Black Monday: Showtime rinnova la serie

Showtime ha messo in cantiere la produzione della terza stagione di Black Monday con protagonista Don Cheadle.

Black Monday- foto takesontech.com

Black Monday 3 vedrà la luce grazie al via libera di Showtime che ha annunciato il rinnovo della commedia dark con Don Cheadle, Andrew Rannells, Paul Scheer e Regina Hall.

Il motivo è racchiuso nelle parole di Gary Levine (presidente di Showtime Entertainment) a proposito della seconda stagione: “Black Monday mette in scena la grande commedia dall’avidità, dallo stile, dalla musica e dagli eccessi degli anni ’80, ma riporta anche gli aspetti più subdoli del panorama sociale di quell’epoca – e indirettamente anche nella nostra era attuale.”

La produzione dei dieci episodi della dark comedy dovrebbe cominciare all’inizio del 2021, ma al momento non si hanno notizie riguardanti la data di uscita.

Purtroppo la seconda stagione dello show di David Caspe e Jordan Cahan è stata interrotta dalla pandemia il 12 aprile, lasciando in sospeso gli ultimi episodi fino ai medi di giugno e luglio.

In pratica lo show si è fermato a Dawn e Blair che acquisito il controllo di TBD Group e a Mo e Keith che sono scappati da Miami.

Questa terza stagione dovrebbe portare avanti le storie dei dipendenti del Jammer Grou in una Wall Street devastata dalla crisi economica degli anni ’80.

Al rinnovo di Black Monday 3 segue la conferma di Billions 6 e The Chi 4 e la cancellazione da parte di Showtime della commedia On Becoming a God in Central Florida di Kirsten Dunst.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie su Black Monday 3 e sperare che la dark comedy non subisca ulteriori ritardi a causa della pandemia.