Genitori in Blue Jeans (Growing Pains) è una sitcom statunitense sviluppata in 7 stagioni e andata in onda in Italia dal 1985 al 1992.

Cast Genitori in Blue Jeans- foto pinterest.de

I 166 episodi dello show raccontano le avventure quotidiane della famiglia Seaver composta dai genitori Jason e Maggie e dai figli Mike, Carol, Ben e Chrissy.

Alla gang scatenata si aggiungerà anche Luke, un ragazzo problematico che viene adottato dai coniugi Seaver.

Il successo della sitcom è legato alle tematiche trattate, alle battute divertenti e alla comparsa di tanti attori diventati poi famosi (Hilary Swank, Jennie Garth, Heather Graham, Brad Pitt, Matthew Perry e altri).

La calorosa accoglienza del pubblico ha portato allo spin-off Dieci sono pochi incentrato sulle vicende del coach Graham T. Lubbock e dei suoi otto figli. Tuttavia ha avuto vita breve (dal 1988 al 1990).

A Genitori in Blue Jeans sono legati anche due film per la televisione: Genitori in Blue Jeans – Il film del 2000 e Genitori in Blue Jeans – Il ritorno dei Seaver del 2004.

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom? A quali altri progetti si saranno dedicati? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Genitori in Blue Jeans: ieri e oggi!

Alan Thicke

Alan Thicke- foto imgur.com

Alan Thicke è il dottor Jason Seaver, marito di Maggie e padre di Mike, Carol, Ben e Chrissy. È psichiatra e capofamiglia dei Seaver.

L’attore, dopo la sitcom, ha proseguito la sua carriera con serie tv e film, tra i quali ricordiamo Attacco al college, Tutta Colpa Di Un Angelo, Settimo cielo, Sposati con figli, Joey, The Surfer King, How I Met Your Mother, La concessionaria più pazza d’America, Indovina perché ti odio, Un dolce Natale, Scream Queen, Nonno all’improvviso, Fermate il matrimonio!, The Clapper e This is us.

Purtroppo l’attore è scomparso a dicembre 2016, dopo un attacco di cuore avuto durante una partita di hockey con il figlio.

Joanna Kerns

Joanna Kerns- foto pinterest.com

Joanna Kerns è Margaret “Maggie” Malone Seaver, moglie di Alan e madre di Mike, Carol, Ben e Chrissy. È una giornalista, una mamma amorevole e una moglie devota.

Dopo Genitori in Blue Jeans, l’attrice si è divisa tra interpretazioni (es. Legami di sangue, vincoli d’amore, No Dessert, Dad, Till You Mow the Lawn, Ragazze Interrotte e Molto Incinta) e prove dietro la macchina da presa (es. Army Wives – Conflitti del cuore, Men in Trees – Segnali d’amore, E.R. – Medici in prima linea, Scrubs, Ghost Whisperer – Presenze, One Tree Hill e Squadra Med – Il coraggio delle donne).

Kirk Cameron

Kirk Cameron- foto pinterest.fr

Kirk Cameron è Mike Seaver, il primogenito di Alan e Maggie e fratello maggiore di Carol, Ben e Chrissy. È un adorabile combina guai.

L’attore, dopo lo show, ha proseguito la sua carriera in televisione con Kirk, You Lucky Dog, The Birth of Jesus, The Wonderful World of Disney, Prima dell’apocalisse, Il miracolo delle cartoline, Il tocco di un angelo, In tribunale con Lynn, Genitori in Blue Jeans – Il ritorno dei Seaver e Mercy Rule.

Per quanto riguarda il cinema, invece, appare in film come Left Behind II: Tribulation Force, Gli esclusi – Il mondo in guerra, Fireproof, Religiolus – Vedere per credere, Unstoppable, Saving Christmas, Come Home ed Extraordinary.

Tracey Gold

Tracey Gold- foto pinterest.com

Tracey Gold è Carol Seaver, secondogenita di Alan e Maggie e sorella impacciata di Mike, Carol, Ben e Chrissy.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in vari film e serie tv, tra i quali ricordiamo Melissa & Joey, Appuntamento a San Valentino, My Dad’s a Soccer Mum, Io so dove è Lizzie e All Hallows’ Eve.

Jeremy Miller

Jeremy Miller- foto pinterest.com

Jeremy Miller è Ben Seaver, terzogenito di Alan e Maggie e fratello simpatico e pestifero di Mike, Carol e Chrissy.

Dopo la sitcom, l’attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con progetti come Genitori in Blue Jeans – Il film, Genitori in Blue Jeans – Il ritorno dei Seaver, Von’s Room, Milk and Fashion e The Fish.

Ashley Johnson

Ashley Johnson- foto pinterest.it

Ashley Johnson è Chrissy Seaver, la figlia più piccola di Alan e Maggie e sorella minore di Mike, Carol e Ben.

Lo show Genitori in Blue Jeans è stato l’esordio dell’attrice e le ha regalato una grandissima popolarità. Infatti la ritroviamo in televisione con Men Don’t Tell, Vittime innocenti, Phenom, All-American Girl, Pappa e ciccia, Le nuove avventure di Annie, Maybe This Time, Moloney, Wings, Kelly Kelly, E.R. – Medici in prima linea, Partners, Genitori in Blue Jeans – Il film, Roswell e Genitori in Blue Jeans – Il ritorno dei Seaver.

E ancora, Il detective Monk, CSI – Scena del crimine, Dirt, The Mentalist, Dollhouse, Lie to Me, Private Practice, Masters of Sex, Stalker e Blindspot.

Al cinema è apparsa in vari film: Lionheart – Scommessa vincente, Nine Months – Imprevisti d’amore, Dancer, Texas Pop. 81, La mia adorabile nemica, Marionette, What Women Want – Quello che le donne vogliono, Rustin, The Failures, Killer Diller, King of the Corner, Nearing Grace, Fast Food Nation, I fratelli Solomon, Otis, Columbus Day, Toy Boy, The Help, The Avengers e Much Ado About Nothing.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio- foto pinterest.com

Leonardo DiCaprio è Luke Brower, il ragazzo disagiato e problematico che viene adottato dai Seaver nelle ultime stagioni.

L’attore non ha bisogno di alcuna presentazione e, dopo Genitori in Blue Jeans, ha continuato a recitare in moltissimi progetti di successo.

Tra le apparizioni più apprezzate ricordiamo Buon compleanno Mr. Grape, Pronti a morire, Romeo + Giulietta di William Shakespeare, La stanza di Marvin, Titanic, La maschera di ferro, Celebrity, The Beach, Gangs of New York, Prova a prendermi, The Aviator, The Departed – Il bene e il male, Blood Diamond – Diamanti di sangue, Nessuna verità, Revolutionary Road, Shutter Island, Inception, J. Edgar, Django Unchained, Il grande Gatsby, The Wolf of Wall Street, Revenant – Redivivo, Once Upon a Time in… Hollywood e Don’t Look Up.