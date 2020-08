I Jefferson (The Jeffersons) è una sitcom made in U.S.A. arrivata in Italia dal 1984 al 1987 e nata come uno spin-off della serie tv Arcibaldo (uno dei quattro dedicati alla serie).

Cast I Jefferson- foto lostfilm.info

La serie creata da Norman Lear racconta la quotidianità della famiglia Jefferson, capeggiata da George. L’imprenditore si trova a fronteggiare varie problematiche familiari e l’invadenza dei vicini-amici.

Il filo conduttore della sitcom è l’integrazione di una famiglia di colore nell’alta borghesia per lo più composta da bianchi.

Per chi non lo sapesse, I Jefferson è stata una delle sitcom a tema interraziale più apprezzate degli anni ’75-’85, insieme a progetti come Il mio amico Arnold e I Robinson.

Ma come saranno diventati i suoi protagonisti? Scopriamolo insieme attraverso la nostra carrellata di foto di attori I Jefferson: ieri e oggi!

Sherman Hemsley

Sherman Hemsley- foto doyouremember.com

Sherman Hemsley è George Jefferson, capofamiglia e protagonista della sitcom. È un uomo scorbutico e molto sicuro di se in quanto è riuscito a diventare un ricco uomo di affari.

George non ama l’invadenza dei suoi vicini di casa e i modi di fare della domestica Florence e non si mostra affabile nei confronti dei bianchi. In realtà il personaggio cambia profondamente nel corso della sitcom.

Dopo I Jefferson, l’attore ha proseguito la sua carriera nel mondo della televisione: Amen, Ai confini della realtà, 227, Camp Cucamonga, Quattro donne in carriera, Townsend Television, Mr. Cooper, La legge di Burke, Otto sotto un tetto, Willy, il principe di Bel-Air e Papà, non so volare!.

Al cinema lo ritroviamo in L’aereo più pazzo del mondo 3, Due piedipiatti acchiappafantasmi, Club Fed, Missili per casa, Home of Angels, The Misery Brothers, Sprung, Casper – Un fantasmagorico inizio, Effetti collaterali, Mafia!, Screwed, For the Love of a Dog e American Pie presenta: Il manuale del sesso.

Purtroppo l’attore è scomparso il 2012 all’età di 74 anni a causa della sindrome della vena cava superiore.

Isabel Sanford

Isabel Sanford- foto tvserial.it

Isabel Sanford è Louise “Weezie” Jefferson, moglie di George e madre di Lionel. È una donna gentile e amichevole con tutti che sa essere determinata e tenere testa al marito.

Louise ha conosciuto George quando aveva sedici anni, lo sposa quasi subito e successivamente mette alla luce il loro unico figlio, Lionel.

La donna ha smesso di lavorare e si è impegnata nel sociale dopo che George ha messo in piedi un business proficuo con le lavanderie.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in vari progetti televisivi: Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, Mr. Cooper, Pappa e ciccia, Willy, il principe di Bel-Air, Un angelo poco… custode, Strepitose Parkers e Febbre d’amore.

Ha lavorato anche al cinema con Una chiamata nella notte, Original Gangstas e Sprung, Mafia! (Jane Austen’s Mafia!). Purtroppo è scomparsa nel 2004 all’età di 86 anni per arresto cardiaco.

Marla Gibbs

Marla Gibbs- foto tvserial.it

Marla Gibbs è Florence Johnston, la domestica di casa Jefferson. È una donna impertinente, diretta e astuta che da molto filo da torcere a George.

Florence discute spesso con George per questioni lavorative ed economiche, anche se si mostra spesso svogliata sul lavoro. In realtà i due si vogliono molto bene (anche se non lo danno a vedere).

L’attrice, dopo la sitcom, è apparsa in televisione con 227, Tutti al college, L’ispettore Tibbs, Empty Nest, La legge di Burke, Dream On, Willy il principe di Bel-Air, Più forte ragazzi, Il tocco di un angelo, Giudice Amy, The King of Queens, Passions, E.R. – Medici in prima linea, Cold Case – Delitti irrisolti, Charlie Murphy’s Law, Hot in Cleveland, Scandal, American Horror Story, Childrens Hospital, Black-ish, I Thunderman, NCIS – Unità anticrimine e Station 19.

Si è dedicata molto anche al cinema con progetti come Up Against the Wall, The Meteor Man, Border to Border, Lost & Found, The Visit, Afro Ninja, Madea – Protezione testimoni, C’mon Man, Tutto ciò che voglio ed El Camino – Il film di Breaking Bad.

Roxie Roker

Roxie Roker- foto tvserial.it

Roxie Roker è Helen Woodroow-Willis, moglie di Tom, madre di Allan e Jenny e migliore amica di Louise. La donna viene presa in giro da George a causa del suo matrimonio interrazziale, ma sa rispondergli a tono.

Dopo lo show, la madre di Lenny Kravitz è apparsa in New York New York, Love Boat, Trapper John, ABC Afterschool Specials, Scuola di football, Mike Hammer, 227, La signora in giallo, Tutti al college e Mr. Cooper.

Tra i progetti cinematografici ai quali ha partecipato ricordiamo Donne amazzoni sulla Luna e Penny Ante: The Motion Picture. Purtroppo l’attrice ci ha lasciati il 1995 all’età di 66 anni a causa di un cancro al seno.

