Dune sarà al livello de Il Signore degli Anelli

Dune non avrà nulla da invidiare a Il Signore degli Anelli. Parola di Tom Brown, scenografo dell’attesissimo film di Denis Villeneuve.

Dune- foto kg-portal.ru

L’ultima fatica del regista canadese arriverà nei cinema americani il 18 dicembre (salvo slittamenti), ma c’è già chi ne parla come di un capolavoro alla stregua della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Lo scenografo di Dune, Tom Brown, ha parlato del progetto come di un film paragonabile al capolavoro di Peter Jackson.

Durante un’intervista rilasciata a KIDS FIRST! Film Critics, infatti, l’art director di Dune ha parlato di cosa dovrebbe aspettarsi il pubblico.

“Penso che ciò che sta facendo Denis Villeneuve sia una versione significativa di questa storia. Non penso possa essere superata, se devo essere perfettamente onesto. La vastità del film causerà un po’ di timori. Ma penso sarà estremamente speciale. Ho sentito alcuni giorni fa che lo stanno considerando il nuovo Il Signore degli Anelli e ci credo fermamente. Penso che sarà all’altezza di questo tipo di film, davvero”.

Anche se la storia tratta dal romanzo di Frank Herbert dovrebbe svilupparsi in altre due lungometraggi, lo scenografo ha confessato che il film non lascerà gli spettatori con l’amaro in bocca.

Non ci resta che attendere nuove informazioni e aspettare qualche mese prima di vedere se il film con Timothée Chalamet sarà all’altezza delle aspettative.