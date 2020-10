Ghost Whisperer – Presenze è una serie tv americana ideata da John Gray e trasmessa in Italia dal 2006 al 2010 per ben 5 stagioni.

Cast Ghost Whisperer – Presenze- foto weheartit.com

Lo show in stile thriller e fantasy ha come protagonista Melinda Gordon, una donna che può vedere e comunicare con i fantasmi e li aiuta a passare oltre.

Melinda vive due vite, quella da imprenditrice di un piccolo negozio di antiquariato e quella da persona che aiuta le anime delle persone morte a scoprire perché vagano ancora sulla Terra e ad andare verso la luce.

Ma cosa avranno fatto e come saranno diventati i protagonisti dopo la serie televisiva? Scopriamolo insieme nella carrellata di foto di attori Ghost Whisperer – Presenze: ieri e oggi!

Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt- foto tocnoto.si

Jennifer Love Hewitt è Melinda Gordon, la protagonista della serie. La donna nasconde un segreto: riesce a parlare con i morti e ad aiutarli a passare oltre sin da quando era bambina.

Melinda è soltanto l’ultima donna della famiglia Gordon ad avere questo potere, visto che anche la nonna e la madre possono comunicare con gli spiriti.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in altri progetti televisivi come La lista dei clienti, Law & Order – Unità vittime speciali, L’ultimo San Valentino, Love Bites, Hot in Cleveland, The Client List – Clienti speciali, Criminal Minds e 9-1-1.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Cafe di Marc Erlbaum e Una bugia per amore di Bryan Fogel.

David Conrad

David Conrad- foto tvserial.it

David Conrad è Jim Clancy, il marito di Melinda. È un paramedico (che poi diventa dottore) e sostiene la moglie nelle sue missioni.

Durante una puntata, Jim muore in una sparatoria ma non riesce a lasciare Melinda e si reincarna nel corpo di Sam Lucas, un uomo morto in un incidente.

L’attore, dopo la serie, è apparso ancora in televisione con CSI: Miami, The Good Wife, Il socio, Law & Order – Unità vittime speciali, Agents of S.H.I.E.L.D., Castle e Masters of Sex.

Aisha Tyler

Aisha Tyler- foto tvserial.it

Aisha Tyler è Andrea Marino, la migliore amica e socia di Melinda nel negozio di antiquariato. La donna muore in un disastro aereo alla fine della prima stagione.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con For One Night, Boston Legal, Reno 911!, The Forgotten, Committed, XIII, Glee, Whose Line Is It Anyway?, Hawaii Five-0, The Millers, Modern Family, Due uomini e mezzo, Criminal Minds e Supergirl.

Al cinema la ritroviamo in Santa Clause è nei guai, .45, Death Sentence, Balls of Fury – Palle in gioco, The Trap!, Meet Market, Racconti incantati, Black Water Transit e Provetta d’amore.

Camryn Manheim

Camryn Manheim- foto tvserial.it

Camryn Manheim è Delia Banks, la dipendente Melinda che fa il suo ingresso nella seconda stagione (dopo la morte di Andrea).

Delia è un agente immobiliare che cresce da sola il figlio Ned dopo la morte del marito in seguito a una rapina. Fa subito amicizia con Melinda, ma ci mette un po’ a credere ai poteri dell’amica.

Considerando che il lavoro di agente immobiliare non le piace, Melinda le offre la possibilità di lavorare nel suo negozio di antiquariato.

Alla fine della serie, l’attrice è apparsa in altri progetti televisivi: Il patto, Harry’s Law, 50 anni in rosa, Un amore di candidato, Criminal Minds, Person of Interest, Extant, The Adventures of Mr. Clown, Impress Me, Hand of God, Younger, Code Black, Masters of Sex, Major Crimes, An American Girl Story: Summer Camp, Friends for Life, Waco, Living Biblically, The Magicians, Stumptown e Dolly Parton: Le corde del cuore.

È apparsa anche al cinema con Without Men, Una bugia per amore, Camilla Dickinson, Hotline, Cop Car, Return to Sender – Restituire al mittente, All About Nina e La lista dei fanculo.

Christoph Sanders

Christoph Sanders- foto tvseria.it

Christoph Sanders è Ned Banks, il figlio di Delia. L’attore subentra nella terza stagione, prendendo il posto del piccolo Tyler Patrick Jones.

Anche nella versione più adulta, però, Ned si rivela un ragazzo semplice e molto apprezzato dagli amici. Spesso aiuta la sua amica Melinda con gli spiriti che disturbano i suoi compagni di scuola.

Dopo Ghost Whisperer – Presenze, l’attore è apparso nella situation comedy Pair of Kings, nelle serie tv CSI e L’uomo di casa.

L’attore è apparso anche in alcuni progetti per il grande schermo, tra i quali ricordiamo Lies in Plain Sight e In Time.

Jay Mohr

Jay Mohr- foto tvserial.it

Jay Mohr è Rick Payne, un professore di un college in cui tiene un corso sul paranormale e sull’occulto. Eppure è un uomo scettico.

Rick incontra Melinda e diventa subito suo amico, tanto che la donna gli confida il suo segreto. Partirà per un viaggio.

L’attore, dopo Ghost Whisperer – Presenze, ha lavorato in Provaci ancora Gary e Suburgatory in televisione e La notte non aspetta, Hereafter e The Incredible Burt Wonderstone per il cinema.

Jamie Kennedy

Jamie Kennedy- foto screencrush.com

Jamie Kennedy è Eli James, un professore di psicologia. L’uomo arriva nella vita di Melinda all’inizio della quarta stagione vivendo un’esperienza di quasi morte che gli regala il dono di ascoltare i fantasmi.

Dopo aver ricevuto il dono, quindi, Eli aiuta spesso e volentieri la protagonista della serie nelle sue missioni soprannaturali.

L’attore, dopo la serie tv, ha continuato ad apparire in televisione con Eureka , Entourage, Ci pensa Cupido!, The Soul Man, Questa è la mia casa, CSI – Scena del crimine, Bermuda Tentacles, Nowhere Safe, Kingdom, Interns of F.I.E.L.D., Heartbeat, Girl from Compton e Lucifer.

Al cinema lo ritroviamo in Darker Side of Green, Cafè, Good Deeds, Oltre ogni regola, Lost and Found in Armenia, Jackhammer, Feels So Good, Hungover Games – Giochi mortali, Mission Air, Bro, What Happened?, Il piano di Claire, Rivers 9, The Sand, Tremors 5: Bloodlines, Buddy Hutchins, Gloom, Il tesoro di Whittmore, R.L. Stine: I racconti del brivido – La casa stregata, Walk of Fame, Heart, Baby, Surviving the Wild, Doppia colpa, Tremors: A Cold Day in Hell e Trick.

Connor Gibbs

Connor Gibbs- foto lifeandstylemag.com

Connor Gibbs è Aiden Lucas, il figlio di Melinda e Jim (reincarnato nel corpo di Sam Lucas). Il bambino appare nella quinta stagione.

Pur essendo maschio, Aiden eredita il potere della madre, ma riesce anche a vedere gli Sfavilli (spiriti dei bambini che entrano nella Luce) e le Ombre (spiriti che sono passati oltre solo a metà) e a capire i pensieri degli spiriti.

Dopo Ghost Whisperer – Presenze, ritroviamo il giovane attore in A Crush on You, Memphis Boat e Modern Family.