H2O (H2O: Just Add Water) è una serie tv australiana trasmessa in Italia su Italia 1 dal 22 aprile 2008 al 2 giugno 2010.

Cast H?O- foto jenzeny.cz

Lo show per adolescenti e ragazzi era stato progettato inizialmente per coprire 52 episodi in due stagioni, ma il successo dirompente ottenuto ci ha regalato una terza stagione di 26 episodi.

La popolarità della serie australiana ha promosso la produzione dello spin-off Mako Mermaids – Vita da tritone e del reboot in versione animata H2O– Avventure da sirene.

H2O è ambientata in Australia e racconta la storia di tre sedicenni che vengono trasformate in sirene mentre restano intrappolate in una grotta sull’isola di Mako.

Da quel momento a tutte le problematiche legate alla loro giovane età si sommano i tentativi di tenere nascosto il loro segreto.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie australiana? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori H2O: ieri e oggi.

Cariba Heine

Cariba Heine- foto tvserial.it

Cariba Heine è Rikki Chadwick, amica di Cleo e Emma. È una ragazza ribelle, coraggiosa e determinata che nasconde il suo cuore d’oro dietro un comportamento freddo ed egoista.

Rikki scopre di essere diventata una sirena quando viene bagnata dal sistema di irrigazione del parco e si mostra subito entusiasta.

La ragazza si innamora di Zane e vive con lui una storia d’amore altalenante, nonostante le sue amiche temono possa fisarsi a tal punto di lui da rivelargli il loro segreto.

Zane e Rikki si lasceranno diverse volte nell’arco della serie, ma rimarranno sempre legati l’uno all’altro.

Tra i poteri che Rikki acquisisce dopo la trasformazione spiccano la capacità di riscaldare l’acqua e gli oggetti, di evocare il fuoco e di creare fulmini in qualsiasi momento.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con The Future Machine, The Pacific, Blood Brothers, Howzat! Kerry Packer’s War, Dance Academy, Friendly Advice, Hiding, Mako Mermaids – Vita da tritone, Designated Survivor, Adopted, Home and Away e The Secrets She Keeps.

Al cinema ritroviamo Cariba Heine in film come Shark 3D, Quietus, Rough Sweat e How’d I Get in This Field?.

Phoebe Tonkin

Phoebe Tonkin- foto hallofseries.com

Phoebe Tonkin è Cleo Sertori, amica di Rikki e di Emma. È una ragazza sensibile, fragile e timida che si chiude in sé quando vive situazioni imbarazzanti.

Prima di diventare sirena, Cleo non sapeva nuotare, ma riesce a superare la paura dell’acqua grazie all’aiuto delle sue amiche.

Cleo è innamorata di Lewis, suo amico d’infanzia, e i due si mettono insieme alla fine della prima stagione. All’inizio della seconda la ragazza lo lascia, pur mostrandosi gelosa dei nuovi interessi amorosi dell’ex.

Tra i poteri acquisiti da Cleo ci sono la capacità di controllare l’acqua, di evocare il vento anche in luoghi al chiuso e di far levitare oggetti e persone.

Phoebe Tonkin, dopo lo show, ha lavorato in altri progetti televisivi: Packed to the Rafters, Home and Away, The Secret Circle, The Vampire Diaries, The Originals, Stalker, Pillow Talk, Safe Harbor, The Affair – Una relazione pericolosa, Bloom e Westworld – Dove tutto è concesso.

Si è dedicata anche a qualche progetto cinematografico come Il domani che verrà – The Tomorrow Series, Shark 3D, The Ever After e Take Down.

Claire Holt

Claire Holt- foto buzz.excite.it

Claire Holt è Emma Gibert, amica di Cleo e Rikki. È una ragazza molto sicura di sé, competitiva, intransigente e amante dell’ordine.

Emma ha dovuto lasciare il nuoto dopo la trasformazione perché sarebbe stato impossibile mantenere il segreto.

La ragazza si innamora del surfista Byron nella prima stagione e Ash nella seconda stagione con il quale inizia una relazione nonostante le titubanze iniziali.

Il personaggio di Emma scompare nella terza stagione con l’escamotage di un trasferimento oltreoceano e al suo posto arriva Bella.

Tra i poteri di Emma ci sono la capacità di congelare l’acqua, liquidi e oggetti, di raffreddare l’aria e di evocare uragani e tempeste.

Dopo H2O, l’attrice è apparsa in altri show televisivi come Mean Girls 2, Pretty Little Liars, The Vampire Diaries, The Originals, Aquarius e Doomsday.

La ritroviamo al cinema con Messengers 2 – L’inizio della fine, Blue Like Jazz, 47 metri, The Divorce Party, A Violent Separation e Painted Beauty.

