è tornato a parlare del futuro della serie televisiva creata da David Lynch e Mark Frost negli anni ’90.

In una recente intervista con Collider, infatti, l’attore ha parlato della possibilità di tornare a vestire i panni dell’agente Dale Cooper nella serie cult.

Quando gli è stato chiesto se la storia di Twin Peaks possa dirsi esaurita o meno, l’attore ha risposto: “Non lo so. David Lynch è una persona talmente interessante ed enigmatica. Mai dire mai. Non penso che probabilmente accadrà, ma conoscendo David semplicemente non lo so”.

“Se dovesse ritornare sarebbe davvero così divertente – ha continuato l’attore – Mi piacerebbe ritornare sul set e riprendere quel ruolo, in ogni situazione. Ogni modo con cui David Lynch potrebbe creare la continuazione sarebbe davvero eccitante per me”.

Purtroppo le dichiarazioni di MacLachlan non possono essere lette né come indizio né come spoiler, ma sicuramente una quarta stagione verrebbe accolta dai fan con grande entusiasmo.