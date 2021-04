Cillian Murphy: biografia, carriera, vita privata e Instagram

Da Il cavaliere oscuro a Peaky Blinders passando per Inception: Cillian Murphy è un interprete versatile e talentuoso. Ma quanto ne sappiamo dell’attore?

Cillian Murphy- foto instagram.com

Cillian Murphy è diventato uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni grazie alla sua capacità di immedesimarsi nel personaggio e di regalare interpretazioni eccezionali.

Ma quanto ne sappiamo di Cillian Murphy? Non ci resta che scoprire di più sulla vita e sulla carriera di questo attore per apprezzarlo ancora di più.

Biografia

Cillian Murphy è nato a Douglas (Irlanda) il 25 maggio del 1976, ma è cresciuto nel sobborgo di Ballintemple.

È figlio di un ispettore scolastico americano e un’insegnante francese di origini scandinave e ha due sorelle di nome Sile e Orla e un fratello di nome Páidi.

Dopo aver studiato al Presentation Brothers College, inizia a interessarsi alla musica e a suonare il basso in varie band locali di Alternative Rock.

Contemporaneamente alla passione per la musica, però, inizia a studiare teatro e a dedicarsi alla recitazione.

Carriera

Murphy ha iniziato la sua carriera con il film The Tale of Sweety Barrett di Stephen Bradley nel 1998 e da allora non si è più fermato.

Al cinema lo ritroviamo in tantissimi altri film come Sunburn nel 1999, The Trench – La trincea nel 1999, On the Edge nel 2001, Come Harry divenne un albero nel 2001, Disco Pigs nel 2001, 28 giorni dopo nel 2002, Intermission, La ragazza con l’orecchino di perla e Ritorno a Cold Mountain nel 2003, Batman Begins, Red Eye e Breakfast on Pluto nel 2005, Il vento che accarezza l’erba e The Silent City nel 2006, Sunshine e I Love Movies nel 2007, The Edge of Love e Il cavaliere oscuro nel 2008 e Perrier’s Bounty nel 2009.

E ancora, Peacock, Inception, Tron: Legacy e Hippie Hippie Shake nel 2010, In Time e Retreat – Nessuna via di fuga nel 2011, Red Lights, Il cavaliere oscuro – Il ritorno e Broken – Una vita spezzata nel 2012, Transcendence e Il volo del falco nel 2014, Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick nel 2015, Anthropoid e Free Fire nel 2016, Dunkirk e The Party nel 2017, The Delinquent Season nel 2018, Anna nel 2019 e A Quiet Place II nel 2021.

Non ha trascurato neanche la televisione con show come The Way We Live Now del 2001 e Peaky Blinders del 2013.

Il cavaliere oscuro

Cillian Murphy raggiunge la grande popolarità con il ruolo Jonathan Crane/Spaventapasseri nella trilogia di Christopher Nolan.

L’attore si era presentato per vestire i panni di Batman, ma il suo provino non convinse completamente il filmmaker, che comunque lo volle a tutti i costi nel film.

Il suo personaggio è apparso in tutti i film della trilogia: Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

Peaky Blinders

A consacrare Cillian Murphy sul piccolo schermo è il personaggio di Tommy Shelby nella serie Peaky Blinders, anche se l’attore ha dichiarato più volte di non avere nulla in comune con lui.

Produttore e sceneggiatore

Non solo attore. Cillian Murphy ha sperimentato anche un’altra dimensione del mondo del cinema, mettendosi alla prova come produttore per la serie Peaky Blinders.

Probabilmente l’attore ci ha preso gusto e ha voluto cimentarsi anche come sceneggiatore con la sceneggiatura del cortometraggio Watchmen del 2001 in cui recita.

Vita privata

Cillian Murphyv ha conosciuto l’artista visuale Yvonne McGuinness nel 1996 e i due si sono sposati 2004. Dalla loro unione sono nati due figli, Malachy nel 2005 e Aran nel 2007.

Instagram

L’attore Cillian Murphy non ha un profilo ufficiale Instagram, un po’ per continuare a condurre una vita normale e un po’ per mantenere la propria privacy.