Indiana Evans

Indiana Evans- foto tvserial.it

Indiana Evans è Isabella “Bella” Hartley, la ragazza che prende il posto di Emma alla fine della terza stagione. È una sirena da quando aveva nove anni.

La ragazza non riesce a mettere radici perché costretta a trasferirsi a causa del lavoro del padre, ma si affeziona subito al gruppo. È innamorata di Will fin dal loro primo incontro e poi si fidanza con lui.

Tra i poteri di Bella spiccano la possibilità di trasformare l’acqua in gelatina per poi cristallizzarla, la manipolazione della densità dei liquidi e la capacità di creare esplosioni.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Crownies, Laguna blu – Il risveglio, Janet King, Ash vs Evil Dead, Secrets and Lies e Attacco glaciale.

Al cinema ritroviamo Indiana Evans in At The Tattooist, Smith e Artistic Love.

Angus McLaren

Angus McLaren- foto tvserial.it

Angus McLaren è Lewis McCartney, il migliore amico di Cleo. È un ragazzo un po’ impacciato che però sa tenere testa a chi lo infastidisce.

Lewis è un bravo scienziato e cerca di aiutare le ragazze a capire le ragioni della loro mutazione, lavorando a esperimenti e teorie.

È innamorato di Cleo da sempre e i due avranno una relazione nella seconda stagione, salvo poi lasciarsi a causa della partenza del ragazzo per gli Stati Uniti.

Dopo la serie, l’attore ha partecipato a pochi altri progetti televisivi come Packed to the Rafters ed è apparso al cinema con Attacco a Mumbai.

Luke Mitchell

Luke Mitchell- foto beautyhoster.com

Luke Mitchell è Will Benjamin, un ottimo amico delle sirene e interesse amoroso di Bella. È ragazzo gentile e un ottimo nuotatore.

Will ha scoperto l’isola di Mako ma è stato attaccato dall’acqua durante la luna piena. Da quel momento in poi il suo obiettivo è scoprire il motivo del fenomeno.

Quando scopre il segreto delle ragazza diventa subito loro amico e si innamora di Bella, che diventa la sua ragazza.

Il ragazzo si allena per diventare un campione di apnea, ma poi capisce che non è quello che vuole veramente.

L’attore, dopo H2O, è apparso ancora in televisione con The Tomorrow People, Home and Away, Agents of S.H.I.E.L.D., Blindspot e The Code.

Luke Mitchell si è dedicato anche al cinema con progetti come Cryptopticon, Seven Minutes e Mothers and Daughters.

Burgess Abernethy

Burgess Abernethy- foto crazyfortvseries.altervista.org

Burgess Abernethy è Zane Bennet, l’interesse amoroso di Rikki. È un ragazzo popolare e arrogante che nasconde un disperato bisogno dell’attenzione del padre.

Zane è stato salvato da Emma mentre stava affogando e prima di svenire ha intravisto la coda da sirena. Inizia così a indagare sull’accaduto e scopre il segreto delle sirene.

Il ragazzo conosce meglio Rikki e se ne innamora, vivendo con lei una relazione fatta di alti e bassi.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Dance Academy, Crownies, Peter Allen: Not the Boy Next Door e Harry & Meghan.

Per quanto riguarda il cinema, invece, possiamo trovare Burgess Abernethy in Mirrors, In the Middle e Australia Day.

Cleo Massey

Cleo Massey- foto tvserial.it

Cleo Massey è Kim Sertori, la sorella undicenne di Cleo. È una ragazzina vanitosa e dispettosa che desidera ottenere l’attenzione di tutti.

Nella prima stagione, Kim legge il diario di Cleo e scopre che sua sorella e le amiche sono diventate sirene, ma non riesce a dimostrarlo.

Dopo H2O, l’attrice ha continuato ad apparire in televisione con Dynamic Pizza e al cinema con The Little Things, Futility, People Watching, I’m Home, Denial e Free You Be You.

Trent Sullivan

Trent Sullivan- foto tvserial.it

Trent Sullivan è Elliot Gilbert, il fratello minore di Emma. È un ragazzino educato, calmo e legatissimo alla sorella.

Elliot si prenderà una cotta per Rikki nella prima stagione perché vede il buono che c’è in lei e avrà una sbandata per Kim che durerà pochissimo a causa del caratteraccio della ragazza.

Dopo la serie, il giovane attore è apparso in televisione con la serie Sea Patrol e il film The Condemned – L’isola della morte.

Jamie Timony

Jamie Timony- foto tvserial.it

Jamie Timony è Nate, il migliore amico di Zane. È un ragazzo molto sicuro di sé e questo lo porta a pensare che tutte le ragazze lo trovino irresistibile.

Nella terza stagione Nate diventa il tastierista e il leader della band in cui canta Bella, della quale si scopre innamorato.