Franklin Cover

Franklin Cover- foto tvserial.it

Franklin Cover è Thomas “Tom” Willis, il marito di Helen. È un uomo ingenuo che viene preso in giro da George per via del suo matrimonio interrazziale ma, diversamente dalla moglie, non replica.

Tom è molto attento e premuroso nei confronti di Jenny, ma non riesce a costruire un rapporto profondo con Allan a causa delle scelte di vita del ragazzo.

Dopo I Jefferson, l’attore è apparso in vari progetti televisivi come Love Boat, 227, Hothouse, L’ispettore Tibbs, E.R. – Medici in prima linea, Coach, Colombo, Innamorati pazzi e Will & Grace.

Al cinema ritroviamo Franklin Cover in Wall Street, Spie in erba, Gli sgangheroni e Almost Heroes. Purtroppo l’attore è scomparso il 2006 a causa di una polmonite che aggravò i suoi problemi cardiaci.

Paul Benedict

Paul Benedict- foto tvserial.it

Paul Benedict è Harry Bentley, l’eccentrico vicino di casa inglese di George. È un uomo credulone e lavora come interprete alle Nazioni Unite.

Harry bussa spesso alla porta dei vicini di casa, chiedendo favori e presentando le sue numerose conquiste. Il personaggio è assente durante la nona stagione poiché si trasferisce in Unione Sovietica.

Dopo la sitcom, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con George Burns Comedy Week, La signora in giallo, Ai confini della realtà, Sesamo apriti, Babycakes, Tutti al college, Racconti di mezzanotte, Morton & Hayes, Una donna in ‘crescendo’, Pig Sty, Seinfeld, Sentieri, The Drew Carey Show e Intimate Portrait.

Al cinema lo ritroviamo nei film Arturo 2: On the rocks, Cocktail, The Chair, Il boss e la matricola, Scappatella con il morto, La famiglia Addams, Guns and Lipstick, Sognando Broadway, Who Was That Man, A Fish in the Bathtub, Isn’t She Great, A Mighty Wind, After the Sunset e Side by Each.

L’attore si è dedicato anche al teatro partecipando a varie produzioni di Broadway come Hughie e The Music Man. Purtroppo è scomparso il 2008 a causa di un’emorragia cerebrale.

Berlinda Tolbert

Berlinda Tolbert- foto pinterest.it

Berlinda Tolbert è Jenny Willis-Jefferson, la figlia di Helen e Tom Willis. È fidanzata con Lionel, ma la loro unione viene osteggiata da George per via del matrimonio interraziale dei suoi.

Jenny sposa Lionel e qualche tempo dopo scopre di aspettare una bambina. George inizia ad aprirsi nei confronti della nuora e resta sconvolto quando scopre che il matrimonio tra lei e suo figlio è finito.

Dopo I Jefferson, Berlinda Tolbert ha proseguito la sua carriera in televisione con Love Boat, International Airport, A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court, La legge di Bird, Due come noi, Sabrina – Vita da strega, Settimo cielo, Quell’uragano di papà, After Diff’rent Strokes: When the Laughter Stopped, E.R. – Medici in prima linea, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Six Feet Under e CSI – Scena del crimine.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Strange Fruit e Live! – Ascolti record al primo colpo.

Mike Evans

Mike Evans- foto ekoru.org

Mike Evans è Lionel Jefferson, unico figlio di George e Louise. È un ragazzo con la testa sulle spalle che studia per diventare medico.

L’attore ha interpretato Lionel nella prima stagione e dalla sesta stagione in poi stagione, lasciando il posto a Damon Evans (dalla seconda alla quarta stagione).

Jenny e Lionel scompaiono per un po’, salvo poi tornare in scena per sposarsi in un matrimonio improvvisato durante la terza stagione e apparire sporadicamente con i loro problemi nell’ottava stagione.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato in televisione con la serie Walker Texas Ranger. È scomparso nel 2006 all’età di 57 anni a causa di un cancro alla gola.

Damon Evans

Damon Evans- foto macomelosai.it

Damon Evans è Lionel Jefferson. L’attore ha sostituito Mike Evans dalla seconda alla quarta stagione.

Dopo la sitcom, Damon Evans è apparso in televisione con Squadra Emergenza, Going the distance, American Playhouse, Turk 182 e Radici. Parallelamente ha coltivato la sua passione per il teatro.

Zara Cully

Zara Cully- foto pinterest.it

Zara Cully è Olivia Jefferson, la mamma di George. È una donna iperprotettiva che ritiene la nuora all’altezza (infatti la paragona sempre alle ex fidanzate del figlio).

L’attrice è apparsa nella sitcom fino ai primi nove episodi della quarta stagione, salvo poi scomparire dalla scena. Zara Cully ci ha lasciati nel 1978 a causa di una polmonite durante proprio le riprese e il personaggio è morto insieme a lei.

Ned Wertimer

Ned Wertimer- foto alchetron.com

Ned Wertimer è Ralph Hart, il portiere dello stabile dove abitano i Jefferson. È un uomo disposto a tutto pur di ricevere cospicue mance.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato a Sonno di ghiaccio per la televisione e a Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo per il cinema. Si è spento il 2013 a causa di alcune complicazioni sopraggiunte dopo una caduta.