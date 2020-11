Gold: Zac Efron star del survival thriller di Anthony Hayes

Il survival thriller Gold che verrà presentato un progetto che sarà presentato all’American Film Market da Altitude Film Sales e CAA Media Finance ha trovato finalmente il suo protagonista nell’attore Zac Efron.

Zac Efron- foto hitc.com

Stando a quanto riferito da Deadline, infatti, l’attore di High Schoool Musical e The Greatest Showman sarà il protagonista di Gold, il survival thriller diretto da Anthony Hayes.

Non solo regista. Anthony Hayes lavorerà al fianco di Zac Efron nella pellicola basata su una sceneggiatura scritta dallo stesso regista e la costumista Polly Smith.

Gold racconterà la storia di due stranieri che scoprono la più grande pepita d’oro mai trovata nel deserto australiano. I due decidono come procedere: uno resterà a proteggere il “tesoro” mentre l’altro partirà alla ricerca dell’attrezzatura necessaria per estrarla e trasportarla. I giorni passano e l’uomo a guardia della pepita tenta di sopravvivere e inizia a pensare di essere stato abbandonato.

A produrre la storia di sopravvivenza nel deserto ci saranno John e Michael Schwarz con la casa di produzione Deeper Water Films e lo stesso Anthony Hayes con la sua etichetta Rogue Star Pictures.

“Questa è una storia emozionante, avvincente e attualissima sull’avidità, l’’umanità, chi siamo, cosa abbiamo fatto al mondo e dove andremo a finire se non staremo attenti – ha detto il regista – Avere Zac Efron come protagonista del film è un dono e quello che sta preparando è diverso da tutto ciò che ha fatto finora. Non vedo l’ora di consegnare agli spettatori di tutto il mondo questo film ambizioso e viscerale”.

Al momento si sa soltanto che il primo ciak di Gold verrà battuto in Australia alla fine di novembre, ma non si conosce ancora la data di uscita della pellicola.