L’attore, dopo la serie televisiva, ha recitato in alcuni film come The Hunter, Senza tregua 2 e Sleeping Beauty.

Annabelle Stephenson

Annabelle Stephenson- foto tvserial.it

Annabelle Stephenson è Miriam Kent, una ragazza vanitosa, testarda e dispettosa. È uscita con Zane prima che lui si innamorasse di Rikki e per questo tenta in tutti i modi di vendicarsi della sirena.

Dopo la serie televisiva australiana, l’attrice è apparsa in altri show come Revenge e Point of Honor.

Alice Hunter

Alice Hunter- foto tvserial.-it

Alice Hunter è Tiffany, la migliore amica di Miriam. È una ragazza carina e ingenua che segue la sua amica ovunque.

L’attrice, dopo la serie, ha recitato in Another Period, Girl House e nelle serie NCIS e House of Lies.

Brittany Byrnes

Brittany Byrnes- foto los40.com

Brittany Byrnes è Charlotte Watsford, la nipote della precedente proprietaria del ciondolo che appartiene a Cleo.

La ragazza non vive un buon rapporto con le tre ragazze e la situazione peggiora quando riesce a diventare anche lei una sirena. Il gruppo si rompe quando si scopre che Charlotte possiede tutti i poteri.

Charlotte crede di essere l’unica vera sirena e inizia a comportarsi male, fino a quando Lewis e le altre sirene riescono a farle perdere i suoi poteri.

Ritroviamo Brittany Byrnes in televisione anche con altri progetti come il film Scorched e la serie Toybow.

Craig Horner

Craig Horner- foto tvserial.it

Craig Horner è Ash Dove, l’insegnante di equitazione di Elliot che finisce per innamorarsi di Emma.

Ash diventa il supervisore del bar “JuiceNet Cafe“ dove lavora anche Emma e conosce meglio la ragazza. I due si innamoreranno e la sirena gli rivelerà il suo segreto.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Blue Water High, La spada della verità, Joey Dakota, Hindsight e Once Upon A Time.

Taryn Marler

Taryn Marler- foto avantetapresblog.com

Taryn Marler è Sophie Benjamin, la sorella maggiore di Will. È lei che spinge il ragazzo ad allenarsi per diventare un campione di apnea.

Sophie è una ragazza molto ambiziosa sia negli studi che nei sentimenti. Si fa assumere come cameriera al locale di Zane soltanto per conquistarlo, salvo poi appassionarsi al lavoro e diventare la nuova direttrice.

Dopo H2O, Taryn Marler ha recitato anche nelle serie Blue Water High e Heartbeat.

Alan David Lee

Alan David Lee- foto tvserial.it

Alan David Lee è Donald “Don” Sertori, il padre di Cleo e Kim. È un pescatore e un padre premuroso nei confronti delle figlie e per questo mal sopporta la presenza di Lewis.

Nella seconda stagione Don divorzierà da sua moglie Bev mentre nella terza stagione si innamora e sposa Samantha.

Dopo la serie, l’attore è apparso in vari film per la televisione come Una fatale Luna di Miele e in Pater’s War.

Jared Robinsen

Jared Robinsen- foto tvserial.it

Jared Robinsen è Neil Gilbert, padre di Emma ed Eliot e marito di Lisa. È un uomo molto impegnato che appare pochissimo durante la serie.

Dopo lo show, l’attore è apparso nei film Le Cronache di Narnia – Il Viaggio del Veliero, Tender e Viral Factor.

Joss McWilliam

Joss McWilliam- foto tvserial.it

Joss McWilliam è Harrison Bennet, il padre di Zane. È un uomo molto ricco che pensa solo al lavoro e trascura la famiglia.

Il suo atteggiamento freddo e distaccato sarà motivo di litigio tra lui e Zane, che si comporta come uno spaccone soltanto per attirare la sua attenzione. Soltanto alla fine riuscirà a riconciliarsi col figlio.

L’attore, dopo la serie, è apparso nel film The Suicide Theory e nel cortometraggio Long Shadows.

Andy McPhee

Andy McPhee- foto tvserial.it

Andy McPhee è Terry Chadwick, il padre di Rikki. L’uomo non vede di buon occhio Zane perché il ragazzo gli ha sottratto un pezzo di una moto alla quale stava lavorando, ma poi imparerà a conoscerlo.

L’attore è apparso in molti progetti. Tra le sue apparizioni più apprezzate spiccano Sons of Anarchy, Animal Kingdom, Wilfred, Criminal Minds, Saving Mr. Banks, Dr Blake Mysteries, See Saw’s Slow West, Gallipoli, Wolf Creek, WentWorth, Living Space e What Goes Around Comes Around.