Supercar diventa un reboot destinato al cinema

La serie televisiva Supercar con protagonista David Hasselhoff ispirerà un reboot destinato al grande schermo.

Supercar- foto teamalert.nl

Supercar sta per tornare in nuova veste. Spyglass Media Group ha messo in cantiere un reboot cinematografico con la Atomic Monster di James Wan e Michael Clear.

Per chi non lo ricordasse, Supercar è andata in onda negli Stati Uniti dal 1982 al 1986 e raccontava la storia di Michael Arthur Long, un poliziotto salvato dalle industrie Knight dopo uno scontro con alcuni criminali.

L’uomo si salva e viene sottoposto a un intervento di plastica facciale e a un duro addestramento per cambiare la sua vita: entrare nel programma FLAG e combattere i criminali assieme a KITT, un’auto dotata di intelligenza artificiale e indistruttibile.

La sceneggiatura del film verrà scritta dallo sceneggiatore di videogames TJ Fixman e trasporterà la storia nel presente, pur mantenendo l’atmosfera tanto cara alla serie televisiva.

Al momento non sono stati svelati né i dettagli della trama né l’eventuale partecipazione del protagonista della serie David Hasselhoff anche solo in un cameo.

Non ci resta che restare in attesa di altre news su questo progetto e sperare che il film sia all’altezza della serie tv di successo.