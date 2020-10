Dev Patel sarà Steve Banerjee in un film sullo strip club Chippendales

Dev Patel interpreterà Steve Banerjee, il fondatore dello strip club Chippendales e i suoi spogliarellisti, in un film ancora senza titolo diretto da Craig Gillespie.

Dev Patel- foto filmdaily.co

Secondo Deadline, infatti, il regista di Tonya porterà sul grande schermo la storia di successo dello strip club Chippendales che venne sporcata da alcuni omicidi.

Dev Patel sarà Steve Banerjee, un indiano emigrato in America che comprò il rock club Destiny negli anni ’70 per trasformarlo dello club Chippendales in cui le donne lottavano nel fango e gli streapteaser si esibivano a torso nudo indossando le divise con polsini, colletti e papillon.

Gli spogliarellisti dello strip club maschile diedero forma a un vero e proprio business di oltre 8 milioni di dollari all’anno, diventando famosi specialmente per le loro coreografie articolate.

A macchiare il progetto fu Paul Snider, il socio di Steve Banerjee che uccise la fidanzata Dorothy Stratten e poi si tolse la vita, un’azione che portò a un declino con la morte di alcuni streapteaser e un coreografo.

Per quanto riguarda il progetto (ancora senza titolo) non si sa molto altro, tranne per il coinvolgimento dell’attore candidato all’Oscar per Lion – La strada verso casa.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni riguardanti il titolo del fil, il cast, l’inizio delle riprese e la data di uscita.