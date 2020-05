Felicity è una serie televisiva ideata da J. J. Abrams e Matt Reeves e andata in onda in Italia dal 2002 al 2004.

Cast Felicity- foto ecartelera.com

La serie racconta la storia di Felicity Porter, una ragazza che sogna di diventare medico nella propria città. Tutto cambia quando interpreta male la dedica di Ben Covington sul suo annuario, il ragazzo di cui era segretamente innamorata.

Felicity decide di seguire Ben a New York e stravolge i suoi piani iniziando a studiare arte. Ben presto, però, capisce che i suoi sentimenti non sono ricambiati e si ritrova ad adattarsi a una vita diversa e destreggiarsi tra amicizie e amori.

Sono bastate quattro stagioni per fare innamorare un’intera generazione dei sogni e degli slanci della protagonista interpretata da Keri Russell.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie tv? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Felicity: ieri e oggi.

Keri Russell

Keri Russell- foto porndaa.com

Keri Russell è Felicity Porter, la protagonista della serie. La ragazza si iscrive all’Università di New York per seguire il ragazzo di cui era innamorata segretamente.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Cinderelmo, The Magic of Ordinary Days, Into the West, Scrubs – Medici ai primi ferri, Running Wilde e The Americans.

La ritroviamo al cinema in We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo, Litigi d’amore, Mission: Impossible III, Rohtenburg, Waitress – Ricette d’amore, The Girl in the Park, La musica nel cuore – August Rush, Racconti incantati, Fratelli in erba, Misure straordinarie, Goats, Alla ricerca di Jane, Dark Skies – Oscure presenze, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, Free State of Jones, Star Wars: L’ascesa di Skywalker e Antlers.

Scott Speedman

Scott Speedman- foto telefilm-central.org

Scott Speedman è Ben Covington, il ragazzo per cui la protagonista stravolge la sua vita. È l’eterno amore di Felicity che metterà in crisi ogni altra relazione della ragazza.

Dopo lo Felicity, l’attore è apparso in varie serie televisive come Last Resort, Animal Kingdom e Grey’s Anatomy .

Si è dedicato molto al cinema con Indagini sporche, La mia vita senza me, Underworld, The 24th Day, xXx 2: The Next Level, Underworld: Evolution, Weirdsville, Anamorph – I ritratti del serial killer, Adoration, The Strangers, The Last Rites of Ransom Pride, La versione di Barney, Good Neighbours, The Moth Diaries, Citizen Gangster, Underworld – Il risveglio, La memoria del cuore, The Captive – Scomparsa, A piedi nudi, October Gale, Out of the Dark, The Monster e Run This Town.

Scott Foley

Scott Foley- foto snakkle.com

Scott Foley è Noel Crane, il referente della casa dello studente di Felicity che conquista il cuore della protagonista e diventa rivale in amore di Ben.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato in televisione con Scrubs – Medici ai primi ferri, Girls Club, A.U.S.A., Jack & Bobby, Dr. House – Medical Division, Tempesta di fuoco, La missione dei quattro cavalieri, The Unit, Law & Order – Unità vittime speciali, True Blue, Open Books, Cougar Town, Grey’s Anatomy, True Blood, The Goodwin Games, Scandal, Undateable e Whiskey Cavalier.

Lo ritroviamo al cinema nei film per il cinema come Below, Let’s Kill Ward’s Wife e Ricomincio da nudo e come regista di qualche episodio tv di Detective Monk, The Unit e Let’s Kill Ward’s Wife.

Amy Jo Johnson

Amy Jo Johnson- foto starschanges.com

Amy Jo Johnson è Julie Emrick, migliore amica di Felicity e sua rivale in amore. La ragazza entra in contrasto con la protagonista per via di Ben.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in qualche show televisivo come Spin City, La vendetta di McKay, The Division, Wildfire, A proposito di Brian, Nella mente di Kate, Flashpoint, Tornando a casa per Natale e Covert Affairs.

Per quanto riguarda in cinema, invece, la ritroviamo in Interstate 60, Infested – Lo sciame, Magma – Disastro infernale, Veritas, Prince of Truth, Summer Song e Tiger Eyes.

L’attrice ha anche pubblicato alcuni album, tra i quali ricordiamo Imperfect, Since You’re Gone e Souvenirs.

Tangi Miller

Tangi Miller- foto induced.info

Tangi Miller è Elena Tyler, la partner di laboratorio di Felicity che diventa una leale compagna di avventura.

Dopo Felicity, l’attrice ha partecipato a qualche episodio di serie tv come Fastlane, The Twilight Zone, The District, Class Actions, The Division, Phantom Force, Cold Case – Delitti irrisolti, A casa di Fran e Half & Half.

È apparsa al cinema nei film The Other Brother, Leprechaun: Back 2 tha Hood, Forever Is a Long, Long Time, Madea’s Family Reunion, Love… & Other 4 Letter Words, After School, Hurricane in the Rose Garden, My Girlfriend’s Back, Drones e Fanaddict.

Amanda Foreman

Amanda Foreman- foto thefw.com

Amanda Foreman è Meghan Rotundi, la stranissima compagna di stanza di Felicity che diventa parte integrante della sua nuova vita nella Grande Mela.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato a dividersi tra televisione e cinema. Tra le sue apparizioni ricordiamo Six Feet Under, Miss Match, Alias, Dr. House – Medical Division, Selfie, The Catch, Purgatory Flats, Extreme Dating, Happy Endings, Star Trek, Super8 e Star Trek Into Darkness.

Greg Grunberg

Greg Grunberg- foto aiohotgirl.com

Greg Grunberg è Sean Blumberg, il coinquilino di Ben che sogna di inventare qualcosa che gli porti successo.

Dopo la Felicity, l’attore ha collezionato diverse apparizioni televisive: The Dead Zone, Lost, Dr. House – Medical Division, Alias, Detective Monk, Heroes, Psych, Baby Daddy, The Client List – Clienti speciali, Masters of Sex, CSI – Scena del crimine, Criminal Minds, Heroes Reborn, The Flash e The Saint.

L’attore non ha trascurato neanche il cinema con Austin Powers in Goldmember, Mission: Impossible III, Big Ass Spider!, Let’s Kill Ward’s Wife, Star Wars: Il risveglio della Forza, Star Trek Beyond, A Star Is Born e Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Ian Gomez

Ian Gomez- foto tvserial.it

Ian Gomez è Javier Clemente Quintata, l’eccentrico e divertente capo di Dean & DeLuca, la caffetteria dove inizia a lavorare Felicity.

L’attore ha continuato a lavorare in televisioni con NYPD – New York Police Department, Curb Your Enthusiasm, Lost, Settimo cielo, Heroes, La vita secondo Jim, Reaper – In missione per il Diavolo, Life, Cougar Town, Royal Pains e Supergirl.

Al cinema lo ritroviamo in Il mio grosso grasso matrimonio greco, Last Shot, 5 appuntamenti per farla innamorare, Le mie grosse grasse vacanze greche, L’amore all’improvviso – Larry Crowne, Free Fall – Caduta libera, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 e Richard Jewell.